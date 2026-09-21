Bailecitos Domingueros volvió a reunir a los amantes del folklore

Cultura

Pese al mal tiempo, unas 150 personas participaron de la edición de septiembre de Bailecitos Domingueros en el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano, con música, danza y visitantes de distintas localidades.

Pese a las condiciones climáticas adversas que se registraron durante el domingo, se llevó a cabo con éxito una nueva edición de Bailecitos Domingueros, la propuesta que mes a mes convoca a vecinos y visitantes para compartir una tarde de música, danza y tradiciones folklóricas. La jornada de septiembre fue organizada por Felices en el Folklore junto con la Subsecretaría de Cultura.

El encuentro tuvo lugar en el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano, donde alrededor de 150 personas se acercaron para disfrutar de una tarde marcada por el baile, la música y el encuentro entre quienes mantienen vivo el gusto por nuestras expresiones culturales.

La animación estuvo a cargo del puntano Exequiel Amaya, mientras que la conducción fue responsabilidad de Teresita García, quienes acompañaron el desarrollo de una jornada que, pese al mal tiempo, logró mantener el espíritu festivo que caracteriza a esta iniciativa.

Como ocurre en cada edición, la convocatoria trascendió los límites de Pergamino. Entre los asistentes hubo representantes de Salto, San Nicolás, Arrecifes y Junín, además de vecinos de distintos puntos del partido de Pergamino, reafirmando el carácter regional que fue adquiriendo la propuesta con el paso de los encuentros.

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Desde la organización destacaron especialmente el acompañamiento permanente de quienes colaboran con la iniciativa. “Agradecemos el acompañamiento de Entrenamiento Peñero, que siempre está presente en cada Bailecito”, expresaron.

La próxima edición tendrá una particularidad: se realizará excepcionalmente el sábado 10 de octubre en la Escuela Municipal de Bellas Artes, en el marco de la festividad por el 131º aniversario de la declaración de Pergamino como ciudad. La propuesta volverá a ofrecer una oportunidad para reunirse, bailar y disfrutar del folklore en una propuesta que ya se convirtió en punto de encuentro para los amantes de nuestras danzas tradicionales.