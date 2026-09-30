El Consejo de la Magistratura definió las ternas para cubrir tres fiscalías vacantes en Pergamino y Colón

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Pergamino

Se trata de ocho funcionarios actuales del Departamento Judicial Pergamino quienes integran las listas de postulantes para ocupar dos fiscalías de Pergamino y una de Colón.

El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires estableció las ternas y sextina de postulantes para cubrir tres cargos de fiscales en el Departamento Judicial Pergamino: dos correspondientes a la ciudad de Pergamino y uno a Colón. Ocho abogados que actualmente cumplen funciones judiciales superaron el examen de idoneidad y quedaron incluidos en el proceso de selección.

Fiscalías de Pergamino María José Suárez; Selva Correa; Guido De Mayo; Geraldine Casco; Eugenia Tocalini y Silvana Torraldo integran la sextina de dos fiscales para Pergamino. — LA OPINION Para cubrir las dos vacantes de fiscales de Pergamino, el Consejo de la Magistratura conformó una sextina integrada por Geraldine Casco, Selva Correa, Guido De Mayo Casey, María José Suárez, María Eugenia Tocalini y Silvana Torrado Rebottaro.

La nómina está integrada mayoritariamente por mujeres y cuenta con un solo postulante varón. La definición de los dos futuros fiscales quedará sujeta a las distintas instancias previstas en el procedimiento institucional, por lo que la integración de las Fiscalías de Pergamino todavía no está definida.

Geraldine Casco — LA OPINION Geraldine Casco se desempeña como secretaria de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 del Departamento Judicial Pergamino. Su participación en la selección la ubica entre las postulantes que podrían acceder a uno de los dos cargos de fiscal que deben cubrirse en la ciudad.

Selva Correa. — LA OPINION Selva Correa cumple funciones como ayudante fiscal de la Unidad de Coordinación de Estupefacientes del Ministerio Público Fiscal. Su tarea se encuentra vinculada con la investigación y el abordaje judicial de causas relacionadas con delitos vinculados a estupefacientes.

Guido De Mayo. — LA OPINION Guido De Mayo Casey es instructor judicial de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 y también se desempeña como secretario de la Fiscalía General. Es el único varón incluido en la sextina de postulantes para los dos cargos de fiscales de Pergamino.

María José Suárez. — LA OPINION María José Suárez es instructora judicial de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3. Su nombre aparece además en la terna conformada para cubrir el cargo de fiscal de Colón, por lo que quedó incluida en las listas correspondientes a las dos ciudades.

María Eugenia Tocalini. — LA OPINION María Eugenia Tocalini desarrolla funciones como instructora judicial de la Fiscalía Nº 7. Su experiencia dentro del Ministerio Público Fiscal también le permitió superar la instancia de evaluación y quedar incorporada a la sextina para las vacantes de Pergamino.

Silvana Torrado. — LA OPINION Silvana Torrado Rebottaro interviene en las instrucciones judiciales relacionadas con delitos contra la integridad sexual en la Fiscalía Nº 7. Su postulación completa la nómina de seis abogados que aspiran a los dos cargos de fiscal en Pergamino.

Terna para Colón Sebastián Labbate; María José Suárez y Gustavo Maritato integran la terna de fiscal de Colón. — LA OPINION Para cubrir la vacante de fiscal de Colón, el Consejo de la Magistratura estableció una terna integrada por Sebastián Labbate, Gustavo Maritato y María José Suárez.

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Sebastián Labbate. — LA OPINION Sebastián Labbate es secretario de la Fiscalía Nº 4, especializada en investigaciones vinculadas con delitos de violencia de género e intrafamiliar. Su trayectoria dentro del Ministerio Público Fiscal lo llevó a integrar la terna para ocupar la titularidad de la Fiscalía de Colón.

María José Suárez. — LA OPINION María José Suárez, además de formar parte de la sextina para los dos cargos de Pergamino, quedó incluida en la terna correspondiente a Colón. Actualmente se desempeña como instructora judicial de la Fiscalía Nº 3.

Gustavo Maritato. — LA OPINION El tercer integrante de la terna es Gustavo Maritato, quien desarrolla sus funciones como secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino. Su postulación constituye una particularidad dentro de una nómina integrada mayoritariamente por funcionarios que desarrollan tareas en el Ministerio Público Fiscal.

Selección de nuevos fiscales Los ocho postulantes incluidos en las listas son abogados que cuentan con trayectoria dentro del Poder Judicial y que aprobaron el examen de idoneidad requerido para avanzar en el proceso de selección del Consejo de la Magistratura bonaerense.

La difusión de las nóminas se produjo en las últimas horas y representa un nuevo avance administrativo para cubrir tres cargos que permanecen vacantes dentro del Departamento Judicial Pergamino. Sin embargo, la conformación de la sextina y la terna no implica que los postulantes hayan sido designados como fiscales.

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A partir de ahora deberá desarrollarse el procedimiento previsto para la selección de magistrados bonaerenses. Los nombres surgidos del Consejo de la Magistratura deberán atravesar las instancias institucionales correspondientes antes de que se conozca quiénes serán finalmente designados para ocupar las fiscalías.

En el caso de Pergamino, deberán seleccionarse dos nombres entre los seis integrantes de la sextina. Para Colón, en tanto, deberá definirse uno de los tres integrantes de la terna.

La instancia posterior contempla la intervención de los organismos políticos de la provincia de Buenos Aires que participan en el proceso de designación de magistrados. Por ese motivo, el resultado definitivo todavía requiere el cumplimiento de las etapas legislativas y ejecutivas correspondientes.