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Controles ambientales en el horno crematorio de las Salas Velatorias

El objetivo es que los servicios esenciales cumplan con los más altos estándares de calidad y respeto por el entorno.

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25 de septiembre de 2026 a las 01:49 p. m.
Controles ambientales en el horno crematorio de las Salas Velatorias
Se realizaron las mediciones correspondientes.Foto: SALAS VELATORIAS

En diálogo con Juan Ignacio Burlet, responsable de las salas velatorias de Pergamino, señaló que "en la Cooperativa Eléctrica de Pergamino seguimos trabajando para garantizar que nuestros servicios esenciales cumplan con los más altos estándares de calidad y respeto por el entorno".

"Hoy queremos informar a la comunidad que se llevaron a cabo las mediciones periódicas de impacto acústico en las instalaciones del horno crematorio", agregó Burlet.

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"Los resultados de estos controles técnicos fueron completamente satisfactorios, operando en todo momento dentro de los parámetros ambientales normados", contó el encargado de las salas velatorias.

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