Topa llega este domingo a Pergamino con “Un mundo de colores”
El reconocido artista infantil se presentará este domingo a las 15:00 en el Teatro San Martín, con un espectáculo musical y teatral pensado para disfrutar en familia. Habrá promoción familiar 4x3 y todavía quedan las últimas entradas disponibles.
Topa, uno de los referentes del entretenimiento infantil en Latinoamérica, llega a Pergamino con “Topa Un mundo de colores”, un espectáculo musical y teatral que propone una celebración para toda la familia, con canciones, baile, humor y momentos de emoción.
La presentación será este domingo a las 15:00 en el Teatro San Martín de Pergamino, en el marco de una gira que lleva la propuesta a distintos escenarios del país. Después de años de trayectoria y de presentaciones ante millones de espectadores en Argentina y Latinoamérica, Topa inicia una nueva etapa en la que el encuentro en vivo busca profundizar el vínculo construido con su público desde las pantallas.
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“Un mundo de colores” reúne canciones que ya forman parte de la banda sonora de numerosas infancias y nuevos temas que invitan a cantar, bailar y seguir imaginando. La propuesta combina música y teatro en una puesta especialmente pensada para compartir entre chicos y grandes.
El espectáculo también incorpora personajes entrañables. Entre ellos se encuentra Mario, el Dino Bebé, que suma humor, ternura y una mirada curiosa sobre la naturaleza y los desafíos de aprender y crecer. A él se suma Pinto el Cartero, quien, con su particular misión de llevar noticias a todo el país, recorre diferentes escenarios e historias y se convierte en un puente entre las familias y el universo de Topa.
Con una propuesta que busca recuperar la magia del encuentro presencial, “Topa Un mundo de colores” invita a las familias a vivir una jornada de música, diversión y emociones compartidas.
Para la función en Pergamino hay promoción familiar 4x3 y se encuentran disponibles las últimas entradas. La venta online se realiza a través de Passline, mientras que también pueden adquirirse en la boletería del Teatro San Martín, de 16:00 a 20:00.