Nuevos títulos llegan a Cinema Pergamino con propuestas para todos los públicos

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Pergamino

“La isla olvidada”, “El corazón de la bestia” y “Avengers: Endgame” llegan a la pantalla grande, mientras continúa “Resident Evil: Noche cero”. Además, el martes 29, Cinema Club Pergamino proyectará “Una quinta en Portugal”.

La cartelera de Cinema Pergamino se renueva esta semana con tres propuestas que recorren distintos géneros y públicos. Llegan a la pantalla grande “La isla olvidada”, una aventura de fantasía y animación; “El corazón de la bestia”, un thriller de acción y supervivencia; y el esperado reestreno de “Avengers: Endgame”, que regresa a los cines con material exclusivo de la próxima producción de Marvel Studios, “Avengers: Doomsday”.

A estas novedades se suma la continuidad de “Resident Evil: Noche cero”, mientras que el próximo martes 29 será el turno de una nueva función de Cinema Club Pergamino, con la proyección de “Una quinta en Portugal”.

“La isla olvidada” La propuesta animada sigue a Jo y Raissa, dos jóvenes recién graduadas de bachillerato que son mejores amigas desde la primaria y se encuentran a punto de emprender caminos diferentes.

Durante su última noche juntas, ambas descubren un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, un territorio poblado por criaturas mágicas y mitológicas vinculadas con las historias que escucharon desde pequeñas en sus familias filipinas.

Dirigida por Januel Mercado y Joel Crawford, la película combina fantasía, aventuras y animación en una propuesta familiar de 109 minutos, apta para todo público.

“El corazón de la bestia” El cine de acción y supervivencia llega con “El corazón de la bestia”, protagonizada por un oficial de las Fuerzas Especiales y su perro de combate.

Luego de sobrevivir a un brutal accidente aéreo, James Belmont y Odín quedan aislados en una remota región de Alaska. Allí deberán atravesar los inhóspitos paisajes del territorio salvaje en un intento por regresar a la civilización.

La película está dirigida por David Ayer y cuenta entre sus principales intérpretes con Anna Lambe, J.K. Simmons y Brad Pitt. Con una duración de 101 minutos, combina thriller, drama, aventuras y acción y es apta para mayores de 13 años.

El regreso de “Avengers: Endgame” Uno de los grandes fenómenos cinematográficos de Marvel vuelve a la pantalla de Cinema Pergamino. “Avengers: Endgame” reestrena con un atractivo adicional para los seguidores del universo de superhéroes: un adelanto exclusivo de “Avengers: Doomsday”, producción de Marvel Studios cuyo estreno en los cines argentinos está previsto para el 17 de diciembre.

La historia retoma los acontecimientos posteriores a la devastación provocada por Thanos, que terminó con la mitad de la población mundial. Los héroes sobrevivientes deberán sobreponerse a la derrota y unir nuevamente sus fuerzas para intentar restablecer el orden, recuperar a sus seres queridos y enfrentar al poderoso enemigo.

Dirigida por Joe Russo y Anthony Russo, la película reúne a figuras como Mark Ruffalo, Chris Evans, Brie Larson, Chris Hemsworth y Robert Downey Jr. Tiene una duración de 183 minutos y es apta para mayores de 13 años.

La producción fue nominada al Oscar por sus efectos visuales y tuvo su estreno original en Argentina en abril de 2019. Posteriormente contó con un reestreno con contenido adicional y ahora regresa a las salas con este nuevo material vinculado con la próxima película de Marvel Studios.

Nueva función de Cinema Club El martes 29, Cinema Club Pergamino tendrá una nueva propuesta con la proyección de “Una quinta en Portugal”, drama dirigido por Avelina Prat y coproducido entre Portugal y España.

La historia sigue a Fernando, un tranquilo profesor de geografía que queda completamente devastado tras la desaparición de su mujer. Sin rumbo, decide suplantar la identidad de otro hombre y comienza a trabajar como jardinero en una quinta portuguesa.

En ese nuevo entorno establece una inesperada amistad con la dueña de la propiedad y comienza a adentrarse en una vida que, en principio, no le pertenece.

El filme está protagonizado por Rita Cabaço, Branka Katić, María de Medeiros y Manolo Solo. Tiene una duración de 114 minutos y es apto para mayores de 13 años.