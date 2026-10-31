Las motos van a contramano del mercado automotor: en septiembre se patentaron 80.113 unidades y el año acumula un alza del 40,7%

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El segmento creció 35,1% interanual mientras los autos cayeron 11,4%. Honda lidera las marcas y la Wave 110S vuelve a ser la moto más vendida.

El mercado de motovehículos registró 80.113 patentamientos durante septiembre, un 35,1% más que en el mismo mes del año pasado, según el informe de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En los primeros nueve meses del año, el acumulado alcanza las 668.077 unidades.

Esa cifra representa un crecimiento del 40,7% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 474.836 motovehículos. La comparación mensual también resultó positiva: septiembre cerró con 5.285 unidades más que agosto, cuando se habían registrado 74.828 patentamientos, una suba del 7,1%.

El contraste con los autos El dato cobra mayor relevancia al cruzarlo con lo que ocurre en el mercado de automóviles. Mientras las motos crecieron 35,1% interanual en septiembre, los patentamientos de autos y comerciales livianos cayeron 11,4% en el mismo mes y sumaron su sexta baja interanual consecutiva, con 49.814 unidades.

Comparación de ventas de este año y el anterior Las dos curvas corren en sentido opuesto y describen una reconfiguración del acceso a la movilidad: el segmento de dos ruedas, con precios de entrada considerablemente más bajos y opciones de financiación más accesibles, absorbe parte de la demanda que el mercado automotor no logra captar.

Un año sostenido por encima de las 80.000 unidades La evolución mensual de 2026 muestra una curva en ascenso. El año comenzó con 68.383 unidades en enero y avanzó a 70.799 en febrero. En marzo alcanzó 79.115 patentamientos y en abril superó por primera vez el umbral simbólico de las 80.000, con 80.737. Septiembre volvió a ubicarse por encima de esa marca, lo que consolida la tendencia y proyecta un cierre de año muy superior al anterior.

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Honda lidera y Motomel desplaza a Gilera En el ranking de marcas, Honda volvió a quedar en el primer lugar con comodidad: patentó 16.498 unidades durante septiembre. Por detrás se desarrolla una disputa pareja que lleva meses alternando posiciones: Motomel quedó segunda con 9.848 unidades y desplazó a Gilera al tercer puesto, que sumó 9.670. Keller se ubicó cuarta con 7.102 y Corven volvió a ingresar al grupo de las cinco marcas de mayor volumen, con 6.952. Zanella quedó sexta, con 6.770 unidades registradas.

La Wave 110S, otra vez la más elegida Entre los modelos no hubo cambios en las posiciones de liderazgo. La Honda Wave 110S volvió a ocupar el primer lugar con 8.718 unidades patentadas, un 58,8% más que en el mismo mes del año pasado. En el acumulado de enero a septiembre, el modelo suma 68.089 patentamientos, con un crecimiento del 73,6% interanual.

Honda Wave 110S El podio del mes se completó con la Gilera Smash, con 6.905 unidades, y la Keller KN 110-8, con 5.906. Más atrás se ubicaron la Motomel B110, con 5.635; la Corven Energy 110, con 3.716; y la Mondial LD 110 Max, con 3.489.