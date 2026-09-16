Mónica Solá se adentra en el tango con un repertorio de grandes autores

> Mónica Solá se adentra en el tango con un repertorio de grandes autores

Cultura

La cantante pergaminense se presentará este sábado en Florentino Teatro Bar con un repertorio dedicado al tango, que incluye obras de Mariano Mores, Homero Manzi, Astor Piazzolla, Eladia Blázquez, Carlos Gardel y Cátulo Castillo.

Este sábado, a las 21:00, la cantante Mónica Solá volverá a presentarse en Florentino Teatro Bar, Lorenzo Moreno 982, para ofrecer una propuesta especialmente dedicada al tango. La artista, reconocida por su vínculo con la música folklórica, afrontará en esta oportunidad un nuevo desafío artístico al acercarse a uno de los géneros más representativos de la identidad musical argentina.

El repertorio elegido para la ocasión reunirá obras de grandes compositores y poetas del tango, entre ellos Mariano Mores, Homero Manzi, Astor Piazzolla, Eladia Blázquez, Carlos Gardel y Cátulo Castillo. A través de estas canciones, Solá propone recorrer diferentes épocas, estilos y miradas sobre el género, recuperando historias y emociones que permanecen vigentes a través del tiempo.

“Los invito a compartir historias contadas y cantadas por una nueva voz en el tango”, expresa la cantante al presentar esta nueva propuesta, que representa una experiencia diferente dentro de su recorrido artístico.

“Los invito a que me acompañen en el nuevo desafío, de la mano de este género tan particular, tan nuestro, a poner palabras y música a lo que muchas veces no sabemos cómo decir”, agrega Solá.

Para esta presentación, la cantante estará acompañada por Roberto Lanzillotta en guitarra y Gonzalo Villalva en bandoneón, dos instrumentos fundamentales dentro de la sonoridad tanguera

Seguí leyendo Cultura Gachi Tulliani vuelve al escenario con una noche de música en Florentino

Para realizar reservas, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2477 554459.

Un camino de crecimiento sostenido Para quienes aún no conocen su historia, la trayectoria de Mónica Solá es testimonio de pasión y perseverancia. Su vínculo con la música comenzó de manera espontánea, a través de un taller de canto tomado como actividad recreativa. Pero en 2017 tomó la decisión de iniciar su camino como solista, marcando el comienzo de una carrera que no ha dejado de crecer.

El año 2024 fue especialmente significativo para la artista, con presentaciones fuera de Pergamino y una participación cada vez más activa en distintos escenarios de la Provincia. Entre sus actuaciones más destacadas figuran su presencia en la Peña Oficial de Baradero, la Feria de Mataderos y su participación en un programa de Radio Nacional Folklórica. También formó parte de eventos locales como la Fiesta de la Estaca y numerosas peñas solidarias.