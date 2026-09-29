Tobías tiene 2 años, lucha contra una neumonía y necesita de la solidaridad de todos

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Pergamino

El pequeño pergaminense permanece internado en el Sanatorio Parque de Rosario, donde recibe un tratamiento complejo por una infección pulmonar. Su familia debe afrontar gastos de hospedaje y solicita ayuda económica.

Tobías Fernandes tiene apenas dos años y atraviesa un delicado momento de salud. El niño permanece internado en el Sanatorio Parque de Rosario, donde recibe tratamiento por una neumonía que requirió su traslado desde Pergamino y mantiene a toda su familia acompañándolo durante este difícil proceso.

Ante esta situación, sus padres iniciaron una convocatoria para solicitar la solidaridad de quienes puedan colaborar, tanto para afrontar los gastos que implica permanecer en Rosario como para conseguir los hemocomponentes que Tobías necesita para continuar con su tratamiento.

“Cualquier aporte ayuda mucho. Compartir también ayuda”, expresa la familia en el pedido que comenzó a difundirse para reunir fondos.

Los interesados en realizar una donación económica pueden hacerlo mediante una transferencia por Mercado Pago al alias Henrique.fer, a nombre de Henrique Ferminiano Fernandes, papá de Tobías, de nacionalidad brasileña y con DNI extranjero.

También se necesitan 19 donantes de sangre A la necesidad económica se suma otro pedido urgente: Tobías necesita hemocomponentes y se requieren 19 donantes de sangre del grupo 0 negativo.

La donación se realiza con turno previo y quienes puedan colaborar deben comunicarse al (0341) 4200248. La extracción se efectúa en el Sanatorio Parque, ubicado en avenida Oroño 866, planta baja, de la ciudad de Rosario.

Para donar es necesario presentar el DNI, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Se solicita realizar un desayuno liviano, sin materia grasa, y tomar abundante líquido durante la noche anterior y el mismo día de la donación.

En el caso de personas que se hayan realizado tatuajes, piercings, tratamientos estéticos o cirugías, se solicita esperar 12 meses antes de donar. Quienes estén tomando alguna medicación como parte de un tratamiento deben comunicarse previamente con el centro de donación para consultar si están habilitados para realizar la extracción.

El Sanatorio Parque de avenida Oroño en Rosario. — ON 24 De una adenoiditis a una internación Caren, la mamá de Tobías, contó cómo comenzó este cuadro que terminó llevando al pequeño a una internación en Rosario.

Todo comenzó con una adenoiditis. Tobías realizó durante una semana el tratamiento con antibióticos y, posteriormente, apareció una tos que se mantuvo durante varios días. La familia continuó con las nebulizaciones indicadas, pero el cuadro no mejoraba.

Por el contrario, la situación comenzó a complicarse cuando apareció fiebre, con registros que no descendían de los 39 grados. Ante la persistencia de los síntomas, los profesionales indicaron una nueva medicación, pero el estado general y el ánimo del niño comenzaron a empeorar.

Fue entonces cuando sus padres decidieron llevarlo a la guardia. Allí le realizaron una placa y estudios de laboratorio y determinaron que debía quedar internado con diagnóstico de neumonía.

“Después llegó una semana con tos. Le seguimos realizando nebulizaciones como parte del tratamiento, pero no mejoraba”, relató Caren al explicar cómo evolucionó el cuadro.

Al día siguiente, los médicos comunicaron a la familia que Tobías no estaba evolucionando como esperaban y se tomó la decisión de trasladarlo al Sanatorio Parque de Rosario para continuar allí con una atención más compleja.

Un tratamiento extenso, pero con una respuesta favorable Actualmente, Tobías permanece internado y continúa recibiendo tratamiento. Según explicó su mamá, cuenta con un drenaje destinado a extraer líquido y recibe medicación para combatir las bacterias que afectan sus pulmones.

El cuadro corresponde a una infección pulmonar en la que los alvéolos se llenan de líquido o pus. Por el momento, la infección no se extendió al espacio pleural, la capa de tejido que rodea los pulmones, por lo que no se plantea una intervención quirúrgica.

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El tratamiento, de todos modos, es extenso y complejo. La familia atraviesa cada jornada acompañando la evolución del pequeño y, dentro de la preocupación que genera su estado de salud, destaca que Tobías viene respondiendo favorablemente al tratamiento.

La solidaridad como acompañamiento Mientras el equipo médico continúa trabajando para que Tobías pueda recuperarse, sus padres deben permanecer en Rosario y afrontar los gastos que implica esta situación lejos de su hogar.

Por eso, desde la familia apelan especialmente a la solidaridad de los pergaminenses. Cada aporte económico puede ayudar a sostener los gastos de hospedaje y permanencia en Rosario, mientras que quienes tengan sangre 0 negativo y cumplan con los requisitos pueden contribuir directamente con los hemocomponentes que el pequeño necesita.

“Cualquier aporte ayuda mucho. Compartir también ayuda”, es el mensaje que resume el pedido de la familia.