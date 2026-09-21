Día de la Sanidad: Pergamino se suma al reconocimiento de quienes sostienen cada día el sistema de salud

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Pergamino

La sanidad reúne una diversidad de actividades y trabajadores mucho mayor de la que habitualmente se identifica cuando se habla de quienes trabajan en salud. En Pergamino, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) tiene una presencia histórica y regional.

21 de septiembre de 2026 a las 10:53 a. m.

21 de septiembre de 2026 a las 10:53 a. m.

Cada 21 de septiembre, el calendario marca una fecha especialmente dedicada a quienes desarrollan su tarea en el ámbito de la salud. El Día de la Sanidad encuentra este año nuevamente a los trabajadores del sector como protagonistas de una jornada que reconoce una actividad que atraviesa todos los días de la vida comunitaria.

En Pergamino, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) tiene una presencia histórica y regional. Desde su sede central, el gremio extiende su jurisdicción a Salto, Colón, Capitán Sarmiento y Arrecifes y actualmente cuenta con más de 450 afiliados.

La fecha permite poner en valor a quienes trabajan en los establecimientos asistenciales privados, desde las enfermeras y enfermeros hasta instrumentistas, camilleros, personal administrativo, mucamas, recepcionistas, trabajadores de mantenimiento, cocineros y profesionales especializados, entre muchos otros.

Pero también representa una oportunidad para conocer cuál es la realidad que atraviesa actualmente el sector, cuáles son sus principales desafíos y qué herramientas ofrece la organización gremial a sus trabajadores.

La secretaria general de ATSA Pergamino, Graciela Sibat, destacó que, a diferencia de otros sectores, la actividad sanitaria mantiene una demanda permanente de trabajadores.

“Los trabajadores de sanidad es un lugar que no se puede reemplazar, salvo por alguna empresa que cierre sus puertas. Al contrario, en el lugar de sanidad se requiere mucho trabajo, mucho personal en sus puestos de trabajo”, señaló.

En ese sentido, aseguró que hasta el momento no se registraron despidos en el ámbito de representación del gremio. Por el contrario, explicó que se incorporó personal en áreas como enfermería y administración y que tampoco cerraron centros asistenciales en la ciudad ni en la región.

Un sector con demanda permanente

La sanidad reúne una diversidad de actividades y trabajadores mucho mayor de la que habitualmente se identifica cuando se habla de quienes trabajan en salud.

Sibat explicó que ATSA comprende siete convenios colectivos que alcanzan a clínicas y sanatorios, mutualidades, droguerías y distribuidoras farmacéuticas, hospitales privados de comunidad, atención e internación domiciliaria, centros de diagnóstico y tratamiento sin internación, laboratorios e industria medicinal y emergencias médicas.

De esta manera, el Día de la Sanidad no está destinado exclusivamente a quienes tienen contacto directo con pacientes. También incluye a quienes cumplen funciones imprescindibles para que cada establecimiento pueda desarrollar su actividad cotidiana.

“Son trabajadores esenciales, fundamentales en la vida de la comunidad”, sostuvo Sibat.

Y describió ese universo laboral desde el momento en que una persona ingresa a un establecimiento: “Desde recepcionista, mucama, camillero, enfermero, personal especializado, personal de cirugía, está al servicio del bienestar”.

La experiencia de los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, dejó además una huella profunda sobre el valor social de estas tareas. Para la dirigente gremial, se trata de trabajadores que permanecen en contacto permanente con una comunidad que necesita de sus servicios.

Graciela Sibat es la secretaria general de Atsa filial Pergamino. — ATSA PERGAMINO Paritarias y poder adquisitivo

Uno de los puntos que atraviesa la actualidad del sector es la discusión salarial.

Durante junio, julio y agosto se desarrolló una revisión paritaria que permitió alcanzar un incremento acumulado del 7,3 por ciento, distribuido durante esos tres meses. A esto se sumaron sumas no remunerativas de distintos montos.

Para Sibat, sin embargo, los aumentos alcanzados todavía están lejos de representar una respuesta suficiente frente a las necesidades de los trabajadores. “Es muy poco lo que se logra para todos los trabajadores de sanidad”, afirmó.

La secretaria general de ATSA explicó que las negociaciones encontraron límites tanto en la homologación de los acuerdos como en las conversaciones con las distintas cámaras que representan a las actividades comprendidas dentro del sector.

La situación derivó durante mayo y junio en manifestaciones y movilizaciones de los trabajadores, aunque, según explicó Sibat, las posibilidades de conseguir un incremento superior fueron limitadas.

En este contexto, el desafío planteado desde el gremio apunta a sostener la organización y la unidad de las distintas filiales para continuar reclamando mejores condiciones laborales.

“El desafío es seguir organizados y manteniendo una unión entre todas las filiales, para poder educar, capacitar, poder brindarle más beneficios al trabajador, ya sea en la obra social o en el sindicato”, expresó.

Y resumió el objetivo principal de la organización: “Lograr una buena paritaria para nuestros compañeros. Que puedan mejorar sus condiciones de vida”.

La enfermería sigue creciendo

La capacitación constituye otro de los pilares del trabajo de ATSA. En Pergamino, una de las principales apuestas está vinculada con la formación de enfermeros, una especialidad que continúa teniendo una fuerte demanda laboral.

Actualmente se desarrolla el segundo año de una tecnicatura en enfermería de tres años de duración. Además, a través de la Fundación de Sanidad y un convenio impulsado desde FATSA, se ofrece la posibilidad de cursar la Licenciatura en Enfermería a distancia mediante una universidad.

Por tratarse de una experiencia piloto, la filial Pergamino cuenta actualmente con dos cupos para esta propuesta, con la posibilidad de ampliar esa cantidad en el futuro.

El interés por la enfermería también se refleja en las inscripciones. Sibat señaló que llegaron a registrarse alrededor de 150 personas interesadas en iniciar la tecnicatura, aunque actualmente son aproximadamente 30 los estudiantes que continúan la carrera.

La dirigente remarcó además un dato significativo: quienes avanzan en esta formación encuentran rápidamente posibilidades laborales. “Todos los que estudian esta carrera tienen trabajo”, afirmó.

La explicación está relacionada con una necesidad concreta del sistema sanitario: “Lo que hace mucha falta son enfermeros”.

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La formación no se limita a una carrera, también se ofrecen cursos de actualización y especialización de aproximadamente tres meses de duración, con propuestas vinculadas a enfermería, actualización para mucamas, inglés básico y lengua de señas, entre otras.

Beneficios que acompañan al trabajador

La tarea sindical también se extiende a distintos servicios destinados a los afiliados y sus familias.

Entre los beneficios disponibles se encuentran descuentos del 20 por ciento en medicamentos en farmacias, reintegros para plantillas, zapatos y botas ortopédicas, reintegros en cristales para anteojos, subsidios vinculados con viajes de boda y nacimiento, ajuar para hijos recién nacidos y entrega de útiles escolares.

También existen subsidios por fallecimiento del afiliado titular, asistencia jurídica y gremial, obsequios por el Día del Niño y alternativas de turismo y recreación.

ATSA cuenta con hoteles en La Falda, Mar del Plata, San Bernardo, Paso de la Patria y Ciudad de Buenos Aires, además de convenios y espacios destinados a cursos, talleres, campus virtuales, cabañas, quinchos y actividades familiares.

Para Sibat, la posibilidad de acompañar al trabajador durante las diferentes etapas de su vida laboral forma parte de la función que debe cumplir la organización gremial.

No se trata solamente de discutir salarios, sino también de generar herramientas de capacitación, formación y acceso a beneficios que alcancen al trabajador y a su grupo familiar.

Una fecha con historia

El Día de la Sanidad tiene sus raíces en la organización sindical de los trabajadores del sector.

El 21 de septiembre de 1935 se creó la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de la ciudad de Buenos Aires, considerada un antecedente fundamental en la construcción del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Sanidad, actual Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina.

A partir de entonces comenzaron a constituirse filiales en distintas provincias y ciudades del país. En 1941 se produjo otro hecho determinante: el 21 de septiembre de ese año fue fundada la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina.

Precisamente ese acontecimiento dio origen a la celebración de la fecha como Día de la Sanidad.

Desde entonces, cada 21 de septiembre se convirtió en una jornada destinada a reconocer la tarea de quienes trabajan en los establecimientos asistenciales privados de todo el país.

Sibat definió la fecha como una jornada especialmente significativa para quienes integran el sector. “El Día de la Sanidad, que reconoce a todos los trabajadores de los centros asistenciales privados de nuestro país, es un día muy especial para nosotros, para todo el personal que son los héroes de hoy y del futuro”, expresó.

El 21 de septiembre y los trabajadores

La jornada también tiene una particularidad para quienes están comprendidos en el sector: el 21 de septiembre es considerado día de descanso para los trabajadores de la sanidad.

En caso de prestar tareas durante esa jornada, corresponde el pago correspondiente al día trabajado con el adicional establecido para los feriados. Además, la información aportada por ATSA contempla una asignación excepcional no remunerativa, de pago único, cercana a los 69.000 pesos.

De esta manera, la celebración combina el reconocimiento simbólico de la tarea con aspectos concretos vinculados a los derechos laborales de quienes sostienen cotidianamente la actividad sanitaria.

Vocación de servicio

El Día de la Sanidad encuentra a los trabajadores del sector en un escenario que combina la demanda permanente de personal, la necesidad de capacitación y una discusión salarial que todavía plantea desafíos.

En Pergamino, la fecha tiene además un rostro local: el de cientos de trabajadores que todos los días ingresan a clínicas, sanatorios, laboratorios, centros de diagnóstico, servicios de emergencia y establecimientos de atención para cumplir una tarea que tiene como destinataria a toda la comunidad.

En ese marco, Graciela Sibat eligió cerrar su mensaje con una mirada que trasciende las cuestiones laborales y pone el acento en la dimensión humana de la profesión.

“Hoy queremos homenajear a cada trabajador y trabajadora de la salud, especialmente a nuestros afiliados que con esfuerzo, compromiso y vocación hacen de su trabajo una entrega diaria”, expresó.

Y agregó: “Detrás de cada guardia, cada turno, cada noche, cada gesto de cuidado, hay una persona que elige estar para los demás”.

Ese reconocimiento resume el sentido de la fecha. Porque detrás de cada consulta, de cada internación, de cada estudio, de cada guardia y de cada cuidado existe también un trabajador que sostiene una parte esencial de la vida cotidiana.