Naves 2026: se dieron a conocer los ganadores de la competencia de emprendedurismo de Banco Macro y el IAE

> Naves 2026: se dieron a conocer los ganadores de la competencia de emprendedurismo de Banco Macro y el IAE

Economía y Agro

Banco Macro y EmprendeIAE, el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, anunciaron este miércoles los proyectos ganadores del Programa NAVES Argentina 2026 durante un evento realizado en Torre Macro.

Previamente, el lunes 2 y el martes 3, los 31 equipos finalistas presentaron sus iniciativas en la sede del IAE Business School en el Polo DOT Workplace by IRSA frente al prestigioso jurado de EmprendeIAE y Banco Macro.

Después de escuchar a los emprendedores y brindar una devolución, se seleccionaron a los ganadores de esta edición 2026, que recibieron sus premios en el auditorio de Torre Macro.

La conducción de la premiación 2026 estuvo a cargo del periodista Nacho Girón, quien además entrevistó al emprendedor e inventor Gino Tubaro, creador del programa Manotón, que crea prótesis de manos y brazos mecánicos impresos en 3D de manera gratuita.

"Manotón" es el nombre que reciben los eventos solidarios de ensamble masivo de prótesis organizados por Atomic Lab, la ONG argentina fundada por el inventor Gino Tubaro.

Proyectos ganadores de NAVES Argentina 2026 A continuación se detallan los nombres de las iniciativas que se impusieron este año.

Categoría Idea de Negocio: Primer Puesto: Wit Ü -San Antonio de Padua, Buenos Aires- Es una App que conecta personas a través de eventos, fomentando conexiones cara a cara.

Las personas se conocen antes de que suceda la reunión. Además, ayudamos a los organizadores con insights para entender mejor a su audiencia y saber qué ofrecerles.

Segundo Puesto: Füirza Biotech (CABA): En FUÏRZA se transforma “biomasa” ancestral (insecto) en nutrición de alto valor para dar fuerza y vigor al cuerpo, suelo y alimentos, mediante procesos simples, de bajo impacto ambiental, y con una reutilización de más del 98%.

Categoría Empresa Naciente: Primer Puesto: Amnova Biotech (CABA): Amnova Biotech desarrolla una terapia inyectable para la regeneración cardíaca. Su administración localizada favorece la reparación del tejido y la recuperación funcional tras un infarto de miocardio.

Segundo Puesto | Zelmira Learning (Salta) : Zelmira es una plataforma educativa impulsada por IA que adecúa contenidos para alumnos de todos los perfiles, tanto neurotípicos como neurodivergentes dando la posibilidad de una inclusión real dentro del aula.

Categoría Nuevo Proyecto de Empresa en marcha:

Primer Puesto: Sugarcoach (Vicente López, Buenos Aires): SugarCoach es una aplicación móvil para mejorar el control de la diabetes, especialmente tipo 1. Permite registrar datos de salud, monitorear glucosa e insulina y compartir información con médicos y familiares. Usa gamificación para motivar hábitos saludables y mejorar la adherencia al tratamiento

Segundo Puesto: Casalinda Senior Community (Salta): Es una comunidad de servicios de excelencia para el bienestar de los adultos mayores en Salta: 48 viviendas independientes y adaptadas, Club House y residencias permanentes con cuidados médicos continuos. Una estructura Real Estate + Salud de alto impacto social, impulsada por Casalinda.

Mención Especial: Tacita de Plata (Jujuy): Empresa jujeña de joyería de autor en plata, elaborada mediante la técnica ancestral de filigrana. Su propuesta ya validada combina diseño, oficio y cultura local en piezas de alta calidad, con Sello de Calidad Origen Jujuy. Opera con Casa Central, aliados estratégicos, venta digital y canales.

Eloy (Grand Bourg, Malvinas Argentinas, Buenos Aires): Eloy es un dispositivo con inteligencia artificial diseñado para combatir la falta de acompañamiento en adultos mayores.

Los equipos ganadores del primer puesto en cada categoría (Idea de Negocio, Empresa Naciente y Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha) recibirán:

Una línea de financiamiento de Banco Macro a tasa preferencial, destinada a acompañar el crecimiento y la consolidación de sus proyectos.

Además, los ganadores accederán a beneficios aportados por organizaciones referentes en sus áreas:

Tanoira Cassagne: 25 horas de asesoramiento legal en estructura societaria, acuerdos entre socios, propiedad intelectual, contratos comerciales y aspectos regulatorios.

Praxis Consulting: 20 horas de consultoría en estrategia comercial.

AWS: 5.000 USD en créditos para infraestructura tecnológica (servidores, hosting, bases de datos, almacenamiento y pruebas de producto).

IAE Business School: 1 programa online de la categoría Cortos.

Baker Tilly Argentina: 15 horas de asesoramiento en impuestos, contabilidad, finanzas, procesos administrativos y consultoría.

Workplace IRSA: una reserva gratuita de un espacio ejecutivo premium más cancha de pádel (Directorio para Idea de Negocio, Salón

Oval para Empresa Naciente y Auditorio para Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha), disponible hasta fines de febrero de 2027.

Los equipos ganadores del segundo puesto en cada categoría recibirán:

Tanoira Cassagne: 10 horas de asesoramiento legal en estructura societaria, acuerdos entre socios, propiedad intelectual, contratos comerciales y aspectos regulatorios.

Praxis Consulting: 5 horas de consultoría en estrategia comercial.

Seguí leyendo Economía y Agro Banco Macro lanza el Fondo Pionero Soja

AWS: 5.000 USD en créditos para infraestructura tecnológica (servidores, hosting, bases de datos, almacenamiento y pruebas de producto).

IAE Business School: 1 programa online de la categoría Cortos.

Baker Tilly Argentina: 7 horas de asesoramiento en impuestos, contabilidad, finanzas, procesos y consultoría.

NAVES Argentina: un programa nacional para emprendedores. NAVES Argentina es el programa nacional de formación emprendedora impulsado por Banco Macro y EmprendeIAE, que convoca a personas de todo el país a desarrollar y potenciar sus proyectos de negocio.

A través de un proceso de formación, mentorías y espacios de intercambio con especialistas y otros participantes, NAVES Argentina busca fortalecer ideas innovadoras, acompañar el crecimiento de empresas nacientes y promover el desarrollo de nuevas iniciativas dentro de compañías en marcha.

Impacto y trayectoria de la alianza. EmprendeIAE, con más de 26 años de experiencia, se ha consolidado como un referente en la promoción del espíritu emprendedor y en la generación de conocimiento aplicado para la creación y el crecimiento de empresas innovadoras en el país.

Desde hace 12 años, Banco Macro acompaña el desarrollo del programa, contribuyendo a ampliar su alcance nacional y acercar oportunidades de formación a emprendedores de distintas regiones del país.

Gracias a esta alianza estratégica, más de 16.900 emprendedores de todo el país han participado del programa y se han potenciado más de 9.256 proyectos de negocio, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema emprendedor argentino.

Naves Argentina llega a emprendedores de todas las provincias del país, promoviendo el acceso a formación y herramientas para desarrollar proyectos y fortalecer negocios, independientemente de su ubicación geográfica.

Los participantes una vez más pudieron elegir la modalidad de cursada que mejor se adaptara a sus necesidades, optando por una experiencia blended o virtual.

En 2026, Banco Macro reforzó especialmente su propuesta de valor para los clientes, acercando Naves Argentina como un beneficio diferencial para potenciar su proyectos. En este sentido, financió el 100% del programa para sus clientes, facilitando el acceso a una experiencia de formación y acompañamiento de alto valor.

De esta manera, Naves Argentina no sólo acompaña el crecimiento de los emprendedores, sino que también fortalece el vínculo del Banco con sus clientes y genera nuevas oportunidades de relacionamiento.

Edición 2026: Este año se inscribieron 956 proyectos de los cuales 616 fueron admitidos. Tras la primera etapa, los emprendedores presentaron su modelo de negocio y dieron sus argumentos en forma virtual. 91 proyectos llegaron a las semifinales regionales y 31 a la gran final.

Hay 10 provincias representadas entre los proyectos finalistas: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Mendoza.

Seguí leyendo Economía y Agro Fundación Macro, Fundación Equidad y Ocasa acercan tecnología a organizaciones en el país

La evaluación consideró oportunidad, propuesta de valor, modelo de negocio, innovación, complementariedad del equipo y escalabilidad. Para cada categoría se diseñaron rúbricas específicas que permitieron valorar de manera justa el grado de avance de cada iniciativa.

“Los finalistas de NAVES Argentina 2026 con su esfuerzo, pasión y capacidad innovadora, reflejan el enorme potencial del ecosistema emprendedor argentino. Desde Banco Macro, junto a EmprendeIAE, renovamos nuestro compromiso con el desarrollo de las PyMEs y el talento de quienes se animan a transformar sus ideas en proyectos con futuro.

En los últimos años NAVES se ha consolidado como una plataforma clave para impulsar emprendimientos sostenibles, competitivos y capaces de generar un impacto positivo en sus comunidades. Pensar en Grande es acompañar a quienes se animan a ir por más, superar desafíos y construir, con innovación y visión de futuro, nuevas oportunidades para el desarrollo de la Argentina”, afirmó Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro.

"Cada año, NAVES nos vuelve a emocionar y a renovar nuestra esperanza en el futuro de la Argentina. Detrás de cada emprendimiento hay personas que se animan a soñar, a asumir riesgos, a transformar ideas en oportunidades y oportunidades en empresas. Desde hace tantos años, en NAVES tenemos el privilegio de descubrirlas, formarlas, acompañarlas y ayudarlas a crecer.

"Hoy más que nunca estoy convencida de que emprender es también una manera de hacer Patria. Porque necesitamos más emprendedores que se conviertan en empresarios, que generen trabajo genuino, bienes y servicios para la sociedad, innovación y prosperidad para nuestro país, sin perder nunca su espíritu emprendedor” aseguró Silvia Torres Carbonell, Presidente Emérita de EmprendeIAE.

“Los avances tecnológicos, que se suceden a una velocidad sin precedentes, traen consigo enormes cambios y oportunidades para el mundo empresarial. Afrontar esta nueva economía exige a los directivos una mentalidad abierta y responsable, capaz de comprender la verdadera dimensión del desafío. Año tras año, NAVES acompaña a emprendedores para que puedan ejercer su misión: crear

oportunidades para todo tipo de personas, en cada rincón del país." sostuvo Fausto García, Director de EmprendeIAE.

Para conocer más sobre esta edición de NAVES Argentina y próximos programas ingresar al instagram de Fundación Macro y de EmprendeIAE.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.

Acerca del IAE Business School IAE Business School es la escuela de negocios de la Universidad Austral. Fundada hace 48 años, tiene como misión contribuir al desarrollo del conocimiento y a la formación de hombres y mujeres de empresas, tanto en las capacidades de gestión como en las virtudes humanas necesarias para el ejercicio de la dirección.Desde su creación, se han formado en el IAE más de 120.000 ejecutivos, de los cuales más de 21.000, que están distribuidos en 50 países, forman parte de su comunidad de Alumni. La escuela cuenta con 40 profesores a tiempo completo y un Consejo Asesor Académico integrado por académicos de Harvard Business School y IESE Business School.

Además, el IAE es seleccionado desde hace más de 20 años en el prestigioso ranking del Financial Times de educación ejecutiva, dentro de las mejores escuelas del mundo, siendo la única escuela argentina con ese reconocimiento. También es la única escuela de negocios del país que tiene la Triple Corona, es decir, las acreditaciones internacionales de EQUIS, AMBA y AACSB, una distinción a la que accede solo el 1% de las escuelas del mundo.