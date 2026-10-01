¿Qué primavera tendrá Pergamino? El SMN anticipa más lluvias y temperaturas por debajo de lo habitual

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Pergamino

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico climático para octubre, noviembre y diciembre y ubicó a Pergamino entre los distritos bonaerenses con mayores probabilidades de registrar precipitaciones superiores a las normales.

¿Qué primavera le espera a Pergamino? El nuevo pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) plantea un escenario diferente al que podría suponerse para los próximos meses: más precipitaciones y temperaturas medias que, en buena parte de la provincia de Buenos Aires, podrían ubicarse por debajo de los valores habituales.

El informe contempla el período comprendido entre octubre y diciembre, es decir, los últimos meses del año, cuando la primavera avanzará hacia el comienzo del verano. Para Pergamino y buena parte de la región, uno de los datos que más llama la atención está relacionado con las lluvias.

De acuerdo con las previsiones, Pergamino aparece dentro del grupo de distritos del norte bonaerense donde se esperan precipitaciones más intensas, junto con Colón, Arrecifes, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Salto, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco y Chacabuco.

La proyección anticipa así un trimestre con una presencia de lluvias superior a la habitual en distintos sectores de la provincia.

¿Y qué pasará con las temperaturas? El otro aspecto que sobresale del pronóstico es el comportamiento de las temperaturas.

El SMN prevé para una amplia zona de la provincia de Buenos Aires mayores probabilidades de registrar temperaturas medias inferiores a las normales. El desvío alcanza especialmente al noroeste, oeste y sudoeste bonaerense, mientras que para el resto del territorio provincial se plantea un escenario con temperaturas entre normales y menores a las habituales.

El informe señala además que podría registrarse una menor amplitud térmica media y una menor frecuencia de jornadas con temperaturas máximas muy elevadas.

El dato adquiere particular interés después de varios períodos caracterizados por temperaturas elevadas, aunque el SMN aclara que este pronóstico trimestral no permite anticipar fenómenos puntuales de corta duración. Es decir, no significa que no puedan presentarse olas de calor o de frío durante el trimestre, sino que esos episodios no pueden determinarse a partir de esta perspectiva climática.

El mapa muestra el comportamiento del clima según el SMN. — SMN Una primavera diferente El escenario previsto no se limita al norte bonaerense. El mapa elaborado por el organismo nacional muestra una extensa zona de la provincia con probabilidades de temperaturas medias inferiores a las habituales.

En el extremo de mayor desvío térmico aparecen distritos como General Villegas, Ameghino, Pinto, Lincoln, Tejedor, Rivadavia, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Hipólito Yrigoyen, Bolívar, Daireaux, Tres Lomas, Salliqueló, Alsina, Guaminí, La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Puán, Tornquist, Pringles, Dorrego, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Patagones y Tres Arroyos.

Para el resto de la provincia, entre ellos Pergamino y los municipios del norte bonaerense, el pronóstico plantea distintas probabilidades de temperaturas normales o inferiores a los valores esperados.

Más lluvias: el otro dato que mira la región En materia de precipitaciones, el SMN proyecta valores superiores a los normales en buena parte de los distritos señalados por el informe. Como referencia, los registros históricos considerados para el trimestre rondan los 250 milímetros mensuales en promedio, aunque los valores pueden variar según cada localidad y período.

En el norte bonaerense, la señal de mayor intensidad de las precipitaciones alcanza particularmente a Pergamino y a varios municipios de su entorno.

Por eso, el panorama que se abre para los próximos tres meses combina dos elementos que no suelen pasar inadvertidos: más presencia de lluvias y temperaturas medias que podrían mantenerse por debajo de los valores habituales.

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El pronóstico mira tres meses, no un día puntual El informe del SMN permite conocer una tendencia climática general para el trimestre, pero no anticipa exactamente cómo será cada jornada.

Por eso, para saber si Pergamino tendrá una semana fría, jornadas de calor, tormentas puntuales o períodos secos será necesario recurrir a los pronósticos de corto y mediano plazo.

Lo que sí plantea el escenario trimestral es una primavera que podría transitarse con más precipitaciones de lo habitual en Pergamino y la región, mientras las temperaturas medias se mantendrían, en principio, entre los valores normales y por debajo de ellos.