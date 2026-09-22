La Muni en tu Barrio llega a Belgrano con una tarde de primavera y servicios para los vecinos

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Pergamino

La propuesta municipal se instalará este sábado en Solís, entre Vicente López y Perú, de 14:00 a 17:00. Habrá actividades recreativas, kermés deportiva, merienda, música y atención de distintas áreas del Municipio para realizar trámites, recibir asesoramiento y acercar servicios a la comunidad.

El programa La Muni en tu Barrio continúa recorriendo distintos sectores de Pergamino y este sábado tendrá como escenario al barrio Belgrano, donde se desarrollará una jornada especial para recibir la primavera y compartir una tarde al aire libre en comunidad.

La actividad será de 14:00 a 17:00 en calle Solís, entre Vicente López y Perú, con una propuesta pensada para que vecinos de todas las edades puedan participar, disfrutar de actividades recreativas y, al mismo tiempo, acceder a servicios y herramientas de distintas áreas municipales.

Desde el Municipio invitaron a las familias a acercarse con sus bicicletas y participar de una jornada que combinará entretenimiento, música y espacios de atención.

Habrá juegos, kermés deportiva, merienda y un escenario con propuestas musicales, que acompañará la celebración por la llegada de la estación de las flores.

Pero detrás de la propuesta recreativa existe además un objetivo central: que los vecinos puedan encontrarse con el Estado municipal en su propio barrio, sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias céntricas para realizar determinadas consultas o trámites.

Servicios municipales más cerca Una de las características principales de La Muni en tu Barrio es justamente la posibilidad de descentralizar la atención municipal y llevar los servicios a distintos sectores de la ciudad y también a las localidades del Partido.

Durante cada jornada, diferentes equipos municipales se acercan con información, asesoramiento y herramientas vinculadas con las áreas que tienen contacto directo con los vecinos. De esta manera, la propuesta permite resolver inquietudes, realizar trámites y conocer programas y servicios en un ámbito cotidiano y cercano.

La iniciativa también busca que el contacto no se limite a una ventanilla de atención. La presencia territorial permite que los funcionarios y trabajadores municipales puedan conversar directamente con los habitantes, escuchar sus planteos y conocer las necesidades particulares de cada sector.

En ese sentido, cada edición puede adaptarse a las características y demandas del lugar donde se desarrolla, manteniendo como eje la cercanía y el contacto directo.

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Las diferentes áreas municipales estarán presentes en Barrio Belgrano. — PERGAMINO AL DIA Un programa que continúa en los barrios La Muni en tu Barrio comenzó el año pasado y, desde entonces, recorrió diferentes sectores de Pergamino con el propósito de llevar la gestión municipal más cerca de las comunidades.

La continuidad del programa plantea una modalidad de trabajo que busca fortalecer la presencia territorial de la Municipalidad. Los barrios se convierten así en espacios donde, además de las actividades recreativas y comunitarias, se pueden conocer propuestas, plantear inquietudes y acceder a distintos servicios.

La experiencia también se extiende a los pueblos del Partido, ampliando el alcance de una iniciativa que apunta a que la gestión municipal tenga presencia fuera de sus oficinas habituales.

El Estado, en contacto directo con los vecinos La jornada en Belgrano reunirá en un mismo espacio dos aspectos de la propuesta: por un lado, una tarde de encuentro y celebración por la primavera y, por otro, la posibilidad de acceder a servicios municipales cerca de casa.

Esa combinación forma parte de la lógica de La Muni en tu Barrio: descentralizar la atención, fortalecer el trabajo territorial y generar espacios de encuentro entre el Municipio y los vecinos.

La jornada de este sábado será, de esta manera, una nueva oportunidad para que la gestión municipal salga de sus espacios habituales y se instale en el territorio, compartiendo una tarde con las familias del barrio Belgrano y acercando respuestas, información y servicios.