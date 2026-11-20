Arranque dorado de Helena Arbeleche en el Nacional de Cadetes: tres oros y dos récords
La nadadora pergaminense de 14 años tuvo un inicio demoledor en el Parque Olímpico de la Juventud al conquistar tres títulos en Cadetes 1: ganó en 100 metros libres, 50 y 100 pecho, derribando dos plusmarcas de campeonato y pulverizando sus registros personales.
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El extraordinario presente deportivo de Helena Arbeleche no conoce de pausas ni de techos. Apenas unos días después de haber brillado en suelo brasileño con cuatro medallas doradas en el Campeonato Paulista Infantil, la nadadora pergaminense de 14 años volvió a ratificar su crecimiento con un inicio demoledor en el Campeonato Nacional de Cadetes, certamen que comenzó este jueves y se extenderá hasta el sábado en el natatorio del Parque Olímpico de la Juventud (Parque Roca), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Representando al equipo Ser Natación, “Hele” cosechó tres títulos nacionales en sus tres primeras pruebas individuales dentro de la categoría Cadetes 1, adueñándose del oro en los 100 metros libres, 50 metros pecho y 100 metros pecho. Como si fuera poco, acompañó esa efectividad perfecta con dos nuevos récords de campeonato y sendas mejoras en sus marcas personales en pileta larga (50 metros).
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Jueves de doble corona
La cosecha dorada comenzó en la jornada inaugural con una actuación descollante en los 100 metros libres. Confirmando el salto de calidad que había insinuado en San Pablo al quebrar por primera vez la barrera del minuto en piscina olímpica (59s. 98/100), Arbeleche detuvo el cronómetro en 58s. 68/100. Con ese registro no solo pulverizó por casi un segundo su tiempo de inscripción (59s. 50/100) y se colgó la medalla de oro, sino que además derribó el récord de campeonato (1m. 00s. 12/100), que se mantenía vigente desde 2024.
En esa misma primera jornada se tiró al agua en su estilo predilecto para disputar los 50 metros pecho. Allí también impuso condiciones y tocó la placa en el primer lugar con un tiempo de 35s. 09/100, estableciendo su mejor marca personal en pileta larga y sumando su segunda presea dorada.
Oro en 100 pecho y lo que sigue
El festival de triunfos y superación personal continuó en la mañana de este viernes. En la final de los 100 metros pecho, la representante local ofreció otra exhibición de potencia y técnica para consagrarse campeona nacional con una marca de 1m. 14s. 35/100. Ese notable registro le permitió adueñarse de su tercer oro en el torneo, establecer un nuevo récord de campeonato -dejando atrás el 1m. 15s. 39/100 que regía desde 2024- y bajar en más de un segundo el mejor tiempo personal que había conseguido días atrás en Santo André (1m. 15s. 57/100).
El exigente programa de competencias de la nadadora entrenada en Campana por Sebastián Montero e Ian Chalub y en nuestra ciudad por Federico Del Gesso aún tiene capítulos importantes por delante. Tras afrontar los 400 metros combinados en la tarde de este viernes, el sábado cerrará su participación en el Nacional de Cadetes compitiendo en otras dos pruebas: los 200 metros pecho y los 200 metros combinados, donde buscará seguir agigantando una actuación consagratoria antes de encarar en diciembre el Campeonato Argentino Open.