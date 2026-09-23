Connie & Pablo celebran 20 años de música en Florentino Teatro Bar

Cultura

El emblemático dúo integrado por Constanza Ugarte y Pablo Digilio festejará este viernes sus dos décadas de trayectoria con un show que propone un recorrido por las canciones que marcaron la historia del dúo, con clásicos internacionales de todos los tiempos.

Este viernes, a partir de las 21:00, el emblemático dúo Connie & Pablo, integrado por Constanza Ugarte y Pablo Digilio, celebrará sus 20 años de trayectoria con una presentación especial en Florentino Teatro Bar, ubicado en Lorenzo Moreno 982.

Será una noche cargada de recuerdos y música, pensada como un recorrido por la historia de un dúo que durante dos décadas construyó un vínculo especial con el público a través de sus canciones. La propuesta permitirá volver a disfrutar de muchos de los temas que acompañaron este camino y que forman parte de su identidad artística.

A lo largo del show sonarán grandes clásicos internacionales de todos los tiempos, en una selección preparada especialmente para esta celebración. Será, además, una oportunidad para reencontrarse con una propuesta que combina la experiencia acumulada durante estos 20 años con la vigencia y la energía de sus protagonistas.

Como ocurre habitualmente en sus presentaciones, Connie & Pablo estarán acompañados por Jero Rodríguez, mientras que en esta ocasión se sumará Lucas Repetto en bajo, completando la formación para una noche especial.

Las reservas pueden realizarse comunicándose al WhatsApp 2477 554459.

Veinte años de música, escenarios y canciones La historia de Connie & Pablo comenzó en 2006, aunque por aquellos años todavía no llevaba ese nombre. Fue el inicio de un camino musical compartido que, a lo largo de dos décadas, atravesó distintas bandas, formaciones, escenarios y estilos, pero mantuvo siempre el mismo hilo conductor: dos voces, dos músicos y una pasión enorme por hacer música juntos.

En aquellos primeros años convivieron bandas como On the Rocks y Connie and the Moondogs. Con el tiempo, ambos caminos fueron confluyendo cada vez más hasta convertirse definitivamente en una historia musical común.

La búsqueda continuó con distintas identidades. Entre 2015 y 2016 llegó Sr. Thompson y, durante 2017 y 2018, la banda tomó el nombre de Full House. Cada una de aquellas etapas fue sumando canciones, músicos, experiencias y cientos de horas sobre los escenarios.

Finalmente, en 2019, aquella historia encontró su nombre definitivo: Connie & Pablo.

Y con esa nueva identidad comenzaron a llegar también algunos de los hitos más importantes de su carrera. Su álbum debut, “Origami”, fue nominado a los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Grupo Pop, un reconocimiento que marcó un momento muy especial dentro de su recorrido como compositores e intérpretes.

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Otro capítulo profundamente significativo fue la creación de “Mírame”, canción compuesta por Connie & Pablo y convertida en el himno de la Fundación Justina, organización vinculada a la concientización sobre la donación de órganos y al enorme cambio cultural impulsado en la Argentina a partir de la llamada Ley Justina. Haber podido poner música y palabras a una causa de semejante importancia representa uno de los momentos más emotivos de estos veinte años de trayectoria.

Llevaron sus canciones a distintos escenarios, y conjuntamente con versiones de artistas de renombre tocaron corazones. Como lo fue en el año 2025, luego de realizar un cover de “Como un cuento” canción de la Banda de Rock Dividos fueron invitados a interpretar su versión junto a Ricardo Mollo, en el escenario del Teatro San Martín, luego de que se le entregara una mención como “Ciudadano Ilustre” de la Ciudad de Pergamino.

Pero Connie & Pablo no representa solamente los años transcurridos desde 2019. Es la síntesis de veinte años de música compartida, desde aquel comienzo en 2006 hasta hoy.

Durante este recorrido, su repertorio viajó por algunas de las canciones más emblemáticas de la música nacional e internacional. Desde The Beatles hasta Tina Turner, pasando por Queen y The Police, y recorriendo también la enorme tradición del rock argentino a través de artistas como Charly García y Fito Páez.

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Sin embargo, en el centro de toda esa historia siempre estuvo la necesidad de crear una identidad propia.

Porque además de interpretar las canciones que los acompañaron e inspiraron durante toda una vida, Connie & Pablo son compositores y autores de su propia música. Canciones nacidas de su historia, de sus experiencias y de una manera muy particular de entender la música y compartirla.

Hoy, veinte años después de aquellos primeros escenarios, Connie & Pablo siguen haciendo lo mismo que los unió desde el comienzo: cantar, tocar, crear canciones y disfrutar de la música juntos.