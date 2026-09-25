Controles ambientales en el horno crematorio de las Salas Velatorias
El objetivo es que los servicios esenciales cumplan con los más altos estándares de calidad y respeto por el entorno.
En diálogo con Juan Ignacio Burlet, responsable de las salas velatorias de Pergamino, señaló que "en la Cooperativa Eléctrica de Pergamino seguimos trabajando para garantizar que nuestros servicios esenciales cumplan con los más altos estándares de calidad y respeto por el entorno".
"Hoy queremos informar a la comunidad que se llevaron a cabo las mediciones periódicas de impacto acústico en las instalaciones del horno crematorio", agregó Burlet.
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"Los resultados de estos controles técnicos fueron completamente satisfactorios, operando en todo momento dentro de los parámetros ambientales normados", contó el encargado de las salas velatorias.