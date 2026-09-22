Decisión Niñez: las ideas de chicos de Pergamino y Colón que ahora podrán transformar sus comunidades

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Pergamino

Diez proyectos presentados por niños y adolescentes de Pergamino y Colón fueron seleccionados en la Asamblea Zonal de Decisión Niñez 2026. Cada iniciativa recibirá $1.500.000 para hacerse realidad y responde a necesidades concretas detectadas por sus propios protagonistas.

— Foto: SERVICIO ZONAL DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

Hay propuestas que nacen de una necesidad cotidiana: una biblioteca que necesita recuperar su espacio, una escuela que busca contar con juegos para los recreos, un club que requiere mejorar sus instalaciones o un pueblo que quiere incorporar energía limpia a sus espacios públicos.

Todas esas inquietudes tuvieron algo en común: fueron pensadas, defendidas y votadas por chicos y chicas en el marco del programa bonaerense Decisión Niñez, una iniciativa impulsada por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que promueve la participación activa de las nuevas generaciones en decisiones vinculadas con sus comunidades.

En la edición 2026, diez proyectos de Pergamino y Colón fueron elegidos durante la Asamblea Zonal realizada días pasados en el Centro Cultural Bellas Artes de Pergamino. Las iniciativas recibirán $1.500.000 cada una para concretar las propuestas elaboradas por sus protagonistas.

El Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos de Pergamino estuvo a cargo de la coordinación local de un proceso que busca fortalecer la participación comunitaria y el ejercicio democrático desde la niñez y la adolescencia.

Una biblioteca para volver a encontrarse con los libros Entre los proyectos de Pergamino se encuentra “Lectura sin fin”, presentado por estudiantes de la Escuela Primaria N° 9 “Gral. Bartolomé Mitre” de La Violeta.

Los chicos plantearon la necesidad de recuperar la biblioteca escolar. Si bien cuentan con el espacio físico, explicaron que actualmente no pueden disfrutarlo como quisieran por la falta de materiales y de una organización adecuada de los libros.

La propuesta apunta a convertir ese lugar en un espacio cómodo, ordenado y atractivo, recuperando su función pedagógica y también como ámbito de encuentro para los estudiantes.

Equipar espacios que ya son de toda la comunidad Desde Guerrico llegó “Dejando Huellas”, de la Escuela Primaria N° 20. La iniciativa parte de una característica particular del pueblo: el SUM de la escuela es el único espacio amplio disponible y, por ese motivo, además de las actividades escolares, es utilizado para reuniones, actos, celebraciones y distintos acontecimientos comunitarios.

Los estudiantes identificaron como una de las principales necesidades la adquisición de equipamiento de sonido que permita desarrollar esas actividades en mejores condiciones.

No es la primera vez que la escuela participa de Decisión Niñez. En 2024 había resultado ganadora y consiguió recursos para incorporar ventiladores y juegos didácticos al mismo espacio.

Energía limpia para los espacios públicos El proyecto “Energía que nos conecta: participación y sustentabilidad en el CEC”, presentado por el CEC 803 de El Socorro, puso la mirada en los espacios comunes del pueblo.

La propuesta busca mejorar lugares de encuentro a través de estaciones de energía solar destinadas a la carga de celulares y a la provisión de agua caliente. La iniciativa contempla paneles solares de pequeña escala, baterías y otros elementos necesarios para su funcionamiento.

Los estudiantes plantearon el proyecto como una manera de aportar a la comunidad mediante el uso de energía limpia y, al mismo tiempo, generar beneficios sociales y económicos para quienes utilizan esos espacios.

Que la voz de los estudiantes también se escuche Desde la Escuela de Educación Secundaria N° 17, de barrio Otero, surgió “Escuela en voz alta”, una propuesta que pone a la comunicación en el centro.

La iniciativa contempla herramientas para desarrollar radio, podcast, videos, redes y streaming, con la intención de contar lo que sucede en el barrio y generar canales donde puedan expresarse los propios estudiantes.

La propuesta busca fortalecer la comunicación entre pares, escuchar las voces de los jóvenes y promover su participación.

También desde Pergamino llegó “Activando sueños”, de la Escuela de Educación Secundaria N° 8 “Julio Maiztegui”, de La Violeta. En este caso, el objetivo es mejorar la experiencia cotidiana dentro de la institución mediante la incorporación de elementos de educación física y juegos para los recreos.

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A esta lista se suma “Jugar es aprender”, de la Escuela de Educación Secundaria N° 9 de Guerrico, que propone fortalecer los vínculos entre compañeros y promover aprendizajes colaborativos a través del juego. Para ello se prevé la adquisición de metegol, juegos didácticos y de ingenio, pelotas, colchonetas y otros elementos recreativos.

En Colón, las propuestas también nacen de las necesidades cotidianas Los chicos y adolescentes de Colón también llevaron a la Asamblea Zonal proyectos vinculados con las necesidades concretas de sus instituciones y comunidades.

Desde Pearson, la Escuela de Educación Secundaria N° 4 presentó “Un club para todos”, una iniciativa destinada a mejorar las instalaciones del club mediante la adquisición de materiales de construcción, pintura, elementos deportivos y otros recursos.

La propuesta parte de la importancia que tiene ese espacio para la comunidad y apunta a fortalecer sus condiciones para que pueda ser disfrutado por todos.

Ciencia, alimentación saludable y ambiente En Barracas, estudiantes de quinto grado de la Escuela Primaria N° 22 impulsaron “Burbujas que cuidan”, una propuesta que combina participación infantil, ciencia, alimentación saludable y educación ambiental.

El proyecto propone explorar formas alternativas de elaborar bebidas naturales a partir de procesos de fermentación, conocer el trabajo de los microorganismos y experimentar con distintos elementos.

Además, contempla reutilizar restos de frutas, como cáscaras, pulpas y sobrantes, y recuperar el valor de plantas y hierbas comestibles del entorno. La iniciativa también busca que los chicos puedan compartir sus aprendizajes y producciones con sus familias y vecinos.

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Un espacio para jugar y encontrarse El Programa Municipal Son_Riendo, de Colón, presentó “Renovando sonrisas: el espacio que nos une”. La propuesta busca transformar un espacio público del barrio Barracas en un lugar recreativo, inclusivo y seguro para los niños y niñas.

El proyecto contempla la incorporación de juegos de plaza, los materiales necesarios para su colocación y bancos que permitan completar el área verde destinada al descanso.

Por su parte, estudiantes de la Escuela Primaria N° 6 plantearon “Juegos bajo techo”, una propuesta que responde a una dificultad concreta de la institución: la escuela no cuenta con patio cubierto y, durante los días de lluvia o frío, los alumnos deben permanecer dentro del edificio.

La idea es incorporar juegos de mesa para que puedan utilizarlos durante los recreos y especialmente en aquellas jornadas en las que las condiciones climáticas impiden las actividades al aire libre.

Diez proyectos, diez formas de transformar la comunidad Los diez proyectos seleccionados muestran que las preocupaciones de niños y adolescentes pueden abarcar realidades muy diferentes, pero todas tienen un punto de encuentro: la mirada puesta en su propia comunidad y la posibilidad de participar para transformarla.

La Asamblea Zonal de Decisión Niñez no se limitó a presentar proyectos. Los chicos tuvieron que exponer sus ideas, defender sus propuestas ante sus pares y participar de una votación para definir cuáles recibirían financiamiento.

La jornada contó con el acompañamiento de la directora provincial de Promoción Comunitaria, Tamara Perini, y de la directora del Programa Decisión Niñez, Betina Perona, del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Desde el Servicio Zonal de Pergamino destacaron el cierre de una nueva edición y pusieron en valor la participación colectiva de cada chico y chica que tomó la palabra, además del acompañamiento de referentes, docentes y familias durante todo el proceso.