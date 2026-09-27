Potenciate vuelve al Parque España y pone en escena el crecimiento del mundo emprendedor

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Pergamino

La feria tendrá su 12ª edición el 3 y 4 de octubre y reunirá entre 100 y 110 emprendedores y 16 propuestas gastronómicas. La iniciativa nació como una feria y se convirtió en una de las principales puertas de entrada al trabajo que el Municipio desarrolla junto al sector emprendedor.

27 de septiembre de 2026 a las 07:12 a. m.

27 de septiembre de 2026 a las 07:12 a. m.

El próximo fin de semana del 3 y 4 de octubre, el Parque España volverá a convertirse en punto de encuentro para emprendedores pergaminenses con una nueva edición de Potenciate, la propuesta que nació como una feria y que, con el paso del tiempo, se transformó en uno de los principales espacios de vinculación entre el Municipio y quienes desarrollan proyectos productivos en la ciudad.

La próxima será la 12ª edición y, de acuerdo con lo anticipado por Eugenio Petinari, director de Empleo y Emprendedurismo, se espera la participación de entre 100 y 110 emprendedores y 16 propuestas gastronómicas. La cantidad definitiva quedará sujeta a las condiciones del Parque España y a la organización del espacio, donde actualmente se desarrolla una obra.

La historia de Potenciate permite dimensionar el crecimiento de este sector. En su primera edición participaron 36 emprendedores, mientras que actualmente cada convocatoria recibe alrededor de 150 consultas para participar, una demanda que supera la capacidad física y eléctrica disponible en el predio.

“La primera edición teníamos 36 emprendedores y hoy día, cada vez que lanzamos una convocatoria, tenemos entre 150 personas que nos escriben para participar”, explicó Petinari.

La feria, además de ofrecer un espacio de comercialización y difusión, incorpora gastronomía y espectáculos con artistas locales. De esta manera, Potenciate se consolidó como una propuesta para compartir en familia o con amigos y, al mismo tiempo, como una vidriera para quienes buscan dar a conocer sus productos y servicios.

Política de acompañamiento El crecimiento de Potenciate también abrió la puerta a un trabajo más amplio. Según explicó Petinari, la propuesta surgió luego de observar el fuerte movimiento emprendedor que se generó después de la pandemia y permitió profundizar el vínculo con un sector que ya existía, pero que muchas veces desarrollaba sus actividades de manera individual y sin herramientas de acompañamiento.

“Potenciate fue la que nos abrió un poco las puertas a que empecemos a trabajar con emprendedores”, señaló el funcionario, quien agregó que la buena repercusión de la feria llevó a plantear una mayor dedicación al área.

En ese proceso se incorporaron distintas iniciativas destinadas a acompañar las diferentes etapas de un emprendimiento. Una de ellas es el Club de Emprendedores, que aborda capacitación, asesoramiento y vinculación entre quienes forman parte de este universo.

Dentro de esta propuesta se desarrollan los Desayunos Emprendedores, donde se trabajan cuestiones que resultan centrales para formalizar y consolidar un proyecto. Una contadora participa de estos encuentros para explicar aspectos vinculados al monotributo, facturación, acceso a determinados beneficios, obra social y posibilidades de financiamiento.

También se aborda el registro de marcas, con la intención de que los emprendedores comprendan que su nombre comercial constituye un patrimonio que debe ser protegido.

Capacitar para ordenar Otra de las herramientas es el curso para emprendedores, que aporta conocimientos de marketing, contabilidad y habilidades blandas. El objetivo final es que cada participante pueda elaborar su propio plan de negocios y estructurar su proyecto.

“La idea final es que ellos puedan armar su plan de negocios, que puedan estructurar, de alguna manera, su emprendimiento”, sostuvo Petinari.

El funcionario destacó que estas instancias también generan vínculos entre los propios participantes. Como ejemplo, mencionó el caso de dos emprendedores que se conocieron durante una capacitación, unieron sus actividades y lograron comercializar 500 trapos de piso en menos de una semana.

Después de las capacitaciones también se generan encuentros mensuales en Bellas Artes, con contenidos vinculados a la motivación y al proceso que atraviesa cada emprendedor.

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“Cada emprendedor tiene su proceso, tiene su tiempo”, resumió Petinari al referirse a una actividad que, según señaló, permite construir una comunidad y compartir experiencias entre quienes atraviesan recorridos diferentes.

Al igual que en 2025, este año se otorgarán microcréditos a emprendedores. — PERGAMINO AL DIA Microcréditos Entre las propuestas impulsadas desde el área ocupa un lugar central el programa de microcréditos municipales. El proyecto requirió cinco años de trabajo administrativo y articulación entre distintas áreas hasta concretarse.

El año pasado se otorgaron 15 microcréditos y en la edición actual hay 28 beneficiarios. Para acceder, los emprendedores deben cumplir requisitos, realizar una capacitación, presentar un plan de negocios y completar la documentación correspondiente.

El dinero se devuelve en cuotas accesibles. La intención es que los fondos puedan recuperarse y volver a utilizarse para acompañar a nuevos emprendedores.

“Nosotros acompañamos a un emprendedor, pero ese emprendedor tiene que tomar el compromiso de devolver el dinero porque tenemos que ayudar a otro”, explicó Petinari.

El funcionario destacó que el programa representa un trabajo articulado entre distintas áreas del Municipio y señaló que uno de los principales desafíos consiste en sostenerlo en el tiempo y recuperar los recursos para que puedan llegar a más personas.

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Alcance a la gastronomía El trabajo con emprendedores no se limita a Potenciate. Desde el área también se generaron propuestas vinculadas al sector gastronómico, en articulación con Turismo, como Arriba la Birra y otras iniciativas que buscan acompañar a quienes producen y comercializan alimentos y bebidas.

En ese sentido, Petinari explicó que el objetivo también pasa por ayudar a quienes recién comienzan a formalizar sus actividades y acceder a las habilitaciones correspondientes.

La experiencia de Potenciate incluso permitió detectar necesidades concretas y generar nuevas oportunidades.

El desafío de sostener lo construido Petinari reconoce que el universo emprendedor exige aprendizaje permanente y que cada proyecto atraviesa sus propios tiempos. Desde esa mirada, uno de los objetivos centrales hacia adelante es continuar fortaleciendo una comunidad que ya tiene vínculos con ferias privadas, la Cámara de Comercio y distintos actores de la ciudad.

“La puerta de la oficina (calle Lagos al 500) está abierta para todo el mundo que desee realmente con buena fe poder seguir contribuyendo y construyendo esta comunidad emprendedora”, afirmó.