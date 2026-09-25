Un fin de semana a pura música, teatro, cine y arte en Pergamino

> Un fin de semana a pura música, teatro, cine y arte en Pergamino

Cultura

La ciudad ofrece una variada agenda para disfrutar durante el fin de semana, con espectáculos musicales, teatro, humor, cine, muestras de arte, ferias, espacios bailables y recorridos por museos.

25 de septiembre de 2026 a las 09:00 a. m.

25 de septiembre de 2026 a las 09:00 a. m.

Pergamino tendrá un fin de semana con propuestas para todos los gustos, desde espectáculos musicales y teatrales hasta cine, muestras de arte, ferias, baile y recorridos por espacios culturales y museos. Una agenda diversa que invita a disfrutar de distintas alternativas en la ciudad y la zona.

Florentino Teatro Bar Connie & Pablo Este viernes el dúo Connie & Pablo celebrará sus 20 años de trayectoria en Florentino Teatro Bar. Será una noche para recorrer su historia y volver a encontrarse con muchas de esas canciones que los acompañaron durante estas dos décadas. Como siempre junto a Jero Rodríguez, y en esta oportunidad, en bajo, Lucas Repetto.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas: 2477 554459.

ArteMás “Tramas que hablan” En la galería ArteMás continúa “Tramas que hablan”, la primera muestra individual de la artista Laura Aguilá, una propuesta que invita a descubrir las posibilidades expresivas del papel artesanal y el universo natural que lo rodea.

Echevarría 555. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse de miércoles a viernes, de 17:30 a 19:30.

Cinema Pergamino Tres estrenos En Cinema Pergamino se estrenan este viernes las películas “La isla olvidada”, “El corazón de la bestia” y “Avengers: Endgame”, mientras continúa “Resident Evil: Noche cero”. Además, el martes 29, Cinema Club Pergamino proyectará “Una quinta en Portugal”.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Teatro San Martín Cirko Marisko Este sábado llega al Teatro San Martín Cirko Marisko, el dúo de comedia integrado por Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga”, ganador en la última temporada de Carlos Paz del Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor. La propuesta que combina humor físico, mímica, música, baile, absurdo, picardía y una interacción con el público.

San Martín 541, a las 21:00. Entradas a través de Passline y en la boletería del Teatro San Martín, de 16:00 a 20:00.

Salón Cristal Eventos Tributos a Génesis y Phil Collins Este sábado llega Teatro Salón Cristal la banda Los Endos con un tributo a las bandas Génesis y el cantante y percusionista Phil Collins.

Annan 451, a las 21:00. Entradas limitadas a hubartpass.com

Club Centenario Música y baile Este sábado y domingo habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. Este sábado se presentan LBC y Euge Quevedo (anticipadas en conserjería a $25000; al whatsapp 2477597446 $27000). El domingo animarán la noche Chelo La Bestia y El Tigre Goro (damas $5000; caballeros $7000, hasta las 22:00).

Avenida Juan B. Justo 2100 – 2198.

Habemus Theatrum “Todas las canciones de amor” Este sábado en la sala Habemus Theatrum reponen la obra “Todas las canciones de amor”, de Santiago Loza, con dirección de Fabricio Sceglio y Gustavo Bevacqua y protagonizada por Pamela Lombari y Ezequiel Gabella.

Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural Reciben la primavera y el show de AVDN Este fin de semana las propuestas en El Yerta Club Cultural serán las siguientes:

El viernes se realiza por primera vez la feria Galponera con música, vintage, ropas intervenidas, gráfica, tatoo, etcétera. El sábado será el show de AVDN, una noche de radio en vivo, con música, juegos y sorpresas.

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta Luis Claudio (anticipadas a $8000 hasta las 13:00). El sábado animará la noche la agrupación Agua Viva (anticipadas a $6000 hasta las 13:00). En las dos jornadas se contará con la musicalización del DJ Gustavo. El domingo 10 de octubre se anuncia un almuerzo y baile, con la animación de Luis Claudio ($27.000)

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar Música para todos los gustos Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes se presenta el dúo integrado por Fabián Reynoso y Joaquín Monzón con un repertorio de folklore y otros géneros musicales (entrada $7000). El sábado se presenta nuevamente Keke Conte con una propuesta de rock, retro y bailable. El domingo por la tarde, la propuesta será Under on Fire, micrófono libre, con más de 20 artistas en la casa. A las 21:00 se presenta Grazy Magnet con blues (entrada a $7000).

Avenida Alsina 950, el viernes a las 22:00; sábado a las 21:00 y domingo a las 14:00 y a las 21:00. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse este viernes de 16:30 a 20:00; el sábado y el domingo de 10:00 a 13:00.

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Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.