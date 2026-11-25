Pergamino

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia local organizó propuestas gratuitas para este miércoles y jueves.

Cada 25 de noviembre invita a detener la marcha, mirar de frente una realidad que duele y reafirmar el compromiso colectivo para erradicarla. En Pergamino, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se traduce en espacios de encuentro, escucha y participación ciudadana. Con una agenda pensada para abrir el diálogo y acercar herramientas a los vecinos, la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia llevará adelante distintas actividades durante este miércoles y jueves.

Para Florencia Vaño Abba, directora del área municipal de la Mujer, abordar esta temática continúa siendo una prioridad absoluta en la agenda pública y social. "Hablar de violencia por razones de género hoy sigue siendo urgente, porque los números, tanto en la Argentina como en el mundo, nos recuerdan todos los días que esta problemática no es un hecho aislado ni un capítulo cerrado", señaló la funcionaria, subrayando que la fecha exige mucho más que un acto protocolar: "Visibilizar esta fecha no es repetir lo que ya sabemos, sino mirar de frente a lo que todavía nos falta transformar y renovar el compromiso de no mirar hacia otro lado".

Mateada, diálogo y arte para este miércoles La agenda conmemorativa comienza este mismo miércoles a las 17.30 en la sede de la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia, ubicada en avenida Marcelino Ugarte 240. La convocatoria es abierta a toda la comunidad, libre y gratuita, bajo una consigna cercana: que cada vecino lleve su mate para compartir una tarde de reflexión en conjunto.

El encuentro está diseñado como un espacio cálido y participativo. Allí se armará una ronda de diálogo abierto para conversar sobre la violencia por razones de género y la construcción de vínculos saludables. Además, los asistentes podrán participar de una intervención simbólica denominada "El Tendedero de los Vínculos Saludables", una propuesta colectiva para colgar y dejar mensajes contra la violencia hacia las mujeres.

Durante la jornada también se brindará información y orientación sobre los recursos y dispositivos locales de asistencia disponibles en la ciudad. El cierre contará con la lectura de reflexiones y una presentación artística de danza a cargo de Nicole Kiesevich. Para Vaño Abba, el valor de estas instancias radica en el tejido social que generan: "Estar presentes, charlar, hacer comunidad, también es una forma de acompañar, hacer prevención y de recordar que nadie está sola".

Balance institucional y encuentro deportivo Las actividades continuarán este jueves con una doble propuesta que articula el trabajo institucional y la llegada directa a los espacios deportivos y recreativos. Por un lado, se realizará el cierre anual de la Mesa Intersectorial contra la Violencia por Razones de Género, un encuentro en el que participarán todas las instituciones que integran este espacio para realizar un balance del trabajo articulado durante el 2026.

Por la tarde, la iniciativa se trasladará al gimnasio del Parque Municipal. Allí se llevará a cabo una jornada junto a la escuela de boxeo femenino —abierta también a cualquier persona que desee acercarse— que replicará la dinámica de charla distendida, puesta en común y una actividad simbólica para cerrar con reflexiones sobre el 25N.

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Estas acciones funcionan como corolario de una intensa agenda anual enfocada en el trabajo territorial. "La prevención es un eje estratégico en nuestra dirección. Hemos visitado pueblos, barrios e instituciones todo el año; estas actividades cierran un año de mucho trabajo para comenzar un 2027 también cargado de este tipo de propuestas que son tan importantes a la hora de combatir y educar contra la violencia por razones de género", concluyó Vaño Abba.

La memoria de "Las Mariposas" La elección de esta fecha en el calendario mundial tiene una raíz histórica marcada por la lucha y la resistencia. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas activistas políticas de República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En la clandestinidad, las hermanas Mirabal eran conocidas bajo el nombre clave de "Las Mariposas", símbolo que con el paso de las décadas fue adoptado globalmente —especialmente en color violeta, tono histórico de los movimientos feministas— como emblema de libertad, memoria y lucha contra toda forma de violencia machista. En la Argentina, este legado impulsa políticas públicas fundamentales de prevención y acompañamiento, como la Línea 144 de atención gratuita y leyes clave como la 27.499 (Ley Micaela) y la 27.533.

Patria, Minerva y Teresa fueron asesinada por el dictador Trujillo en Santo Domingo. — IA ¿Necesitás ayuda? Línea 144: Atención, contención y asesoramiento gratuito, confidencial y disponible las 24 horas en todo el país (también por WhatsApp al 11-2771-6463).

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