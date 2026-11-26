Profundo pesar en Pergamino por el fallecimiento del profesor Orlando Leiva, a los 49 años

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Pergamino

El docente de Ciencias Sociales tenía 24 años de trayectoria en escuelas secundarias y en el nivel superior. Su pasión por la Historia y su compromiso con la educación dejaron una huella en numerosas comunidades educativas.

La comunidad educativa de Pergamino recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento del profesor Orlando Leiva, ocurrido en la noche de este miércoles, a los 49 años. Con 24 años de trayectoria docente, se desempeñó en escuelas secundarias y establecimientos de nivel superior, donde construyó un vínculo cercano con estudiantes y colegas.

Leiva era profesor de Ciencias Sociales y desarrolló buena parte de su carrera en instituciones educativas de gestión estatal de Pergamino. Su recorrido profesional incluyó la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1, las secundarias Nº 17 y Nº 19, y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 122.

Orlando Leiva falleció este miércoles a los 49 años de edad. — LA OPINION Una pasión por la Historia Quienes compartieron con él la tarea de enseñar destacan su profunda vocación por la docencia y, especialmente, su pasión por la Historia. Esa inclinación se reflejaba en sus clases, que procuraba convertir en espacios de encuentro de los estudiantes con los acontecimientos y procesos que marcaron el pasado y permiten comprender la realidad del presente.

Su manera de abordar los contenidos de Ciencias Sociales buscaba trascender la transmisión de conocimientos y despertar el interés por los hechos históricos, sus protagonistas y las transformaciones que fueron definiendo distintas etapas de la humanidad.

A lo largo de sus 24 años de ejercicio profesional, Orlando Leiva dejó su impronta en diferentes generaciones de estudiantes y compartió experiencias de trabajo con numerosos integrantes de las comunidades educativas por las que transitó.

Tres meses internado De acuerdo con la información aportada por personas allegadas, el profesor había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) hacía aproximadamente tres meses. Desde entonces permanecía internado en una sala de cuidados intensivos, en estado de coma, atravesando un delicado cuadro de salud.

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Finalmente, su fallecimiento se conoció durante la noche de este miércoles y provocó numerosas expresiones de pesar entre quienes lo conocieron y compartieron con él distintos momentos de su vida personal y profesional.

Una huella educativa La partida de Orlando Leiva genera un profundo dolor en su familia, amigos y seres queridos, pero también en las instituciones educativas en las que desarrolló su vocación y en las comunidades escolares que formaron parte de su recorrido.

Su compromiso con la enseñanza, su entusiasmo por la Historia y los años dedicados a la formación de estudiantes constituyen parte del legado que deja como educador.