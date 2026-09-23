Fiestas marianas: Pergamino se prepara para celebrar a su patrona y a la Virgen del Rosario

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Pergamino

La comunidad católica pergaminense transita días de especial significado con las celebraciones en honor a la Virgen de la Merced, Patrona de la ciudad, y a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. ¿Cuáles son las actividades programadas?

Pergamino vive por estos días una agenda marcada por la fe y la tradición. Dos celebraciones marianas convocan a las comunidades parroquiales en torno a la oración, el encuentro y la expresión pública de la religiosidad: la Fiesta Patronal de la Virgen de la Merced y la celebración de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás.

La primera tiene un significado especial para toda la ciudad, ya que la Virgen de la Merced es la Patrona de Pergamino. En torno a su fiesta se desarrollan las últimas actividades de una novena que propone no solamente momentos de oración, sino también espacios para encontrarse como comunidad y llevar el mensaje de la Iglesia a distintos sectores de la ciudad.

La Merced, Patrona de Pergamino Este miércoles será una jornada especialmente intensa. A partir de las 16:00 tendrá lugar la tradicional recorrida de la imagen de la Virgen de la Merced por las calles de Pergamino, una de las expresiones más significativas de estas fiestas porque permite que la imagen de la Patrona salga al encuentro de los vecinos.

Luego se celebrará la Santa Misa y tendrá lugar la tradicional vestición de la Virgen, uno de los momentos cargados de simbolismo dentro de la celebración patronal.

La jornada tendrá además un cierre especial. A las 23:30, una cantata acompañará la llegada del día de la Patrona, preparando a la comunidad para vivir la fiesta central.

Jueves 24, el día de la Patrona El jueves será la jornada central de las Fiestas Patronales. Habrá celebraciones eucarísticas a las 8:00, 11:00 y 19:30, mientras que a las 16:00 partirá la procesión desde la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en avenida Rocha 1221.

La Sagrada Imagen de la Virgen recorrerá las calles de la ciudad acompañada por los fieles. El trayecto culminará con la Misa principal en un momento que reunirá a la comunidad en torno a la Patrona de Pergamino.

Pero la celebración no terminará con esa jornada. El sábado 26 se realizará una misión en barrio Otero, con la participación de integrantes de las comunidades de La Merced, Sagrado Corazón, La Asunción y Santa Teresita.

El párroco de La Merced, Carlos Miri, explicó que los chicos de catequesis también tendrán un papel especial en esta iniciativa. La misión partirá desde la zona de Peatonal y avenida de Mayo y finalizará con una batucada hasta la parroquia.

La propuesta está vinculada además con la preparación de las fiestas de Santa Teresita, que tendrán lugar el 1º de octubre, y busca acercar la presencia de la Iglesia a los barrios más alejados del centro.

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“Es importante que, como comunidad, no solamente de La Merced, sino de Pergamino, nos movilicemos un poco para acompañar estos barrios periféricos que necesitan de la evangelización”, sostuvo Miri.

De esta manera, la Fiesta Patronal se proyecta más allá de una fecha y de un templo: la oración, el encuentro y la misión forman parte de un mismo camino de fe.

La Virgen del Rosario de San Nicolás también convoca Mientras Pergamino se prepara para celebrar a su Patrona, otra comunidad de la ciudad transita los últimos días de la novena en honor a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás.

En el templo ubicado en J. J. Valle 1113, en el barrio José Hernández, las misas de la novena se celebran a las 18:00. La comunidad invita además a los fieles a llevar un alimento no perecedero en cada celebración, que será destinado a acompañar a quienes más lo necesitan.

Este miércoles la misa estará a cargo del grupo Columna y tendrá como intención especial a las familias. El jueves, en tanto, los Adoradores conducirán la celebración, con una oración particular por las vocaciones sacerdotales y religiosas.

Después de la misa del jueves se vivirá uno de los momentos especiales de esta preparación: una vigilia que se extenderá hasta la medianoche, como antesala de la jornada dedicada a la Virgen.

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Este viernes será la celebración en torno a la Virgen del Rosario de San Nicolás. — FACEBOOK PARROQUIA Viernes 25, la fiesta de la Virgen La celebración central de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás será este viernes 25. Durante la jornada, la comunidad acompañará a la Virgen por calle Colodrero, llevando la celebración más allá de las puertas del templo y compartiéndola con los vecinos.

A las 17:00 comenzará la procesión desde el Cruce de Caminos, a la altura de la agencia Chevrolet. Los fieles recorrerán las calles en oración, expresando públicamente la devoción que reúne a esta comunidad en torno a María.

Luego, a las 18:00, se celebrará la Santa Misa en el Parque de la Parroquia. El cierre tendrá un marcado espíritu comunitario: después de la celebración habrá un guiso compartido, como forma de prolongar el encuentro y celebrar juntos.