La Noche de los Museos tendrá 28 propuestas en Pergamino ¿Cuáles son?

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Cultura

La 14ª edición se realizará el sábado 21 de noviembre, con un amplio circuito de actividades culturales en distintos espacios de la ciudad y el Partido. La iniciativa tendrá entrada libre y gratuita y comenzará a las 19:00.

11 de noviembre de 2026 a las 01:44 p. m.

11 de noviembre de 2026 a las 01:44 p. m.

La Noche de los Museos, una propuesta cultural que nació en Berlín, Alemania, en 1997 y que llegó a la Argentina en 2004, a través de su primera edición en la ciudad de Buenos Aires, volverá a convocar al público pergaminense el próximo sábado 21 de noviembre.

Pergamino será escenario de la 14ª edición de este encuentro, que invita a descubrir y redescubrir el patrimonio cultural, artístico e histórico a través de una programación especialmente organizada para la ocasión por la Asociación Amigos del Museo y el Municipio local.

En esta oportunidad, la propuesta contará con un circuito integrado por 28 actividades distribuidas en diferentes espacios de la ciudad y localidades del Partido.

Con entrada libre y gratuita, la iniciativa ofrecerá la posibilidad de acercarse a museos, instituciones, centros culturales y otros ámbitos que forman parte de la identidad local, con propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

A partir de las 19:00, vecinos y visitantes podrán participar de este recorrido que, año tras año, busca poner en valor el patrimonio, promover el encuentro con las expresiones artísticas y acercar nuevos públicos a los espacios culturales.

Los organizadores aclaran que no se suspende por lluvia.

El circuito completo El circuito incluirá las siguientes actividades:

-Estación Vagón.

-Mumba.

-Ferro Museo Apref.

-Paseo Ferroviario.

-Pergamino Auto Clásicos.

-Museo Héroes de Malvinas.

-Museo Municipal Giuníppero-Castellano.

-Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”.

-Palacio Municipal y HCD.

-Capilla María Crescencia.

-Galería Escuela de Rancagua.

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-Colegio de Arquitectos Capba D6.

-Paseo del Arte.

-Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los DD.HH.

-Dry Bar.

-Bar Café Isabella.

-Bar Café Roma.

-Galería Amén.

-ArteMás.

-Elisé Gallerie.

-Museo del Árbitro.

-Rust In Peace Lab de Julián Provenzano.

-Lisetta Bar.

-Museo Casa Natal Illia.

-Circuito Celp.

-Museo Tito Pomponi.

-Museo Batallas de Cepeda.