Topa llega este domingo a Pergamino con “Un mundo de colores”

Cultura

El reconocido artista infantil se presentará este domingo a las 15:00 en el Teatro San Martín, con un espectáculo musical y teatral pensado para disfrutar en familia. Habrá promoción familiar 4x3 y todavía quedan las últimas entradas disponibles.

Topa, uno de los referentes del entretenimiento infantil en Latinoamérica, llega a Pergamino con “Topa Un mundo de colores”, un espectáculo musical y teatral que propone una celebración para toda la familia, con canciones, baile, humor y momentos de emoción.

La presentación será este domingo a las 15:00 en el Teatro San Martín de Pergamino, en el marco de una gira que lleva la propuesta a distintos escenarios del país. Después de años de trayectoria y de presentaciones ante millones de espectadores en Argentina y Latinoamérica, Topa inicia una nueva etapa en la que el encuentro en vivo busca profundizar el vínculo construido con su público desde las pantallas.

“Un mundo de colores” reúne canciones que ya forman parte de la banda sonora de numerosas infancias y nuevos temas que invitan a cantar, bailar y seguir imaginando. La propuesta combina música y teatro en una puesta especialmente pensada para compartir entre chicos y grandes.

El espectáculo también incorpora personajes entrañables. Entre ellos se encuentra Mario, el Dino Bebé, que suma humor, ternura y una mirada curiosa sobre la naturaleza y los desafíos de aprender y crecer. A él se suma Pinto el Cartero, quien, con su particular misión de llevar noticias a todo el país, recorre diferentes escenarios e historias y se convierte en un puente entre las familias y el universo de Topa.

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Con una propuesta que busca recuperar la magia del encuentro presencial, “Topa Un mundo de colores” invita a las familias a vivir una jornada de música, diversión y emociones compartidas.