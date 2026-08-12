Las tres cosas que tenés que saber sobre los eclipses de agosto, según la astrología

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El 12 de agosto habrá un eclipse solar total en Leo y el 28, un eclipse lunar parcial en Piscis. En qué aspectos ponen el foco y por qué sus efectos pueden extenderse durante varios meses.

Agosto de 2026 estará marcado por dos eclipses que ocurrirán con apenas 16 días de diferencia. El primero será el miércoles 12 de agosto, con un eclipse solar total en Leo; el segundo llegará el 28 de agosto, con un eclipse lunar parcial en Piscis.

Según explica la astróloga Beatriz Leveratto, ambos fenómenos forman parte de un período que pone el foco en diferentes aspectos de la vida.

El eclipse del 12 tendrá además una particularidad para quienes estén en la Argentina: aunque será total, no podrá verse desde el país. Su recorrido será principalmente por el hemisferio norte y atravesará zonas de Groenlandia, Islandia y España.

En tanto, el fenómeno del 28 será el último eclipse de 2026. Para la próxima tanda habrá que esperar hasta febrero de 2027, que se estima que será el eclipse anular más largo de la historia.

A continuación, la especialista detalla las claves para comprender los fenómenos de este mes y explica qué representa cada uno, qué temas pueden poner en movimiento y por qué sus efectos se interpretan como parte de un proceso más amplio.

Eclipse solar del 12 de agosto de 2026: identidad, deseo y autenticidad El eclipse solar total del 12 de agosto ocurrirá en el grado 20 de Leo y, según la experta, pondrá especialmente el foco en la identidad, la confianza personal y la necesidad de aprobación.

“En principio, van a activarse mucho todos los temas de identidad. Hay un cambio de dirección en lo que valoro, en lo que me importa. Es un tiempo para resignificar las cosas que uno hace de corazón, las cosas que en verdad son genuinas, o si está demasiado pendiente de la aprobación”, explica.

En este sentido, la astróloga plantea que el eclipse invita a revisar cuánto de lo que hacemos responde a un deseo propio y cuánto está condicionado por la mirada de los demás. La creatividad también forma parte de ese proceso: "cuánto se confía en aquello que surge naturalmente y cuánto lugar se le da al estilo, el sello y la expresión personal".

“Es interesante ver cómo nos va a mover a todos lo más profundo de nuestro ser, cuán genuinos podemos ser, cuánto tratamos de adaptarnos para que los demás nos quieran”, resume Leveratto.

Eclipse lunar del 28 de agosto de 2026: qué propone el eje Piscis-Virgo El próximo eclipse será el viernes 28 de agosto: un eclipse lunar parcial en el grado 4 de Piscis. Según Leveratto, este fenómeno marca un cambio en el eje astrológico que venían activando los eclipses: “Ya se corrió hacia otro eje energético, el de Piscis-Virgo”.

Este eje está relacionado con la tensión entre el orden y la entrega, entre aquello que podemos organizar y controlar y aquello que necesitamos aceptar o dejar fluir.

Virgo se asocia con las rutinas, los hábitos, el trabajo cotidiano, la organización y el cuidado del cuerpo, mientras que Piscis se vincula con la sensibilidad, el mundo emocional y la necesidad de soltar aquello que ya no se puede sostener de la misma manera.

Por qué sus efectos no terminan ese día Una de las claves para entender el significado de los eclipses de agosto desde la astrología es que, según Leveratto, no hay que esperar necesariamente un acontecimiento puntual el mismo día en que ocurren.

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“No es que el 12 o 28 de agosto sí o sí van a pasar cosas, sino que en todo este tiempo, probablemente de acá a febrero, cuando sea la próxima tanda de eclipses, uno entienda cosas sobre uno mismo”, explica.

La astróloga plantea un proceso que puede desarrollarse durante los meses siguientes: “Se están activando cosas en estas semanas, pero probablemente uno las entienda o decanten en los próximos seis meses”.

Esto se debe a que los eclipses no se interpretan como fenómenos aislados, sino como parte de ciclos. Por eso, más que buscar un cambio concreto o una respuesta inmediata, la especialista propone observar qué temas empiezan a movilizarse y cómo evolucionan con el paso de los meses.