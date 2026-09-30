> San Pedro: Mitre avanzó a la tercera fase del Regional Federal Amateur tras empatar en Baradero

Región

El equipo sampedrino igualó 2 a 2 ante Sportivo en el Polideportivo de la Ruta 41 y aseguró el primer puesto de la zona 4.

Mitre consiguió uno de sus principales objetivos en el Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto de la ciudad de San Pedro empató 2 a 2 frente a Sportivo en Baradero, sumó un punto que le permitió alcanzar las 10 unidades y aseguró de manera directa su clasificación a la tercera fase del certamen.

Mitre aseguró el primer puesto de la zona 4 El encuentro correspondió a la quinta fecha de la zona 4 y se disputó en el Polideportivo de la Ruta 41, donde Sportivo buscaba hacerse fuerte como local para continuar con posibilidades de avanzar en la competencia.

El conjunto de Baradero fue el encargado de abrir el marcador a los 30 minutos del primer tiempo. Alejo Somohano apareció para poner el 1 a 0 y darle la ventaja al equipo local.

La respuesta de Mitre no tardó en llegar. Apenas cinco minutos después, Manuel Guereta convirtió para establecer el 1 a 1 y devolverle al elenco sampedrino la tranquilidad en un partido que comenzaba a ganar intensidad.

Manuel Guereta volvió a marcar y Mitre pasó al frente En el segundo tiempo, Mitre logró dar vuelta el resultado. A los 19 minutos, nuevamente Manuel Guereta encontró el camino del gol y marcó el 2 a 1 para el conjunto visitante.

El delantero fue determinante para el equipo dirigido por el cuerpo técnico sampedrino, ya que sus dos conquistas le permitieron a Mitre pasar de estar en desventaja a ponerse arriba en el marcador.

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Sin embargo, Sportivo reaccionó rápidamente. Cinco minutos después del segundo gol de Guereta, Nazareno Carrasco apareció para establecer el 2 a 2 definitivo.

A partir de allí, los dos equipos tuvieron que conformarse con el reparto de puntos, en un resultado que terminó teniendo un valor diferente para cada uno de los protagonistas.

Mitre ya piensa en la tercera fase del Regional Con el empate conseguido en Baradero, Mitre llegó a los 10 puntos y se mantuvo en el primer lugar de la zona 4. De esta manera, el equipo de San Pedro aseguró su clasificación directa a la tercera instancia del Torneo Regional Federal Amateur.

El punto obtenido como visitante le permitió cumplir con anticipación el objetivo de quedarse con la zona y evitar tener que depender de otros resultados para avanzar en la competencia.