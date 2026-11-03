Caputo anunció la suspensión de embargos a las pymes hasta mayo de 2027 y propuso eliminar el impuesto a los sellos

> Caputo anunció la suspensión de embargos a las pymes hasta mayo de 2027 y propuso eliminar el impuesto a los sellos

Economía y Agro

El ministro presentó cuatro medidas ante la UIA. “Esto no es un plan platita, es darle una solución a un problema heredado”, sostuvo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno suspenderá hasta mayo de 2027 los embargos que ARCA aplica sobre las pequeñas y medianas empresas. Lo hizo durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, donde presentó un paquete de cuatro medidas de alivio fiscal y financiero para el sector.

“Entendemos que las pymes tienen un problema financiero y tienen un problema con los embargos. Esto no es un plan platita, es darle una solución a un problema heredado para alivianar el costo financiero”, afirmó el funcionario ante los industriales. Y agregó: “El costo financiero para las pymes es un problemón y no se va a solucionar en un mes o dos”.

Las cuatro medidas anunciadas Suspensión de embargos. ARCA dejará de ejecutar embargos sobre pymes hasta mayo de 2027. La medida apunta a darles margen para ordenar sus cuentas y aliviar las restricciones financieras de corto plazo.

Ampliación del plan de pagos. El esquema de 18 cuotas para deudas con ARCA incorporará obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre. Hasta ahora alcanzaba a las deudas con vencimiento al 30 de junio.

Uso de saldos a favor para deudas aduaneras. Las pymes podrán aplicar el 100% de sus créditos por IVA de exportación o reintegros para cancelar obligaciones aduaneras. Las grandes empresas accederán a una porción de esos saldos, con un porcentaje que aumentará de manera gradual. “Es un monto enorme que el Gobierno siempre tardó mucho en devolver”, señaló Caputo.

Créditos para la industria automotriz. El Banco Nación lanzará una línea destinada al sector, con una tasa fija de alrededor del 20% y plazos de hasta cinco años.

La propuesta sobre el impuesto a los sellos En otro tramo de su exposición, el ministro adelantó que el Gobierno le propondrá a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la eliminación del impuesto a los sellos, al que calificó como “nocivo para la industria”.

“Es un impuesto que impacta directamente en los bolsillos de la gente porque se grava todo. Son entre 4 y 5 billones de pesos al año”, definió.

El mecanismo que planteó implica un esquema de costos compartidos: “Vamos a ofrecer desde el Estado pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que las provincias resignen la otra mitad, es decir, que se elimine el impuesto”. Según precisó, la propuesta estará dirigida a las provincias adheridas al RIGI y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

“Hoy hay dólares y mañana habrá más” Buena parte del discurso apuntó a transmitir previsibilidad a los empresarios presentes. Caputo sostuvo que el Gobierno consiguió “estabilidad y previsibilidad” y lo ilustró con una proyección: “Hoy hay dólares, mañana va a haber más, pasado más y dentro de seis años muchísimos más. Y eso para ustedes que piensan en invertir en el mediano y largo plazo es un dato fundamental”.

El ministro también rechazó que la solución al problema del financiamiento pase por una mayor emisión de pesos y cuestionó la idea de aumentar la liquidez del sistema. Del mismo modo, descartó una devaluación como vía para mejorar la competitividad.

El contexto: nueve meses de caída industrial Los anuncios llegan en un momento de reclamos del sector por los costos y las dificultades para recuperar la actividad. La producción industrial cayó en septiembre y acumula nueve meses consecutivos en baja. Las pymes industriales, por su parte, encadenan catorce trimestres de retroceso.

Hay además un dato que explica la urgencia de la primera medida anunciada: una de cada siete pymes industriales enfrenta embargos de ARCA.

Quiénes participaron La conferencia se desarrolla en el Golden Center con la participación de Caputo, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. También asistieron los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

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El encuentro puso el foco en la articulación entre industria, agro, minería, energía y servicios basados en el conocimiento. Entre los paneles previstos figura el denominado “Pacto Fiscal Industrial Federal”, orientado a debatir una mayor coordinación entre Nación, provincias y municipios para avanzar en una reducción gradual de la carga impositiva sobre la producción, simplificar el sistema y establecer reglas más previsibles, especialmente para las empresas pequeñas y medianas.

El cierre estará a cargo de Santilli y del titular de la UIA, Martín Rappallini.

El llamado final Caputo terminó su exposición con una convocatoria al sector privado. “Construyamos todos juntos. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero tenemos que lograr que ustedes confíen. Al final, es el sector privado en este modelo lo que va a cambiar el país. Ustedes son los protagonistas ahora de esta historia”, sostuvo.