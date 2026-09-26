Comenzó el 21° San Pedro Country Music Festival con 70 bandas y 450 músicos

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La 21ª edición del San Pedro Country Music Festival se desarrolla hasta el domingo en el Paseo Público, con entrada gratuita y artistas de varios países.

San Pedro ya vive una nueva edición de su tradicional festival de música country, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre en el escenario “Indio Peralta” del Paseo Público Municipal. El encuentro reúne a 70 bandas y alrededor de 450 músicos, con entrada libre y gratuita.

San Pedro recibe una nueva edición del festival country Miles de personas llegaron a San Pedro y la región para participar de una propuesta que, con el paso de los años, se consolidó como uno de los principales encuentros de música country del continente.

La programación de esta 21ª edición reúne artistas provenientes de distintos puntos de la Argentina y representantes internacionales de Chile, Uruguay, Brasil y Austria. Durante tres jornadas, el escenario del Paseo Público concentra una amplia variedad de estilos y formaciones vinculadas con el género.

La propuesta comenzó este viernes con una extensa programación que incluyó a Desconectados, Bluesberry Band, Creedenciales, Tanna & The Drifters, Leyendas, Carlos Arcuri & La Ariel Arbath Band, Alex Bluegrass Band, Las Liebres y La Blue's Ayres Band, entre otros artistas.

La programación del sábado reúne a numerosos artistas La jornada del sábado tendrá una nueva sucesión de presentaciones y contará con músicos y bandas de diferentes estilos dentro de la escena country y sus vertientes.

Entre los nombres anunciados se encuentran No Way, Hot Picking Brothers, Claudio Kleiman, La Rockabilera del Sur, Gabriel Gratzer, Cherry Collins, Renegades Country Band, Angry Zeta, Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur.

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También serán parte de la jornada Fernando Goin, Walter Domínguez Band, Cat Lion, Adoração Country, Savannah Rae y Mark Mackay, entre muchos otros músicos que subirán al escenario “Indio Peralta”.

Música country y propuestas para el cierre del domingo El festival continuará el domingo 27 de septiembre con la participación de Nati Bravo, Negráss String Band, Rodeos Honky Tonk, Tommy Lira, Far West, Mistysa, Hobo Cane, Tennessee y Countruck Band.

La jornada también tendrá a Morgan Myles, quien formará parte del cierre junto a su banda, en una de las presentaciones previstas para la última fecha del encuentro.

Además de las expresiones más tradicionales del country, el festival incorpora propuestas que amplían la programación musical, entre ellas tributos a Creedence Clearwater Revival y Stevie Ray Vaughan.