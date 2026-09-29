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Topa llega este domingo a Pergamino con “Un mundo de colores”

El reconocido artista infantil se presentará este domingo a las 15:00 en el Teatro San Martín, con un espectáculo musical y teatral pensado para disfrutar en familia. Habrá promoción familiar 4x3 y todavía quedan las últimas entradas disponibles.

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29 de septiembre de 2026 a las 12:06 p. m.
Topa llega este domingo a Pergamino con “Un mundo de colores”
Topa llega este domingo al Teatro San Martín con “Un mundo de colores”, un espectáculo musical y teatral para disfrutar en familia.Foto: PRENSA

Topa, uno de los referentes del entretenimiento infantil en Latinoamérica, llega a Pergamino con “Topa Un mundo de colores”, un espectáculo musical y teatral que propone una celebración para toda la familia, con canciones, baile, humor y momentos de emoción.

La presentación será este domingo a las 15:00 en el Teatro San Martín de Pergamino, en el marco de una gira que lleva la propuesta a distintos escenarios del país. Después de años de trayectoria y de presentaciones ante millones de espectadores en Argentina y Latinoamérica, Topa inicia una nueva etapa en la que el encuentro en vivo busca profundizar el vínculo construido con su público desde las pantallas.

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“Un mundo de colores” reúne canciones que ya forman parte de la banda sonora de numerosas infancias y nuevos temas que invitan a cantar, bailar y seguir imaginando. La propuesta combina música y teatro en una puesta especialmente pensada para compartir entre chicos y grandes.

El espectáculo también incorpora personajes entrañables. Entre ellos se encuentra Mario, el Dino Bebé, que suma humor, ternura y una mirada curiosa sobre la naturaleza y los desafíos de aprender y crecer. A él se suma Pinto el Cartero, quien, con su particular misión de llevar noticias a todo el país, recorre diferentes escenarios e historias y se convierte en un puente entre las familias y el universo de Topa.

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Con una propuesta que busca recuperar la magia del encuentro presencial, “Topa Un mundo de colores” invita a las familias a vivir una jornada de música, diversión y emociones compartidas.

Para la función en Pergamino hay promoción familiar 4x3 y se encuentran disponibles las últimas entradas. La venta online se realiza a través de Passline, mientras que también pueden adquirirse en la boletería del Teatro San Martín, de 16:00 a 20:00.

pergaminoTeatro San MartínDiego Topa
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