Pergamino realizará el sábado un encuentro de coros femeninos
El sábado 3 de octubre, desde las 20:00, la Parroquia Nuestra Señora de Luján será escenario de una propuesta musical que reunirá al Coro Femenino de Pergamino y al Coro Femenino Amuyen de Luján.
La música coral tendrá un nuevo espacio de encuentro en Pergamino. El próximo sábado 3 de octubre, a partir de las 20:00, la Parroquia Nuestra Señora de Luján, ubicada en Bolivia 250, será escenario de un encuentro protagonizado por dos agrupaciones vocales femeninas: el Coro Femenino de Pergamino y el Coro Femenino Amuyen, de la ciudad de Luján.
La propuesta permitirá disfrutar de una selección de obras de música popular argentina y latinoamericana, a las que se sumarán algunas composiciones de carácter religioso. Será una oportunidad para compartir distintas expresiones de la música coral y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre agrupaciones de la región.
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El Coro Femenino de Pergamino, dirigido por el maestro Hugo Ramallo, transita actualmente su 11º año de actividad musical, consolidando una trayectoria sostenida dentro de la escena cultural local. En esta oportunidad recibirá por primera vez en la ciudad al Coro Femenino Amuyen, una agrupación lujanense que cuenta con 14 años ininterrumpidos de actividad coral y que está conducida por la profesora Paula Artigas.
La visita del conjunto de Luján representa además el inicio de un vínculo entre ambas formaciones, a partir del intercambio artístico y de la posibilidad de generar nuevos encuentros entre agrupaciones vocales femeninas de distintas ciudades bonaerenses.
El concierto tendrá entrada libre y gratuita y está dirigido a todo público, especialmente a quienes disfrutan de las manifestaciones corales y de la música popular argentina y latinoamericana.
La invitación es a acercarse a la Parroquia Nuestra Señora de Luján para compartir una noche de música, encuentro y celebración de la actividad coral.