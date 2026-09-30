San Nicolás: La Unidad 3 celebró la Semana del Estudiante con propuestas educativas y recreativas

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San Nicolás

La iniciativa reunió a estudiantes del nivel primario en jornadas de cine, deportes y actividades recreativas, junto con la EEPA N° 701.

La Unidad 3 de San Nicolás desarrolló distintas actividades por la Semana del Estudiante destinadas a personas privadas de la libertad que cursan el nivel primario dentro del establecimiento. La propuesta combinó espacios educativos, deportivos, culturales y recreativos para promover la participación y fortalecer los vínculos entre los estudiantes.

Actividades por la Semana del Estudiante en la Unidad 3 Bajo el lema “Cada aprendizaje abre una nueva puerta”, las jornadas incluyeron diferentes propuestas pensadas para acompañar los procesos de aprendizaje y generar espacios de encuentro.

Entre las actividades realizadas se destacó una jornada de cine con la proyección de la película “Spider-Man”, además de propuestas deportivas en el polideportivo de la Unidad 3 y encuentros recreativos en el Salón de Usos Múltiples (SUM).

Las actividades se desarrollaron en los espacios educativos del establecimiento y contaron con el acompañamiento del Gabinete Pedagógico, a cargo de la coordinadora de Educación y Cultura, Belén Kerbel.

La participación de la EEPA N° 701 Paulo Freire La propuesta fue organizada de manera articulada con la Escuela de Educación Primaria de Adultos (EEPA) N° 701 “Paulo Freire”, institución que participa de los procesos educativos dentro de la Unidad 3.

La directora del nivel primario, Emilce Sayago, intervino en la organización de las actividades junto con docentes de la institución educativa.

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Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense señalaron que las jornadas tuvieron como propósito favorecer la integración, el compañerismo y la participación, además de fortalecer los vínculos entre quienes forman parte de los espacios educativos.

Educación y nuevas propuestas en la Unidad 3 de San Nicolás Las actividades realizadas durante la Semana del Estudiante se sumaron a otras iniciativas educativas desarrolladas durante septiembre en la Unidad 3 de San Nicolás.

Durante este mes también se llevaron adelante encuentros sobre salud y ambiente destinados a estudiantes secundarios, una nueva Mesa Intersectorial de Educación en Contexto de Encierro y un acto organizado por el CENS N° 457 con motivo del Día del Maestro y el Día del Profesor.