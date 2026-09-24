Universidad Siglo 21 en Pergamino: innovación, tecnología y carreras pensadas para el mercado laboral

Pergamino

Con más de 250 alumnos activos, la Universidad Siglo 21 consolidó este año su presencia en la ciudad con un nuevo Centro de Aprendizaje Universitario. La propuesta combina virtualidad, presencialidad, acompañamiento y una oferta de más de 90 carreras.

La posibilidad de estudiar una carrera universitaria sin tener que abandonar la ciudad de origen es uno de los principales ejes sobre los que trabaja la Universidad Siglo 21. Este año, la institución llegó a Pergamino con un nuevo Centro de Aprendizaje Universitario (CAU) en calle Pueyrredón 633, que funciona como espacio de encuentro, cursada y acompañamiento para los estudiantes.

Mercedes Actis, integrante del equipo de trabajo de la Universidad Siglo 21, explicó que la institución ya cuenta con una trayectoria de trabajo territorial en distintas localidades de la región y que Pergamino se incorporó este año a ese recorrido. La sede local tiene actualmente más de 250 alumnos activos y funciona de 9:00 a 20:00.

La propuesta apunta a combinar las ventajas de la educación virtual con espacios presenciales y un acompañamiento cercano. “La búsqueda de llegar con un nuevo edificio y un espacio nuevo es apostar también a que el alumno pueda encontrarse con una sede donde, además de encontrarse con sus compañeros, pueda hacer alguna parte presencial de la cursada y establecer contacto también con sus tutores si así lo desea”, señaló Actis.

Una universidad adaptada a los tiempos de cada estudiante Uno de los diferenciales que plantea la institución es la flexibilidad. La modalidad de educación distribuida home permite cursar de manera completamente virtual y asincrónica, mientras que la educación distribuida brinda la posibilidad de concurrir una vez por semana a una clase presencial.

A esto se suma una modificación incorporada recientemente: los estudiantes pueden rendir sus exámenes desde sus hogares, utilizando una computadora y conexión a Internet, y elegir el día y horario dentro de una amplia franja disponible. “Podés rendir de lunes a lunes, eligiendo el día y la hora”, explicó Actis.

La alternativa busca responder especialmente a quienes trabajan, tienen horarios rotativos, responsabilidades familiares o desarrollan actividades deportivas con una carga horaria importante. De esta manera, la posibilidad de estudiar no queda necesariamente condicionada por la disponibilidad para asistir a una institución en un horario fijo.

La presencialidad, cuando el estudiante la elige, también cumple una función pedagógica. En el CAU los alumnos pueden encontrarse con sus compañeros, realizar trabajos prácticos y participar de simulaciones de exámenes que les permiten prepararse para las instancias de evaluación.

La vinculación con los estudiantes es fundamental para la Universidad Siglo 21. — UNIVERSIDAD SIGLO 21 Estudiar en Pergamino La presencia territorial constituye otro de los aspectos centrales de la propuesta. Desde la Universidad Siglo 21 se trabaja con escuelas, clubes, empresas e instituciones para acercar información sobre las posibilidades de formación y mostrar que continuar una carrera universitaria no necesariamente implica trasladarse a otra ciudad.

En ese sentido, Actis destacó el trabajo con estudiantes próximos a finalizar la secundaria con la modalidad de jornada de puertas abiertas orientada a conocer la oferta académica, los planes de estudio y las posibilidades laborales de las distintas carreras.

El vínculo con los clubes también forma parte de esta estrategia, especialmente pensando en jóvenes deportistas que necesitan compatibilizar entrenamiento y competencia con sus estudios.

“La búsqueda es encontrar en la educación un motor de desarrollo y de crecimiento para las localidades”, sostuvo Actis.

La misma lógica se aplica al sector productivo. La universidad desarrolla vinculaciones con empresas e industrias para acompañar la formación y profesionalización de sus trabajadores. Un técnico, por ejemplo, puede continuar con una carrera de grado, mientras que un docente puede avanzar hacia una licenciatura.

De esta manera, la institución busca que la educación superior dialogue con las necesidades concretas del territorio.

Nuevas carreras pensadas para las demandas de la región La actualización permanente de la oferta académica es otro de los diferenciales que destaca la Universidad Siglo 21. La institución analiza las demandas del mercado laboral y empresarial para incorporar nuevas propuestas de formación.

En Pergamino y la región, donde el agro tiene un peso central, esta mirada adquiere una particular relevancia. Entre las nuevas alternativas aparece la Tecnicatura en Negocios Agroinformáticos, una propuesta que combina conocimientos vinculados con el sector agropecuario y las nuevas tecnologías. “Es superinnovador porque propone entender al campo como una empresa que ya lo es, pero aggiornándola a nuevas demandas que tienen que ver con incorporar a la informática para el perfeccionamiento de esa gestión empresarial del agro”, explicó Actis.

La oferta también incorporó nuevas carreras como la Licenciatura en Gestión Deportiva y la Licenciatura en Psicopedagogía. El año pasado, en tanto, se sumó la Tecnicatura en Desarrollo y Diseño de Videojuegos, a partir de la demanda detectada en ese campo.

La universidad cuenta actualmente con más de 90 carreras entre tecnicaturas y licenciaturas, todas con validez nacional y resolución ministerial, según destacó Actis.

La tecnología también atraviesa las carreras tradicionales La innovación no se limita a las carreras nuevas. La incorporación de tecnología también alcanza a propuestas tradicionales, que buscan actualizar sus contenidos para responder a las transformaciones del mundo laboral.

En este sentido, carreras vinculadas con la administración, la contabilidad o el sector agropecuario también incorporan herramientas y conocimientos asociados a las nuevas tecnologías.

La idea es acompañar los cambios que atraviesan las profesiones y las empresas, en un contexto donde la informática, la inteligencia artificial y el dominio de idiomas adquieren cada vez mayor importancia.

Pero la formación propuesta por la Universidad Siglo 21 no se limita a los contenidos académicos. Uno de sus pilares es la incorporación de experiencias prácticas durante el recorrido universitario.

Formación práctica antes de llegar al mercado laboral Las prácticas profesionalizantes forman parte de las carreras y permiten que los estudiantes tengan contacto con organizaciones durante su formación. Pueden desarrollarse en empresas e instituciones locales, pero también existen posibilidades de vinculación nacional e internacional. “Uno de los diferenciales es la parte de la práctica profesional y preparar a ese líder profesional en su formación, y no una vez egresado comenzar con la práctica”, explicó Actis.

La universidad también cuenta con un portal de empleo propio y trabaja con empresas líderes que buscan perfiles formados en la institución. Según el dato aportado durante la entrevista, más del 85 por ciento de los alumnos de la Universidad Siglo 21 trabaja en el área vinculada con sus estudios.

La posibilidad de que el estudiante proponga una organización local para realizar su práctica o solicite a la universidad que seleccione una institución amplía las alternativas y permite generar vínculos con diferentes ámbitos profesionales.

Inscripciones abiertas y cuatro momentos para comenzar Otra de las características de la propuesta es que el calendario de ingreso no queda restringido al comienzo tradicional del año académico. Las inscripciones para 2027 ya están abiertas y la universidad mantiene cuatro períodos de inicio: marzo, mayo, agosto y octubre.

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Actualmente también se encuentran abiertas las inscripciones para comenzar el 5 de octubre. Esta modalidad permite que quienes terminaron recientemente la secundaria o quienes tienen materias pendientes puedan organizar su ingreso sin tener que esperar necesariamente hasta marzo.

La posibilidad de ingresar en distintos momentos del año también alcanza a quienes retoman estudios después de un período de pausa o necesitan compatibilizar la carrera con sus obligaciones laborales y personales.

Acompañamiento durante todo el recorrido El modelo de la Universidad Siglo 21 contempla distintas figuras de acompañamiento. Además de las instancias académicas, cada estudiante cuenta con un tutor de aprendizaje que realiza un seguimiento durante la cursada.

Ese acompañamiento permite orientar al alumno en relación con sus objetivos, parciales y trabajos prácticos. A su vez, quienes están evaluando comenzar una carrera pueden recurrir a una asesora de admisión, encargada de acompañar el proceso de elección e inscripción.

La recomendación de la institución es analizar no solamente una posible salida laboral, sino también el plan de estudios, las materias, las orientaciones y las posibilidades profesionales tanto en el ámbito público como privado.

La sede de Pergamino funciona en Pueyrredón 633, de 9:00 a 20:00, y también brinda asesoramiento a través de sus canales digitales. En Instagram se encuentra como @siglo21pergamino26.

Con una propuesta que combina tecnología, flexibilidad, presencialidad, prácticas profesionales y una oferta académica que busca adaptarse a las necesidades de cada territorio, la Universidad Siglo 21 apuesta a que los jóvenes y adultos de Pergamino puedan proyectar su formación universitaria sin resignar sus vínculos con la ciudad y la región.