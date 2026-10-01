> Registrarte propone un octubre dedicado al grabado y la experimentación fotográfica

Cultura

El espacio cultural de Sarratea 221 inicia este viernes una programación especial por el Mes del Grabado, con una muestra colectiva, feria gráfica, encuentros entre artistas y un taller de cianotipia.

El Centro Cultural Registrarte, ubicado en Sarratea 221, prepara una programación especial para octubre en el marco del Mes del Grabado, con una serie de propuestas que pondrán en diálogo distintas técnicas, materiales y formas de abordar la imagen.

La apertura será este viernes a las 20:00, con una muestra fotográfica colectiva que reunirá trabajos de artistas de Pergamino, Junín y La Plata. La exposición propone una mirada sobre los dispositivos y las materialidades como elementos fundamentales en la construcción de diferentes poéticas de la imagen fotográfica.

A partir de procedimientos diversos, los artistas exploran las posibilidades de la luz tanto en la fotografía analógica como en la digital, estableciendo un diálogo entre técnica, materia y experimentación. La propuesta busca así ampliar las formas tradicionales de entender la fotografía y poner en primer plano los procesos que intervienen en la construcción de cada imagen.

Durante la muestra se exhibirán “Lo que quiebra la imagen. La fragilidad como resistencia técnica”, de Brisa Dalaimo, de Pergamino; “Post Verdad. Fotografía experimental estenopeica”, de Martín García Olivares, de La Plata; y “Karkomido. Fotografía experimental estenopeica”, de Emanuel Borao, de Junín.

La jornada de apertura contará además con una feria gráfica, un encuentro entre artistas y bufet, generando un espacio destinado al intercambio, la conversación y la participación de la comunidad. La actividad será con entrada gratuita.

Actividades especiales La programación continuará el viernes 23 de octubre a las 19:00, nuevamente en Registrarte, con la charla y encuentro entre los artistas Brisa Dalaimo y Emanuel Borao, junto con la presentación del libro “Post Verdad”, de Martín García Olivares.

Bajo el título “Entre dispositivos y materialidades: poéticas de la imagen fotográfica”, la actividad propone profundizar en los procesos de producción de las obras, los distintos dispositivos fotográficos, las experimentaciones técnicas y las posibilidades expresivas y poéticas que surgen a partir de la relación entre imagen, materia y procedimiento.

El encuentro será gratuito y abierto a la comunidad, y buscará generar un espacio de conversación directa entre los artistas y el público, compartiendo experiencias y reflexiones vinculadas con sus procesos creativos.

Finalmente, el sábado 24 de octubre a las 10:30 se realizará el Taller de revelado en cianotipia, coordinado por Natalia Tealdi. La propuesta estará orientada a la experimentación con la luz y la materia, explorando las posibilidades de esta antigua técnica fotográfica sobre distintos soportes, entre ellos vidrio, tela, madera y papel.

A diferencia de las demás actividades, el taller será arancelado y requerirá inscripción previa.