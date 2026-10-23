Llega el último Mercurio Retrógrado del año: será en Escorpio, durará 21 días y afectará a 3 signos en su fibra más íntima

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El último Mercurio Retrógrado de 2026 se dará en Escorpio y comenzará el próximo 24 de octubre. Serán tres semanas de intensa introspección, conversaciones pendientes y profundos cambios emocionales.

23 de octubre de 2026 a las 05:02 p. m.

23 de octubre de 2026 a las 05:02 p. m.

El último Mercurio Retrógrado de 2026 está cada vez más cerca y, según las interpretaciones de la astrología, promete ser uno de los períodos más intensos del año. El fenómeno comenzará el 24 de octubre y finalizará el 13 de noviembre, con especial influencia sobre ciertos signos del zodíaco. Durante estas tres semanas, el Horóscopo anticipa una etapa marcada por revisiones emocionales, conversaciones pendientes y cambios en las relaciones personales.

Se trata de la tercera y última retrogradación de Mercurio del año. Las anteriores también tuvieron lugar en signos de agua:

Del 26 de febrero al 20 de marzo: Mercurio Retrógrado en Piscis.

Del 29 de junio al 23 de julio: Mercurio Retrógrado en Cáncer.

Del 24 de octubre al 13 de noviembre: Mercurio Retrógrado en Escorpio.

Desde la astronomía, la retrogradación es un movimiento aparente: Mercurio no cambia realmente de dirección, sino que parece desplazarse hacia atrás cuando se observa desde la Tierra, debido a las posiciones y velocidades orbitales de ambos planetas.

Qué significa que Mercurio Retrógrado se produzca en Escorpio y cuáles son los signos del zodiaco más afectados En la astrología, Mercurio representa la comunicación, el pensamiento y la manera de procesar la información. Su posición en la carta astral permite interpretar cómo una persona expresa sus ideas, comprende sus emociones y se relaciona con los demás.

Cuando retrograda en Escorpio, signo asociado con la intensidad emocional, los secretos y la transformación, se interpreta como una invitación a revisar sentimientos profundos, enfrentar miedos y resolver situaciones pendientes.

Aunque todos los signos del zodiaco pueden experimentar simbólicamente este tránsito, tres recibirían una influencia especialmente significativa:

Escorpio: puede atravesar una etapa de introspección, replanteos personales y conversaciones que permitan transformar vínculos importantes.

Cáncer: surge la oportunidad de revisar heridas emocionales, fortalecer su seguridad afectiva y resolver conflictos familiares o sentimentales.

Piscis: experimenta una mayor sensibilidad y la necesidad de establecer límites, aclarar malentendidos y reconsiderar decisiones.

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Para estos signos, el horóscopo propone aprovechar el período como una oportunidad de crecimiento emocional, en lugar de interpretarlo únicamente como una etapa de dificultades.

De qué manera se manifiesta Mercurio Retrógrado y qué se debe evitar durante su retrogradación Según las creencias astrológicas, Mercurio Retrógrado suele relacionarse con retrasos, confusiones y problemas de comunicación. Entre sus manifestaciones habituales se mencionan mensajes malinterpretados, discusiones inesperadas, cambios de planes y la necesidad de revisar trabajos o acuerdos anteriores.

Por esta razón, la astrología tradicional recomienda prestar especial atención a dos situaciones.

La primera es firmar contratos o consolidar compromisos importantes, como alquilar una vivienda, aceptar una propuesta laboral, formalizar una sociedad o casarse. Esto no significa que deban suspenderse esas decisiones, sino que conviene revisar las condiciones y evitar actuar impulsivamente.

La segunda es lanzar proyectos sin una revisión previa. Se aconseja comprobar detalles, corregir errores y evaluar estrategias antes de presentar una iniciativa.

Sin embargo, no existe evidencia científica de que Mercurio Retrógrado provoque estos inconvenientes. Las recomendaciones pueden entenderse como una invitación simbólica a actuar con mayor atención.

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Cómo impacta en el amor En el terreno sentimental, Mercurio Retrógrado en Escorpio se asocia con conversaciones profundas, emociones intensas y asuntos del pasado que vuelven a aparecer.

Las parejas podrían encontrar una oportunidad para hablar sobre expectativas, inseguridades o conflictos que permanecían sin resolver. Para quienes están solteros, este tránsito se interpreta como un momento favorable para reflexionar sobre vínculos anteriores y reconocer qué desean de una futura relación.

Dentro de la astrología, su influencia amorosa adquiere especial relevancia cuando la retrogradación atraviesa la casa siete de la carta astral, vinculada con las relaciones de pareja y los compromisos.

La recomendación principal es escuchar, expresar las emociones con claridad y evitar conclusiones apresuradas.