El Parque Industrial inauguró su nuevo pórtico y abrió una etapa de modernización y crecimiento

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Pergamino

La Asociación de Propietarios del Parque Industrial Pergamino presentó una obra que representa mucho más que una renovación de su ingreso: incorpora tecnología, mejoras en el control de acceso y nuevas herramientas de seguridad.

El Parque Industrial Pergamino vivió una jornada de especial significado institucional con la inauguración de su nuevo pórtico de ingreso, una obra que, más allá de su importancia arquitectónica y funcional, simboliza el comienzo de una nueva etapa para uno de los principales espacios de desarrollo productivo de la ciudad.

La ceremonia reunió a autoridades municipales, legisladores, empresarios y representantes de distintas instituciones, en un encuentro que combinó la presentación de mejoras en infraestructura, una mirada hacia el futuro y el reconocimiento a quienes contribuyeron al crecimiento del sector industrial pergaminense.

El acto estuvo encabezado por la presidenta de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial Pergamino, Marita Moisés, y contó con la presencia del intendente Javier Martínez; el exintendente Héctor Gutiérrez; la presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Taruselli; concejales de distintos bloques políticos; el senador provincial Juan Rico Zini y representantes de entidades y fuerzas vivas de la ciudad.

La inauguración del nuevo acceso representó, de alguna manera, un relanzamiento del predio, con una imagen renovada y una apuesta por continuar incorporando infraestructura y servicios que acompañen las necesidades de las empresas radicadas en el lugar.

Una obra que representa mucho más que un nuevo ingreso Durante su discurso, Marita Moisés destacó especialmente el valor del trabajo compartido y la decisión de llevar adelante proyectos que permitan mejorar las condiciones del Parque Industrial.

Para la dirigente, la concreción del nuevo pórtico constituye una demostración de lo que puede conseguirse cuando existe compromiso institucional y voluntad de avanzar.

"Las cosas suceden cuando dejamos de esperar que alguien más lo haga y asumimos el compromiso de hacerlas juntos", expresó, sintetizando uno de los principales conceptos de su intervención.

Moisés remarcó que detrás de la obra hubo decisiones, recursos, tiempo y trabajo, pero fundamentalmente la voluntad de transformar necesidades concretas en realizaciones.

En ese sentido, señaló que conducir una institución de estas características implica enfrentar desafíos permanentes, desde la necesidad de mejorar la infraestructura hasta la incorporación de nuevos servicios y la resolución de situaciones que forman parte de la actividad cotidiana de las empresas.

La presidenta de la Asociación explicó que el nuevo pórtico , construido por la empresa asociada Scófano y Cía, constituye una pieza de un proyecto de mayor alcance.

"Este pórtico no es solamente una mejora estética, es parte de un sistema integral de control de acceso que incorpora tecnología, ordenamiento y nuevas herramientas de seguridad para las empresas y para todas las personas que diariamente trabajan y circulan por este predio", afirmó.

De esta manera, la obra apunta a mejorar las condiciones de funcionamiento del Parque Industrial, donde la seguridad, la circulación y la organización de los accesos representan aspectos importantes para el desarrollo de las actividades productivas.

Pero también tiene una dimensión simbólica. Como destacó Moisés, el nuevo ingreso proyecta la imagen de un parque que crece, se moderniza y busca fortalecer su integración con la comunidad.

El acompañamiento del Municipio El intendente Javier Martínez también participó de la ceremonia y destacó el trabajo conjunto desarrollado durante los últimos años entre el Gobierno municipal y las autoridades del Parque Industrial.

En su intervención, hizo referencia a diferentes mejoras concretadas en el predio, especialmente las relacionadas con los cercos perimetrales y la iluminación.

"Hemos podido sincronizar muchas cosas en beneficio del parque", señaló, al valorar la coordinación institucional que permitió avanzar con distintas intervenciones.

El jefe comunal destacó que esas acciones fueron realizadas con recursos de los pergaminenses y expresó su satisfacción por haber podido acompañar el proceso de mejoramiento del espacio industrial.

Más allá de las obras específicas, Martínez puso el acento en la continuidad de los proyectos y en la responsabilidad que tienen quienes ocupan funciones de conducción.

"La ciudad avanza, como dice Marita, los dirigentes quedan, pero las cosas importantes, las cosas trascendentes, se van logrando y se van pasando de generación en generación o de dirigentes en dirigentes", manifestó.

Con esa reflexión, el intendente resaltó la importancia de sostener objetivos que trasciendan a las personas y a las gestiones, especialmente cuando se trata de iniciativas vinculadas con el desarrollo de la ciudad.

También consideró que quienes asumen responsabilidades institucionales deben hacerlo pensando en las personas que representan y en la necesidad de dejar condiciones mejores para quienes continúen esa tarea.

En el cierre de su intervención, expresó su satisfacción por acompañar una iniciativa que contribuye al crecimiento de Pergamino y sostuvo que la ciudad tiene condiciones para continuar evolucionando.

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Un reconocimiento cargado de emoción para Juan Carlos Trovato Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo dedicado a Juan Carlos Trovato, quien durante muchos años se desempeñó como administrador del Parque Industrial Pergamino.

Su extensa trayectoria y su vinculación con la vida cotidiana del predio motivaron un reconocimiento especial, que permitió poner en valor el trabajo de quienes contribuyeron a sostener su funcionamiento y acompañar su desarrollo a lo largo del tiempo.

Trovato recibió un presente de manos de Roberto Censi, quien fuera el primer presidente del Consorcio del Parque Industrial.

El gesto tuvo una fuerte carga simbólica, al reunir a dos personas estrechamente vinculadas con la historia institucional del lugar.

El homenaje permitió recordar que detrás del crecimiento de un parque industrial no solamente existen inversiones, empresas e infraestructura, sino también personas que dedican buena parte de su vida a gestionar, resolver problemas y acompañar el trabajo de los distintos establecimientos.

En ese contexto, el reconocimiento a Trovato constituyó una expresión de gratitud por su trayectoria y por los años de dedicación a una institución estrechamente relacionada con el desarrollo económico de Pergamino.

Ricardo Yapur, distinguido como Ciudadano Ilustre La ceremonia también fue escenario de otro momento de especial relevancia: la entrega de la distinción de Ciudadano Ilustre de Pergamino al empresario Ricardo Yapur.

El reconocimiento fue realizado por el Concejo Deliberante, representado por su presidenta, Gabriela Taruselli, y concejales de los distintos bloques políticos.

La distinción puso en valor la trayectoria de uno de los empresarios más reconocidos de Pergamino, cuya actividad estuvo estrechamente vinculada con el desarrollo de la biotecnología agrícola y la proyección internacional de la industria local.

Ingeniero agrónomo, Yapur fue una figura central en la consolidación y expansión de Rizobacter, compañía nacida en Pergamino que logró convertirse en una referencia internacional en el desarrollo de tecnologías biológicas para la agricultura.

Durante más de cuatro décadas participó del crecimiento de la empresa, acompañando un proceso de innovación, inversión y apertura de mercados que permitió llevar productos desarrollados en la ciudad a numerosos países.

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Su trayectoria constituye un ejemplo de cómo una iniciativa empresarial surgida en el interior bonaerense puede alcanzar proyección internacional a partir de la investigación, la incorporación de tecnología y el desarrollo de recursos humanos.

Tras finalizar su etapa al frente de Rizobacter, Yapur continuó vinculado con la actividad empresarial mediante Synertech, compañía dedicada al desarrollo y producción de fertilizantes de alta tecnología.

La distinción de Ciudadano Ilustre representó así un reconocimiento no solamente a sus logros individuales, sino también a su contribución al posicionamiento de Pergamino como un polo de innovación y desarrollo agroindustrial.

Una mirada hacia el futuro La inauguración del nuevo pórtico permitió reunir distintas dimensiones de la historia y el presente del Parque Industrial Pergamino.

Por un lado, la concreción de una obra que mejora las condiciones de acceso, seguridad y funcionamiento del predio. Por otro, el reconocimiento a quienes contribuyeron a construir y consolidar su trayectoria institucional y productiva.

En ese marco, los discursos coincidieron en destacar la importancia del trabajo conjunto, la continuidad de los proyectos y la necesidad de seguir generando condiciones favorables para la actividad industrial.

La modernización del Parque Industrial no se limita a la renovación de sus instalaciones. También supone fortalecer su capacidad de respuesta frente a las necesidades de las empresas y acompañar las transformaciones que exige la actividad productiva.

La nueva imagen del ingreso constituye, en ese sentido, una expresión visible de un proceso que busca proyectarse hacia los próximos años.

La jornada dejó además un mensaje sobre el valor de las instituciones y de las personas que, desde diferentes responsabilidades, contribuyeron a construir el entramado industrial de Pergamino.