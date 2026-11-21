> Luciana Jury llega a Pergamino con la fuerza de su canto

Cultura

La reconocida intérprete de música popular argentina se presentará este sábado, a las 21:00, en El Yerta Club Cultural. Con una trayectoria distinguida por importantes premios, propone un recorrido musical que enlaza el folklore, el tango y la canción.

Este sábado, Pergamino recibirá a Luciana Jury, una de las intérpretes más personales y expresivas de la música popular argentina. La artista llegará a El Yerta Club Cultural (Estrada 1953) para compartir, desde las 21:00, una propuesta en la que la canción ocupa un lugar central como forma de expresión, encuentro y transformación.

Con profundas raíces en el folklore argentino, su universo musical se expande hacia el tango, la canción latinoamericana y otras vertientes de la música popular, sin sujetarse a las fronteras que imponen los géneros. Su manera de abordar cada obra convierte a la interpretación en una experiencia singular, en la que la voz, la guitarra y los silencios adquieren protagonismo.

En sus presentaciones, Jury establece un vínculo cercano con el público y construye un clima de intensidad emocional, donde cada canción parece encontrar una nueva forma de existir. Su canto, de gran personalidad y potencia expresiva, transita diferentes matices y registros, con una sensibilidad que le permite abordar tanto la tradición como las búsquedas contemporáneas.

Una trayectoria reconocida A lo largo de su recorrido artístico, Luciana Jury editó siete discos, tres de ellos en colaboración con otros músicos, y obtuvo importantes distinciones que respaldan su lugar dentro de la escena musical argentina.

En 2021 recibió el Premio Gardel al Mejor Álbum de Folklore por «Abrazo», otorgado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif). En 2015, la Fundación Konex le concedió el Diploma al Mérito como una de las Voces Femeninas de la Década, mientras que en 2017 recibió una Mención Especial del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

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También en 2017 fue seleccionada para participar de Womex (World Music Expo), uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a las músicas del mundo. Su experiencia artística incluye, además, su participación como cantante e intérprete en «Zonda», película del reconocido director español Carlos Saura.

Más recientemente, en 2024, el álbum «Material Urgente», realizado junto a Milagros Caliva, fue nominado a los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Grupo de Folklore. En 2025 y 2026 volvió a presentarse como solista en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Su actividad también comprende una extensa gira por escenarios de Argentina y presentaciones en Uruguay, Brasil, Chile y distintos países europeos, entre ellos Bélgica, Dinamarca, Suecia, Austria, Alemania y España. Instagram: @lucianajuryoficial