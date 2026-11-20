Milena Pergamino inaugura su colección de no ficción con un libro sobre el caso Mafalda Secreto

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Cultura

El sello independiente de nuestra ciudad lanzará oficialmente “Legítima defensa. Memorias de Mafalda Secreto”, de Magaly Mascardi, este lunes 23, feriado, en Colón.

Consolidando su trabajo de gestión cultural y proyección regional en el norte bonaerense, la editorial independiente Milena Pergamino anuncia un nuevo paso en el crecimiento de su catálogo: la inauguración de su colección de no ficción con la publicación de Legítima defensa. Memorias de Mafalda Secreto, de Magaly Mascardi.

La presentación oficial de la obra se realizará este lunes 23 (feriado) a las 19:00, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Colón (Calle 46 N° 1027, entre 21 y 22), con entrada libre y gratuita.

Con este lanzamiento, el proyecto editorial pergaminense amplía sus horizontes literarios hacia la crónica, el testimonio y la investigación territorial. El libro aborda en profundidad el caso protagonizado por Mafalda Secreto, un suceso de enorme repercusión nacional que conmovió a la vecina ciudad de Colón. Lejos del sensacionalismo, el texto coral y testimonial reconstruye la vida de Mafalda a través de múltiples perspectivas, voces y vivencias.

A lo largo de sus páginas, la obra propone un recorrido reflexivo para comprender cómo se gesta un desenlace a lo largo de décadas, poniendo la lupa sobre los entramados sociales, políticos y culturales de un pueblo que operan como contexto, causa y argumento. De este modo, interpela los vínculos marcados y expone cómo los distintos sucesos vitales pueden dejar a una persona atrapada en situaciones límite.

Acompañarán a la autora el periodista y escritor Juan Mascardi y el reconocido artista plástico pergaminense Sergio Bonzón, quien aportará su mirada estética y simbólica en torno a la memoria, el territorio y los lazos comunitarios.

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Desde el sello invitan a lectores, vecinos y medios de Pergamino y la zona a acompañar este lanzamiento regional, que reafirma la vitalidad de la edición independiente local y su compromiso con las historias profundas de nuestra provincia.

Entrada: Libre y gratuita. Correo electrónico: milenapergamino@gmail.com