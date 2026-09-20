¿La nueva concesión de la ruta Nº 188 responderá a la larga lista de reclamos que ya hizo Pergamino?

Pergamino

Con los cambios establecidos por el Gobierno nacional y una empresa a cargo por 20 años se abre, de esta manera, una expectativa vinculada con la posibilidad de que las necesidades históricas del corredor puedan comenzar a ser atendidas de manera integral.

La ruta nacional Nº 188 comenzará una nueva etapa a partir de la llegada de Caminos del Plata, el consorcio integrado por Creditech, brazo financiero del Grupo Corven, y la constructora marplatense Plantel, que tendrá a su cargo durante los próximos 20 años la concesión y el mantenimiento de este estratégico corredor vial. Para Pergamino, el cambio de concesionario vuelve a poner sobre la mesa una serie de reclamos que desde hace muchísimos años vienen siendo planteados desde la Municipalidad, el Concejo Deliberante y, fundamentalmente, por vecinos, transportistas y usuarios que transitan diariamente por una ruta clave para la producción y la conexión de toda la región.

La extensión de la concesión abre, de esta manera, una expectativa vinculada con la posibilidad de que las necesidades históricas del corredor puedan comenzar a ser atendidas de manera integral. No se trata solamente de conservar la carpeta asfáltica o garantizar condiciones mínimas de transitabilidad, sino de avanzar en intervenciones que permitan mejorar la seguridad vial, ordenar los accesos, resolver cruces conflictivos y adaptar la ruta al crecimiento que experimentaron Pergamino y localidades ubicadas a la vera del corredor.

Uno de los principales pedidos que se mantiene vigente es la reparación integral del tramo comprendido entre Guerrico y Acevedo, un sector que durante los últimos años fue objeto de numerosas observaciones debido al deterioro de la calzada y a las condiciones en las que deben circular quienes utilizan diariamente esta vía. La recuperación de esta zona aparece como una de las prioridades para quienes recorren la ruta Nº 188 con destino a Pergamino, San Nicolás, Junín, Rosario y otras ciudades de la región.

Problemas recurrentes La problemática, sin embargo, no se limita al estado de la calzada. A medida que la ruta Nº 188 fue quedando integrada al crecimiento urbano y productivo de Pergamino, también aumentó la necesidad de adaptar su infraestructura a una circulación cada vez más intensa. La presencia de barrios, establecimientos educativos, comercios, empresas, accesos a caminos rurales y diferentes puntos de ingreso y egreso de la ciudad generó situaciones que requieren soluciones específicas y permanentes.

En ese sentido, desde distintos ámbitos se viene reclamando una intervención en los sectores urbanizados por donde atraviesa la ruta, con medidas destinadas a reducir los riesgos para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. La necesidad de contar con cruces peatonales seguros constituye uno de los planteos más reiterados, especialmente teniendo en cuenta que la traza funciona en puntos como una vía de comunicación interna para los pergaminenses, además de cumplir su función como corredor nacional.

Otro de los lugares que concentra históricamente los pedidos de intervención es la intersección de la ruta Nº 188 con la provincial Nº 32, en dirección a Rosario. Allí se ha planteado la necesidad de construir una dársena de giro o una rotonda que permita ordenar los movimientos vehiculares y reducir las situaciones de riesgo que se producen en un punto de importante circulación de automóviles, camiones y vehículos vinculados con la actividad productiva.

Segundo Cruce y más El denominado Segundo Cruce también aparece dentro de las obras que se consideran necesarias para mejorar la circulación y la seguridad vial. Se trata de un punto que, por sus características y por el volumen de tránsito que concentra, requiere una solución de infraestructura acorde con la evolución que tuvo la ciudad y con las nuevas demandas que presenta actualmente el corredor.

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A esto se suma la situación de los accesos a establecimientos ubicados sobre la traza; entre los reclamos figura especialmente el ingreso a la Escuela Agrotécnica, donde desde hace tiempo se plantea la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad para quienes ingresan y egresan del establecimiento, teniendo en cuenta el movimiento de estudiantes, docentes y trabajadores y la circulación permanente que registra la ruta.

También se encuentra bajo análisis y reclamo histórico la necesidad de generar un dispositivo seguro de ingreso a Pergamino a la altura de avenida Pellegrini. El crecimiento de la ciudad hacia distintos sectores y el aumento de la circulación hicieron que los accesos tradicionales deban ser revisados para evitar maniobras peligrosas y ordenar los movimientos de quienes llegan a la ciudad desde la ruta Nº 188.

Pedidos sin respuestas La incorporación de tecnología para mejorar la seguridad vial constituye otro de los pedidos que podrían formar parte de la agenda del nuevo concesionario. La posibilidad de contar con semaforización inteligente en determinados cruces permitiría ordenar el tránsito de acuerdo con los volúmenes registrados en diferentes momentos del día y ofrecer alternativas más seguras para los cruces urbanos.

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Del mismo modo, el cuidado de la carpeta asfáltica y el mantenimiento permanente de las banquinas aparecen como cuestiones básicas para garantizar condiciones adecuadas de circulación. En un corredor utilizado intensamente por el transporte de cargas, las tareas de mantenimiento adquieren particular importancia debido al desgaste que provoca el tránsito pesado y a la necesidad de conservar despejadas y transitables las zonas laterales de la ruta.