Rocío Pérez: 20 años de trayectoria con la música y un libro sobre técnica vocal

> Rocío Pérez: 20 años de trayectoria con la música y un libro sobre técnica vocal

Cultura

La cantante y profesora de canto trabaja en la publicación de una obra que reúne sus conocimientos y su mirada sobre la formación de intérpretes. La presentación está prevista para mediados del próximo año, en el marco de un doble aniversario: 20 años de trayectoria artística y 10 años de enseñanza.

La cantante y profesora de canto pergaminense, Rocío Pérez, atraviesa un momento especial de su carrera profesional. Mientras celebra dos décadas desde su primera experiencia sobre un escenario y diez años como docente, trabaja en la publicación de su primer libro sobre técnica vocal, un proyecto que reúne años de estudio, experiencia y una concepción particular sobre el aprendizaje y la interpretación musical.

Pérez habló sobre estos proyectos durante una entrevista en Fuera de Página, el programa de streaming conducido por Carolina Yacobone y Fernando Bongiobanni, donde repasó sus comienzos, su recorrido artístico, su tarea como profesora y los desafíos que implica acompañar a cantantes en distintas etapas de su formación.

“El cantar es un pasaje del habla” es el título elegido para su libro, que actualmente se encuentra en proceso de edición junto a la editorial Autores de Argentina. Según explicó, la obra no se limita a abordar los aspectos técnicos de la enseñanza vocal, sino que propone una mirada integral sobre la formación de los cantantes.

“Encara toda la parte de la enseñanza vocal, pero también se conecta mucho con el proceso de formación de los cantantes desde la parte sensorial y músico-terapéutica. Aborda varias técnicas y mi forma pedagógica de enseñar”, explicó.

Uno de los ejes centrales del libro es la interpretación, un aspecto que considera fundamental para construir una identidad artística propia. En ese sentido, cuestionó la tendencia de algunos intérpretes a reproducir canciones imitando exactamente las versiones originales.

“Me parece que la magia y lo que distingue a cada cantante es su forma. Eso es lo que inculco o intento en cada uno de mis alumnos”, señaló.

La propuesta también incorpora una dimensión vinculada con la musicoterapia y la búsqueda personal: “¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quién quiero ser? ¿Y cómo quiero expresar cada canción para identificarme? Para usar mi propia voz”.

La autora contó que comenzó a escribir el libro hace varios años, en 2016, cuando estaba embarazada de su primer hijo. En aquel momento sintió la necesidad de plasmar los conocimientos que había adquirido a lo largo de su formación. Si bien la publicación llega casi una década después, considera que el contenido mantiene su vigencia.

“La enseñanza es la misma, soy yo la que en estos diez años fui mutando”, reflexionó.

La obra fue editada junto a Carolina Yacobone e incluye dibujos hechos a mano por tres artistas: su abuela María Luisa Santinelli, de 80 años, quien volvió a dibujar después de más de 40 años; Ángel Peralta, de Pergamino; y Valentina Marchetti, de Buenos Aires, autora de la tapa.

Aunque el trabajo editorial comenzó hace algunos meses, Pérez ya tiene en mente la presentación oficial para mediados de 2027. Su intención es que el libro comience a circular y pueda ser leído antes del encuentro con el público. Además, anticipó que quiere acompañar el lanzamiento con un gran espectáculo.

Dos décadas de música y diez años de enseñanza El próximo año también tendrá un significado especial para Rocío Pérez por los aniversarios que coinciden en su trayectoria. Se cumplirán 20 años desde que subió por primera vez a un escenario y comenzó su camino artístico, y diez años desde que inició formalmente su actividad como profesora de canto.

Sus primeros pasos estuvieron vinculados con la música desde muy pequeña. A los cinco años ya jugaba a cantar con un micrófono de plástico y los zapatos de taco. A los diez manifestó su deseo de estudiar guitarra y comenzó a tomar clases con Luli Peralta, quien también la acompañó en sus primeros aprendizajes vocales. Luego llegaron el coro y las primeras experiencias sobre un escenario.

Su acercamiento inicial a la música estuvo marcado por el folclore. Durante su infancia, junto a sus padres, vivía en un entorno rural, entre caballos y peñas, donde escuchaba zambas y a músicos locales como “los Delorenzini”.

Con el paso de los años, su recorrido musical se amplió hacia otros géneros. El tango ocupó un lugar destacado a partir de sus experiencias en Córdoba, donde obtuvo varios premios, y posteriormente encontró una etapa importante de su carrera en Café La Humedad, el emblemático espacio vinculado a Cacho Castaña, donde trabajó durante cuatro años, entre 2017 y 2020, hasta la llegada de la pandemia.

De aquella experiencia conserva especialmente los aprendizajes que surgieron del contacto cotidiano con artistas de extensa trayectoria.

“Lo que me dejó es poder disfrutar y absorber de todas esas experiencias. Festejar un cumpleaños donde tenías a Lucía Galán al lado, tenías a Lerner. No solamente porque sean figuras famosas, sino por el peso de la trayectoria, por escuchar historias y vivencias de escenarios. Nunca me imaginé vivir eso a los 22 años”, recordó.

Seguí leyendo Pergamino Bernabé Pirchi prepara su primer concierto en la sala del Teatro Unión Ferroviaria

También exploró el jazz, el blues y el rock nacional, además de participar en coros. Actualmente se define como una cantante multigénero, con especial afinidad por el tango, la música melódica, el jazz y el folclore.

Esa diversidad también está presente en su último material discográfico, titulado Reversión, realizado junto a otros artistas y con canciones de distintos estilos.

Para Pérez, más allá del género musical, lo fundamental es aquello que el intérprete busca transmitir. “Interpretar es también dejarse soltar, dejarse llevar por lo que vibrás y sentís”, expresó. Una filosofía que también identifica a su instituto de enseñanza, denominado Palpitando Emociones.

Una escuela de canto que crece y se proyecta Su decisión de dedicarse a la enseñanza fue tomando forma a partir de la convicción de que podía transmitir los conocimientos adquiridos durante años de formación. Comenzó a estudiar técnica vocal en Buenos Aires a los 14 años y, en 2017, inició su actividad docente, inicialmente con alumnos adultos.

Con el tiempo, su instituto amplió la propuesta y hoy recibe a niños, adolescentes y adultos, además de ofrecer clases grupales y virtuales. Esta última modalidad le permitió llegar a estudiantes de otros países, entre ellos México y Estados Unidos.

Entre sus alumnos también hay jóvenes que vienen desarrollando sus propias carreras musicales, como Carmi Petri, Bernabé Pirchi y Franco Torqui. Con este último y con Bernabé comparte una trayectoria de diez años de formación, desde los comienzos de su actividad como profesora.

Pérez destacó especialmente el trabajo con niños y adolescentes, una etapa en la que la enseñanza vocal requiere contemplar los cambios fisiológicos que se producen durante el crecimiento.

Como ejemplo, mencionó la experiencia de acompañar a Franco Torqui durante dos cambios vocales y explicó que esas transformaciones pueden modificar considerablemente las posibilidades de interpretación de un cantante.

Seguí leyendo Tendencias Rocío Pérez vuelve al ruedo con dos discos y siete videoclips

También recordó los casos de Valentino Merlo y Abel Pintos, para ilustrar cómo el desarrollo de la voz puede implicar períodos de adaptación, estudio y reacomodamiento de la técnica.

En cuanto a la música actual, se definió como una persona abierta a los distintos géneros y estilos, aunque sostuvo que existe un aspecto que nunca debería perderse: la capacidad de expresar y transmitir emociones.

“Encare lo que encares, intenta expresar, intenta transmitir algo. Eso es lo más importante, que no se pierda eso”, afirmó. En el caso de los niños, agregó, también es importante elegir canciones cuyos contenidos puedan comprender.

Una nueva presentación de sus alumnos Mientras avanza con el proyecto editorial, Rocío Pérez continúa desarrollando las actividades de Palpitando Emociones. En ese marco, anunció una nueva presentación para el 21 de noviembre, a las 19:00, en el Teatro GAE.

El espectáculo tendrá como protagonistas a cuatro de sus alumnas: Guillermina Costa, Oriana Abregó, Agustina Abaurrea y Ornella Topazzini. La propuesta contará con Karen Marchetto en piano y Emanuel Contreras como guitarrista invitado, además de la participación de otras alumnas como Victoria Rossi, Paola Panzeri, Isabela Rubino, primera alumna online que viajará desde Buenos Aires para presentarse en Pergamino.

También se realizará una nueva presentación de Pequeños Cantantes en la Sala Roja, con los alumnos más chicos del instituto, el próximo 19 de diciembre.

Consultada sobre el talento musical en Pergamino, Pérez destacó el potencial de sus estudiantes y compartió una anécdota que refleja la diversidad de intereses de los más pequeños: una alumna de apenas 11 años le manifestó su deseo de cantar “Malena”, uno de los grandes clásicos del tango.