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¿Cuánto vale tu sueldo? Siete años de precios y salarios, de Fernández a Milei
Con el IPC de octubre (2,2%, 33,1% interanual) cerrado, LA OPINIÓN pone a los dos últimos gobiernos frente a la misma vara: salarios registrados, salario mínimo y jubilación mínima medidos contra la inflación con series oficiales. Una calculadora permite cargar el propio sueldo y ver qué pasó con él
12 de noviembre de 2026 a las 05:43 p. m.
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