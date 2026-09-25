Peña, música y baile: el Club Social de Mariano Benítez se prepara para otra gran noche

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Pergamino

Este sábado, el Club Social de Mariano Benítez volverá a abrir sus puertas para una nueva noche de música, folklore y baile. Detrás de la propuesta hay un grupo de vecinos que trabaja a pulmón para recuperar el histórico espacio.

25 de septiembre de 2026 a las 03:00 p. m.

25 de septiembre de 2026 a las 03:00 p. m.

En Mariano Benítez hay un club que vuelve a encender sus luces cada vez que llega una peña. Y detrás de cada mesa, del buffet, de los artistas y de la música hay mucho más que una noche de entretenimiento: hay vecinos que decidieron poner manos a la obra para recuperar un espacio que durante un tiempo estuvo prácticamente abandonado.

Daniel Trotta y Daniel Rubíes, integrantes de la comisión del Club Social de Mariano Benítez, contaron cómo nació esta iniciativa y cómo, evento tras evento, el salón fue recuperando movimiento y también parte de su historia.

“Estamos tratando de ir levantándolo un poco porque estaba bastante abandonado y hacemos algunos eventos de vez en cuando, cuando se puede, porque todos tenemos nuestros trabajos y obligaciones”, explicó Trotta.

La propuesta tiene una fórmula que ya se convirtió en una marca registrada: folklore, música popular, cumbia y, sobre todo, un ambiente familiar donde puedan disfrutar grandes y chicos.

Una noche para disfrutar en familia Este sábado será una nueva oportunidad para encontrarse. La peña y baile comenzará a las 21:00 y tendrá como protagonistas a artistas locales.

La noche contará con la presentación de Lucrecia Volpi, el grupo folklórico A Paso Firme y, para el cierre, toda la energía de la cumbia con Klasicos.

También habrá servicio de buffet con empanadas, choripanes y pizzas, en una propuesta pensada para que las familias puedan pasar varias horas en el club.

“Generalmente es un ambiente familiar, van chicos chiquitos, juegan. En el pueblo es así: los chicos corren, pueden divertirse y lo pasan bien”, describieron los integrantes de la comisión.

La peña también convoca a vecinos de otras localidades. A Mariano Benítez llegan familias de pueblos cercanos, especialmente de Manuel Ocampo, además de público de Pergamino.

Una entrada que vuelve al club La entrada anticipada tiene un valor de 6.000 pesos y puede reservarse enviando un mensaje de WhatsApp al 2477-613947. También habrá entradas disponibles en la puerta.

Los organizadores remarcaron que buscan mantener valores accesibles para que la propuesta pueda ser disfrutada por toda la familia.

Pero cada entrada tiene, además, otro destino: ayudar a que el Club Social siga recuperándose.

“Todo lo recaudado es justamente para eso, para poner en valor nuevamente lo que es el Club Social, sobre todo la infraestructura, el espacio físico”, explicaron.

Trabajo a pulmón La recuperación del club se construye con trabajo voluntario, colaboración y muchas horas dedicadas a mejorar las instalaciones.

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En los últimos años se hicieron distintas obras y mejoras, entre ellas trabajos en la cocina y en los salones. También se construyeron parrilleros con capacidad para atender encuentros numerosos.

“En el transcurso de estos años que venimos con esto le hemos hecho muchas mejoras, porque no había nada”, contaron. Y hay un objetivo que excede a las propias peñas: que el espacio pueda volver a ser utilizado por otras instituciones y por los vecinos de Mariano Benítez para cumpleaños, reuniones y diferentes acontecimientos.

“La idea es que otras instituciones del pueblo también lo puedan usar y, para algún cumpleaños o cualquier evento, tener algo”, señalaron.

Cuatro años de encuentros Las peñas comenzaron hace aproximadamente cuatro años y medio y, según cuentan sus organizadores, la respuesta siempre fue positiva.

Se realizan unas dos o tres por año y cada encuentro tiene su propia dinámica. En algunas oportunidades la convocatoria supera las expectativas: en la última peña, alrededor de 270 personas participaron de la noche.

“Esto nunca se sabe, a veces te sorprende. La última que tuvimos nos sorprendimos y esperemos que mañana nos pase lo mismo, que nos sorprenda”, expresó Trotta.

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El salón está preparado con mesas, tablones y sillas para recibir a los asistentes y generar un espacio cómodo para compartir la noche.

Mariano Benítez como escenario La peña también es una excusa para volver la mirada hacia Mariano Benítez, un pueblo que sus propios habitantes describen con orgullo y que cada vez recibe más visitantes.

El museo, la zona donde tuvo lugar la batalla de Cepeda, la capilla de Nuestra Señora del Carmen, el arroyo, los espacios verdes y la tranquilidad de la localidad forman parte de un paisaje que invita a quedarse.

“Hay muchas personas que decidieron realizarse sus casas de fin de semana. Es un espacio tranquilo y muy lindo”, señalaron.

Y quizás allí esté parte del secreto de estas noches: la posibilidad de salir de la rutina, acercarse a un pueblo cercano, compartir una mesa, escuchar música, bailar y, al mismo tiempo, colaborar con una institución que intenta volver a ocupar un lugar central en la vida comunitaria.