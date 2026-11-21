Economía y Agro

La cosecha comenzó en la región núcleo con resultados superiores a los 60 quintales por hectárea, pero las tormentas provocaron importantes daños en miles de hectáreas.

La campaña triguera 2026/27 empezó a mostrar dos realidades contrapuestas en la región núcleo. Mientras las primeras cosechadoras confirmaron rendimientos superiores a los 60 quintales por hectárea en sectores de Santa Fe, una sucesión de tormentas con granizo golpeó lotes que estaban a pocos días de la trilla. La perspectiva de una cosecha excepcional convive así con pérdidas severas y con la incertidumbre que todavía pesa sobre miles de hectáreas.

Primeros rindes que sorprenden La cosecha se adelantó y comenzó el lunes 16 de noviembre en algunas localidades, ante el temor de nuevas lluvias y episodios de granizo. Los técnicos que trabajan en el área de María Susana informaron rendimientos que superaron los 60 quintales por hectárea en sectores de López, Gálvez, Cañada Rosquín, El Trébol y Carlos Pellegrini. En Centeno se registraron valores próximos a los 58 quintales, mientras que en Gálvez hubo lotes por encima de los 60.

Además del volumen obtenido, los profesionales destacaron el buen peso de los granos, la baja presencia de fusarium en los primeros lotes cosechados y la ausencia de daños importantes por heladas en esas muestras. A diferencia de la campaña anterior, cuando una seguidilla de jornadas con temperaturas superiores a los 35 grados afectó el llenado de granos, este año las condiciones permitieron sostener mejores expectativas en varias zonas.

Los datos iniciales, sin embargo, no deben confundirse con el promedio definitivo de la región. La estimación vigente se ubicaba alrededor de los 43 quintales por hectárea y, a partir de los primeros resultados, los especialistas comenzaron a considerar la posibilidad de acercarse a los 50. Alcanzar un promedio regional de 60 quintales aparece mucho menos probable, aunque determinados ambientes puedan registrar rindes de ese nivel o incluso mayores.

En Aldao, por ejemplo, los técnicos mencionaron expectativas de entre 50 y 70 quintales en algunos lotes, pero advirtieron que el fusarium podría modificar el resultado final. La enfermedad y los eventuales efectos de las heladas siguen siendo variables que solo podrán dimensionarse con mayor precisión a medida que avance la recolección.

El granizo cambió el escenario La contracara de los buenos rindes llegó con los temporales. Durante una semana se registraron dos episodios de tormentas intensas y el del viernes 13 de noviembre dejó granizo, ráfagas y daños de consideración, especialmente sobre la franja oeste de la región núcleo. El impacto fue particularmente doloroso para productores que tenían el trigo prácticamente listo para cosechar.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que unas 90.000 hectáreas quedaron dentro del área potencialmente alcanzada por el fenómeno. La cifra proviene de un análisis exploratorio de radar, que identificó señales compatibles con tormentas severas y posible caída de piedra. No significa que toda esa superficie haya sufrido pérdidas ni que se trate exclusivamente de trigo.

Las evaluaciones preliminares señalan alrededor de 14.000 hectáreas de trigo afectadas y otras 18.000 de maíz temprano, que atravesaba estadios de cinco a seis hojas. Los daños fueron muy desiguales: mientras algunos establecimientos conservaron buena parte de su producción, otros registraron pérdidas de gran magnitud.

Entre las localidades señaladas figuran Bouquet, El Trébol, Carlos Pellegrini, Totoras, Cañada de Gómez, San Gregorio, El Porvenir y Germania. También se identificaron sectores afectados en el sur cordobés y el noroeste bonaerense. En la franja comprendida entre El Porvenir y Germania, cerca de General Pinto, los técnicos reportaron daños de entre el 70 y el 80 por ciento en determinados lotes.

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Pergamino y Colón, a la espera de las máquinas Para el norte bonaerense, el relevamiento ofrece una perspectiva alentadora, aunque todavía sujeta a confirmación. En Pergamino y Colón, los técnicos consultados por la GEA proyectan que la cosecha comenzará entre fines de noviembre y principios de diciembre, con rindes esperados de 45 a 60 quintales por hectárea. En San Pedro, el inicio de la trilla se prevé para los primeros días de diciembre.

Son estimaciones previas al ingreso generalizado de las cosechadoras, no resultados consolidados. La evolución del tiempo en las próximas jornadas será determinante tanto para preservar la calidad comercial del grano como para evitar demoras y pérdidas. En una región donde el trigo ocupa un lugar importante en las rotaciones, la posibilidad de buenos rindes también influye sobre el margen de los establecimientos y la planificación de los cultivos de segunda.

Lluvias desparejas y demoras en la soja El mismo informe de la Bolsa de Comercio de Rosario describe un noviembre con precipitaciones más abundantes que octubre, pero distribuidas de manera muy irregular. Las 36 estaciones de la red GEA registraron un promedio semanal de 43 milímetros. General Pinto acumuló 91 milímetros y Bengolea 75, mientras que María Teresa y Baradero recibieron apenas 13.

Esa heterogeneidad genera situaciones contrastantes en distancias relativamente cortas. En algunos campos las lluvias favorecen la humedad del suelo; en otros, el exceso de agua demora las labores y se suma a los daños provocados por las tormentas. El avance de la soja de primera fue de apenas ocho puntos porcentuales en una semana y llegó al 78 por ciento de la superficie prevista.

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Todavía quedaban unas 640.000 hectáreas por implantar en la región núcleo, a las que deben agregarse los lotes que requieran resiembra. En el norte bonaerense, el avance informado era del 68 por ciento. Los técnicos advierten que las demoras posteriores al 20 de noviembre pueden empezar a reducir el potencial de rendimiento, aunque el efecto concreto dependerá del ambiente, la variedad y las condiciones posteriores.

Una campaña de enorme potencial, todavía abierta El trigo ofrece señales productivas que permiten imaginar una campaña muy favorable en buena parte de la región núcleo. Pero el inicio de la cosecha también recordó la fragilidad de ese potencial frente a eventos meteorológicos extremos. Los primeros rindes entusiasman; las pérdidas por granizo obligan a mirar el mapa con mayor cautela.