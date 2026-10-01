Tom Cruise, Dakota Johnson y nuevas aventuras desembarcan en la pantalla grande

Pergamino

La cartelera de Cinema Pergamino se renueva con tres estrenos que recorren el humor negro, el suspenso y la animación. Además, continúa “El corazón de la bestia” y durante el fin de semana se suman dos funciones especiales: “Resident Evil” y “La isla olvidada”.

La pantalla grande tendrá una programación especialmente variada desde este viernes. Entre las novedades se destaca el regreso de Tom Cruise, esta vez bajo la dirección del mexicano Alejandro González Iñárritu en “Digger”, una comedia negra que propone una mirada sobre el poder, el ego y las consecuencias de las propias decisiones.

También llega “Verity: la sombra del engaño”, adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Colleen Hoover, con Dakota Johnson, Anne Hathaway y Josh Hartnett al frente de un thriller psicológico atravesado por secretos, manipulación y obsesiones. Para el público familiar, en tanto, se estrena “Guardianes del museo 2: Los tesoros de Egipto”, una nueva aventura animada protagonizada por el ratón Maurice y sus compañeros.

A estas novedades se suma la continuidad de “El corazón de la bestia”, mientras que el sábado y el domingo habrá funciones especiales de “Resident Evil” y “La isla olvidada”, ampliando las alternativas para los espectadores durante el fin de semana.

“Digger” Tom Cruise vuelve a la pantalla grande con “Digger”, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, una comedia negra que combina drama y humor para construir una historia alrededor del poder, la responsabilidad y la necesidad de sentirse indispensable.

Cruise interpreta a Digger Rockwell, un hombre que se considera la persona más poderosa del mundo y que decide asumir el papel de salvador de la humanidad frente a una catástrofe planetaria. Sin embargo, existe una contradicción central: él mismo fue responsable de desencadenar la crisis que ahora pretende solucionar.

La película se apoya justamente en esa paradoja y presenta a un protagonista que intenta convencer al mundo —y convencerse a sí mismo— de que es la única persona capaz de reparar el desastre. El personaje se distancia, además, de varias de las características habituales de los héroes interpretados por Cruise: esta vez, la seguridad absoluta, el control y la certeza de que todo saldrá bien son puestos en cuestión.

El film representa la primera colaboración entre Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu y también marca el regreso del director al cine en inglés después de “The Revenant”. Iñárritu escribió el guion junto a Sabina Berman, Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone.

Dirección: Alejandro González Iñárritu. Actores principales: Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Jesse Plemons y Sandra Hüller. Género: drama, comedia. Origen: Estados Unidos.Duración: 129 minutos. Calificación: supervisión parental sugerida.

“Verity: la sombra del engaño” El suspenso llega de la mano de “Verity: la sombra del engaño”, adaptación de la novela bestseller de Colleen Hoover. La película sigue a Lowen Ashleigh, una escritora que atraviesa un momento difícil y recibe una propuesta que podría cambiar su situación: trasladarse a la remota finca de la reconocida autora Verity Crawford para completar una serie de libros en su nombre.

Pero la oportunidad profesional se transforma rápidamente en una experiencia inquietante. Lowen encuentra unas supuestas notas autobiográficas de Verity y comienza a descubrir una serie de confesiones perturbadoras relacionadas con su vida familiar y, especialmente, con su esposo Jeremy.

A partir de allí, la protagonista queda atrapada en un juego en el que cada vez resulta más difícil distinguir entre la ficción y la realidad. Los secretos, la manipulación, la atracción y la obsesión se entrecruzan mientras Lowen intenta determinar qué hay detrás de las revelaciones que encontró.

Dirección: Michael Showalter. Actores principales: Dakota Johnson, Anne Hathaway y Josh Hartnett. Género: thriller, suspenso, drama. Origen: Estados Unidos. Duración: 114 minutos. Calificación: supervisión parental sugerida.

“Guardianes del museo 2: Los tesoros de Egipto” Para disfrutar en familia llega “Guardianes del museo 2: Los tesoros de Egipto”, una nueva aventura animada que retoma la historia de sus particulares protagonistas.

Han pasado dos años desde que se salvó el Hermitage y se recuperó la Mona Lisa. Ahora, el ratón Maurice vuelve a soñar con nuevas hazañas, mientras Vincent y Cleopatra atraviesan una nueva etapa con la llegada de dos pequeños gatitos inquietos, que también están decididos a vivir sus propias aventuras.

La película combina fantasía, humor, acción y aventura en una propuesta pensada especialmente para el público familiar, con nuevos desafíos para sus personajes y un viaje que promete llevarlos nuevamente a situaciones inesperadas.

Dirección: Vasiliy Rovenskiy. Género: fantasía, familiar, aventuras, animación. Origen: Rusia. Duración: 89 minutos. Calificación: apta para todo público.