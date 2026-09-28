Una primavera con paraguas: Pergamino tendrá una semana de inestabilidad

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Pergamino

Tras los 30 milímetros registrados durante la tarde del domingo en la ciudad, el tiempo se mantendrá cambiante durante los próximos días. Las lluvias y lloviznas tendrán presencia intermitente hasta el jueves.

La primavera todavía no mostrará su mejor cara esta semana en Pergamino. Después de la lluvia que dejó 30 milímetros en la ciudad durante la tarde del domingo, el panorama climático para los próximos días anticipa jornadas con nubosidad, humedad y distintas posibilidades de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico difundido por Meteored Argentina para Pergamino y la zona, el tiempo se presentará inestable durante buena parte de la semana, con probabilidades de lluvias y lloviznas que obligarán a mantener el paraguas o el piloto cerca, especialmente hasta el jueves.

Este lunes comenzó con una combinación de nubes y algunos claros. Sin embargo, el cielo podría volver a cargarse durante la tarde y hacia la noche, cuando existe un 70 por ciento de probabilidades de lluvias débiles o lloviznas. Durante la jornada también se espera viento del sector sudeste, con una velocidad cercana a los 16 kilómetros por hora.

El martes, el día con mayor probabilidad de lluvia El panorama se volverá más húmedo durante el martes. Para esa jornada, el pronóstico plantea un 90 por ciento de probabilidades de lluvias, con un registro estimado de alrededor de 10 milímetros.

La temperatura acompañará el escenario húmedo y gris, con una mínima de 13 grados y una máxima de 23. Será una jornada en la que el paraguas podría convertirse nuevamente en un elemento necesario para quienes deban salir.

El miércoles también conservará condiciones de inestabilidad, aunque con un cambio en las temperaturas. La presencia del viento del sector sur favorecerá un descenso térmico, con una mínima prevista de 8 grados y una máxima de 20.

El jueves mantendría condiciones similares, por lo que la inestabilidad todavía tendría presencia en la ciudad y la zona.

El viernes, una pausa en la inestabilidad Después de varios días con chances de precipitaciones, el viernes aparece como la jornada más estable de la semana.

Según las previsiones actuales, será el único día del período analizado en el que no se esperan probabilidades significativas de lloviznas o lluvias, lo que podría permitir disfrutar de una jornada con condiciones más favorables.

De todos modos, como ocurre habitualmente con los pronósticos a varios días, las condiciones pueden presentar modificaciones a medida que avance la semana.

La lluvia también llegó a las localidades La precipitación del domingo tuvo distintos registros dentro del Partido de Pergamino. Según los datos publicados por clima.pergamino, la ciudad encabezó el registro con 30 milímetros, mientras que en otras localidades y zonas rurales también se acumularon varios milímetros.

El detalle fue el siguiente:

Pergamino: 30 mm

Urquiza: 25 mm

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Arroyo Dulce: 22 mm

Alfonzo: 19 mm

Fontezuela: 18 mm

Aeroclub: 15 mm

Guerrico: 13 mm

Rancagua: 11 mm

La Violeta: 10 mm

Pinzón: 6 mm

Peña: 2 mm

Acevedo: 1 mm

El Socorro: sin registro

Mariano Benítez: sin registro