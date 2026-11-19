> Federación Agraria compartió su tradicional cena de fin de año con la prensa

Economía y Agro

La Filial Pergamino reunió este martes a periodistas y representantes de medios locales en un encuentro de camaradería. Su presidente, Luciano Salaberría, agradeció el acompañamiento durante 2026 y expresó sus mejores deseos para el próximo año.

La Filial Pergamino de la Federación Agraria Argentina realizó este martes su tradicional cena de despedida de año, durante la cual sus directivos agasajaron a periodistas y representantes de los medios de comunicación locales.

La convocatoria es un clásico de la institución, una costumbre que se mantiene desde hace años, más allá de las distintas conducciones, como una manera de reconocer la tarea de la prensa y su acompañamiento a las actividades del sector agropecuario.

En un clima distendido y de camaradería, los presentes compartieron una agradable velada que permitió dejar por un momento de lado la agenda cotidiana y fortalecer los vínculos construidos a lo largo del tiempo.

El presidente de la filial, Luciano Salaberría, fue el encargado de dirigir unas palabras a los invitados, agradecerles su presencia y el trabajo realizado durante 2026, además de transmitir sus mejores deseos para 2027.