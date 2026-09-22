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Ultimos días para visitar la muestra “TerraTempla” en el Mumba

La exposición reúne las obras de diez estudiantes del Taller de Escultura de la Escuela de Artes Visuales “Emilio Pettoruti”, en una propuesta que explora las posibilidades de transformación del barro y el hierro. “TerraTempla” podrá visitarse hasta el domingo en el MUMBA.

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22 de septiembre de 2026 a las 01:59 p. m.
Ultimos días para visitar la muestra “TerraTempla” en el Mumba
Alumnos y alumnas expositores, junto a la docente y los curadores.Foto: @elbichomosca.fotografia

Ultimos días para visitar la muestra “TerraTempla”, una exposición del colectivo Metanoia, con curaduría de la docente Martina Morales y el artista Leonardo Castañares, que se exhibe en el Museo Municipal de Bellas Artes (MUMBA), ubicado en avenida Alsina y Moreno.

Hasta el sábado de 8:00 a 20:00 y el domingo de 10:00 a 13:00. La entrada es libre y gratuita.

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La propuesta reúne las producciones de Luisina Andreoli, Manuel Blanco, Martina Buzetti, Melina Castro, Maira del Frade, Abril Giani, Andrés Linares, María Luz Navarro, Ludmila Romero y Ludmila Simonovich, alumnos y alumnas del Taller complementario 2, Escultura de la Escuela de Artes Visuales “Emilio Pettoruti”, a cargo de Silvina Morris, quienes presentan diferentes aproximaciones a partir del trabajo con materiales y sus posibilidades de transformación.

Sobre “TerraTempla”

“Es una muestra que nace del fuego, de las manos y del encuentro. Es el resultado del trabajo del Taller de Escultura, en el 4to. año del Profesorado de Artes Visuales, donde cada pieza fue construida desde cero: el barro amasado, modelado y horneado; el hierro cortado, forjado y soldado por primera vez”, explican los curadores.

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“Es la fusión de dos lenguajes opuestos y complementarios: la calidez orgánica de la cerámica y la fuerza estructural del hierro.

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“No es solo una exposición de objetos. Cada escultura porta una impronta conceptual, una idea que interpela. Desde el momento en que el espectador ingresa, se enfrenta a la palabra: textos que acompañan, escrituras que se descubren en el recorrido que dialogan con las obras y abren capas de sentido.

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"La muestra propone un arte que piensa el presente”

“En gran escala y en pequeño formato, en el piso, colgando, ocupando el espacio, las obras nos hablan de lo humano: máscaras que revelan y ocultan nuestra identidad, dedos que señalan y acusan, figuras que pescan en lo profundo de la existencia, un ave fénix que resiste y renace. Metáforas de la sociedad que somos.

“’TerraTempla’ es tierra que se hace cuerpo y hierro que se hace concepto”, concluyen los curadores Martina Morales (profesora de Artes Visuales y Técnica cerámica, egresada de la Escuela de Artes Visuales “Emilio Pettoruti”) y Leo Castañares (artista visual).

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Museo Municipal de Bellas ArtesTerratempla
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