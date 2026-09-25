Fin al beneficio de zona fría en las tarifas de gas: ¿Cómo impacta en Pergamino?

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Pergamino

El Senado aprobó la reforma de Zona Fría y ahora más de 35.000 pergaminenses tendrán un aumento de entre 30 y 50 por ciento en la tarifa del gas.

Más de 35.000 hogares de Pergamino quedarán alcanzados por los cambios en el régimen de Zona Fría que el Senado aprobó este jueves. La Cámara alta dio luz verde a la reforma que ya contaba con media sanción de Diputados y que reduce el alcance territorial del beneficio para concentrarlo en las regiones con temperaturas más extremas.

La iniciativa obtuvo 38 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, después de las negociaciones entre el oficialismo y bloques aliados. La aprobación tiene impacto directo en Pergamino, una de las localidades que ingresaron al régimen mediante la ampliación sancionada en 2021.

Actualmente, más de 35.000 hogares pergaminenses acceden al beneficio de Zona Fría, que contempla descuentos del 30% y del 50% en las facturas de gas, según la situación de cada usuario.

Las localidades beneficiadas La reforma mantiene el esquema para las regiones históricamente comprendidas por Zona Fría, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero modifica las condiciones para las localidades incorporadas a través de la Ley 27.637 en 2021. San Nicolás forma parte de este último grupo.

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El cambio tendrá un alcance extendido en la provincia de Buenos Aires: 94 municipios bonaerenses perderán el beneficio general del programa de Zona Fría. Entre ellos se encuentra Pergamino, donde la modificación alcanza a más de 35.000 hogares que actualmente reciben las bonificaciones.

Con el nuevo esquema, el beneficio dejará de alcanzar de manera generalizada a los usuarios residenciales de estas localidades y quedará focalizado principalmente en hogares de menores ingresos comprendidos dentro del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).