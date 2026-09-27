Un fin de semana para celebrar la obra y el legado de Atahualpa Yupanqui

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Cultura

El Coro Polifónico Municipal y Pueblo Coral, junto a la Fundación Atahualpa Yupanqui, organizan un taller de ensamble vocal y un concierto con la participación de Roberto “Coya” Chavero, hijo del emblemático cantautor.

Pergamino se prepara para vivir un encuentro artístico que recuperará la música, la palabra y la memoria de una de las figuras fundamentales del folklore argentino. Durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre se desarrollará el proyecto “Yupanquiano”, una propuesta que combinará formación coral, participación comunitaria y un concierto dedicado a Atahualpa Yupanqui, en una ciudad profundamente ligada a la historia y al universo creativo del músico.

Organizado por el Coro Polifónico Municipal de Pergamino y Pueblo Coral, con el acompañamiento de la Fundación Atahualpa Yupanqui, el encuentro propone acercarse a la obra del recordado cantautor desde una perspectiva colectiva, recuperando sus canciones y relatos a través de las voces de músicos, coreutas y vecinos.

La actividad central será el Concierto Yupanquiano, previsto para el domingo 4 de octubre a las 20:00 en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Pergamino. Con una duración aproximada de una hora y veinte minutos, el espectáculo recorrerá distintos momentos de la vida y obra de Yupanqui a través de la música y de los recuerdos de su hijo, Roberto “Coya” Chavero.

El “Coya” será uno de los protagonistas de una noche pensada no solamente como homenaje, sino también como una oportunidad para recuperar la dimensión humana de uno de los grandes referentes de la cultura popular argentina. A través de sus relatos y anécdotas, compartirá recuerdos vinculados con su padre y con un repertorio que permanece vigente en distintas generaciones.

La propuesta musical contará además con la participación de la pianista Eloisa Di Giácomo y de la masa coral conformada durante el taller de ensamble vocal. De esta manera, las canciones trabajadas durante las jornadas previas serán llevadas al escenario para integrarse al concierto y construir una experiencia artística colectiva.

Un taller abierto a toda la comunidad Como parte del proyecto, el sábado 3 y el domingo 4 de octubre se desarrollará un Taller de Ensamble Vocal, a cargo de la reconocida directora coral Maichi Gago, formada en la Universidad Nacional de Rosario y con una extensa trayectoria vinculada a la música popular.

La convocatoria está dirigida a cantantes, integrantes de coros y vecinos interesados en participar, sin necesidad de contar con experiencia previa. Los inscriptos recibirán previamente el material de estudio —partituras y audios— y participarán de dos jornadas intensivas de trabajo vocal y musical.

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El proceso tendrá como cierre la presentación junto a los artistas durante el Concierto Yupanquiano, permitiendo que quienes participen del taller formen parte activa del homenaje.

La iniciativa busca, de este modo, que la obra de Yupanqui no sea solamente recordada desde la contemplación, sino también cantada y compartida colectivamente. El repertorio del músico se convierte así en un punto de encuentro entre distintas generaciones y en una forma de mantener vigente una parte fundamental de la identidad cultural argentina.

Inscripciones al Taller Coral: 351 6723401 / 351 7046680.

Entradas anticipadas para el concierto: 351 2389379.