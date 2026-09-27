Natalia Cinalli: arte, raíces pergaminenses y una vida dedicada a la escultura en Francia

Cultura

La artista y docente pergaminense, radicada en Metz, donde desarrolla una trayectoria vinculada con la enseñanza, la escultura y la restauración de piezas antiguas, repasó su formación, el viaje que cambió su destino y la historia de una ciudad que se prepara para recibir al Papa León XIV.

“Mis raíces y mi corazón son pergaminenses”. La frase de Natalia Cinalli resume el vínculo que la artista y docente mantiene con su ciudad natal, a pesar de que hace más de veinte años vive en Francia. Radicada en Metz, una ciudad ubicada en la región de Lorena, cerca de la frontera con Alemania, Cinalli construyó allí una trayectoria profesional ligada a la escultura, la restauración y la enseñanza artística.

En diálogo con el programa de streaming Reporte LA OPINION, que se emite de lunes a viernes de 14:00 a 16:00, recordó sus primeros pasos en el arte en Pergamino, su formación académica y el viaje a Europa que terminó modificando sus planes.

Hija de Vicente “Coco” Cinalli y Aida Mariana Cordi, dos reconocidos vecinos de Pergamino, Natalia se inició artísticamente en el Jardín de la Escuela de Bellas Artes, en calle San Martín. Luego cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal, donde realizó el Bachillerato de Comunicación Social.

“Fue muy importante porque me dio pie para lo que vendría después”, recordó. Durante aquellos años, las Artes Plásticas fueron ganando un lugar central en sus intereses. Una figura fundamental en esa etapa fue la docente Panchita Paterlini, quien le despertó el interés por la Historia del Arte y tuvo un papel importante en la decisión de continuar su formación.

Cinalli completó posteriormente cinco años de estudios en la Escuela de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, donde se especializó en Escultura. “Puedo decir que fue de excelente nivel, porque lo veo desde acá. Hay gente que destaca mucho el nivel que obtuve en esa formación”, señaló.

Un viaje que cambió su destino Su llegada a Europa estuvo relacionada inicialmente con una inquietud nacida durante sus estudios de Historia del Arte. “Todo lo que veía en los libros empezó a enamorarme y dije: quiero ir a visitar todo lo que vi en libros”, relató.

Con ese objetivo estudió italiano, ahorró dinero y, dos o tres años después de finalizar su carrera, emprendió un viaje como mochilera por Italia. Recorrió museos e iglesias y llegó hasta Carrara, reconocida mundialmente por sus canteras de mármol, donde realizó una formación en escultura y tuvo la posibilidad de tallar ese material.

Fue allí, en 2001, donde conoció a quien luego sería su marido, el francés Denis Hilt. “De ahí el por qué estoy en Francia. No estaba para nada en mis planes”, contó. Después de regresar durante algunos meses a Argentina, decidió instalarse definitivamente en Francia. En 2003 comenzó con su primer taller oficial.

Entre la docencia y la escultura Actualmente, Cinalli combina su actividad artística con la docencia. Durante la semana dicta talleres para niños y cursos destinados a adultos, mientras desarrolla trabajos de restauración y encargos particulares.

“Me gusta mucho dar clases y por lo tanto me consume mucho tiempo”, explicó. Su objetivo profesional es mantener un equilibrio entre la enseñanza, que le brinda una actividad estable, y la realización de esculturas y restauraciones.

La artista también reconoce que su familia ocupa un lugar importante en la organización cotidiana. Junto a Denis Hilt tiene dos hijos, Santiago, de 18 años, y Camila, de 14. Santiago estudia una Tecnicatura en Medios Audiovisuales y Digitales, una formación que, según su madre, también mantiene un vínculo con el mundo artístico.

Una especialista en restauración Con el paso de los años, Cinalli se convirtió además en una artista buscada para realizar reconstrucciones y restauraciones, particularmente por su capacidad para trabajar detalles como las manos de las esculturas.

Su actividad comenzó casi de manera circunstancial, a partir de pedidos que luego derivaron en nuevos trabajos. En Francia existen numerosas esculturas antiguas, muchas de ellas ubicadas en iglesias, que requieren tareas de conservación y restauración.

“Hay muchas piezas de esculturas antiguas en las iglesias acá en Francia. Con los años se fueron desgastando y rompiendo, y así fue como empecé a hacer conocer mi trabajo de restauración, escultura y al mismo tiempo pintura”, explicó.

Para cada intervención analiza los materiales originales y busca una solución que permita preservar la pieza. En el caso de esculturas de madera procura trabajar con ese mismo material, mientras que para determinadas piezas de yeso utiliza arcilla cocida a altas temperaturas, buscando otorgar mayor resistencia a elementos frágiles como manos o dedos.

“Siempre es un desafío porque hay que ir buscando las partes, pero es tan apasionante que no me da miedo; siempre hay una forma para resolverlo”, sostuvo.

El arte sacro que salió a buscarla Aunque reconoce que nunca tuvo como objetivo específico dedicarse al arte sacro, su trabajo terminó vinculándola fuertemente con iglesias y comunidades religiosas.

“Después se da que hago una realización para una iglesia y hay otra comunidad religiosa de otra ciudad cercana que observa el trabajo. Eso pasa a ser un referente y me llaman”, explicó.

De esta manera, buena parte de sus encargos llegaron a través de la recomendación y de trabajos anteriores, sin necesidad de una búsqueda activa de nuevos clientes.

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La visita de León XIV a Metz La conversación también permitió conocer cómo se vive en Metz la inminente visita del papa León XIV, prevista para el lunes 28 próximo. La ciudad se prepara para recibir al Pontífice con un importante operativo de seguridad y una amplia movilización de vecinos y visitantes. Entre las actividades previstas se encuentran una reunión interreligiosa, un encuentro sobre las raíces de Europa, la paz y la unidad, un recorrido en papamóvil y una misa en la Catedral de Saint-Étienne.

Para Cinalli, la elección de Metz tiene un significado particular por la historia de una ciudad fronteriza que durante distintos períodos estuvo marcada por los enfrentamientos entre Francia y Alemania y que hoy representa un espacio de encuentro entre ambos países. En ese sentido, vinculó la visita con el mensaje de unidad y paz que el Papa llevará también en su próximo viaje a Argentina.

“Podemos sintetizar la visita del Papa en tres ciudades que se eligieron en Francia: París, como el centro, la capital, la sede oficial del país; Lourdes, como un símbolo muy espiritual, muy fuerte en cuanto a lo religioso, y Metz se le puede considerar como un símbolo más histórico y, sobre todo, por el mensaje que viene a dar no solo por todo lo que se vivió en esta región, sino también por lo que actualmente está pasando, por las guerras”, explicó.

La artista destacó que esa historia adquiere especial relevancia por el papel de Metz y de figuras como Robert Schuman en el proceso de integración europea. “Schuman hizo que después de la guerra se estableciera una unidad entre Francia y Alemania porque hubo mucho dolor y sufrimiento”, recordó.

El paralelismo con Argentina tendrá un nuevo capítulo en noviembre, cuando León XIV visite el país entre el 8 y el 11 de noviembre. El programa oficial contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros institucionales, pastorales y celebraciones religiosas.