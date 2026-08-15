El cielo se mueve: qué trae la unión de Mercurio y Júpiter en Leo

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Mercurio y Júpiter se encuentran en leo y potencian las ideas, la comunicación y las ganas de ir por más. Y con la Luna entrando en Libra, el desafío será encontrar el equilibrio entre expresarnos con confianza y no dejarnos llevar por los impulsos.

15 de agosto de 2026 a las 06:27 p. m.

15 de agosto de 2026 a las 06:27 p. m.

El cielo este fin de semana viene con una energía bastante particular. Mercurio y Júpiter se encuentran en el signo de Leo, La conjunción exacta se produce este 15 de agosto.

Mercurio representa la comunicación, el pensamiento, las ideas y la manera en que procesamos la información. Júpiter, en cambio, habla de expansión, crecimiento, confianza y oportunidades. Cuando estos dos planetas se encuentran en Leo, tenemos más ganas de decir lo que pensamos, de mostrar lo que hacemos y de animarnos a ir por algo más grande.

Cómo aprovechar esta energía Es un buen momento para hablar, presentar ideas, negociar, estudiar, crear contenido, hacer una propuesta o simplemente animarnos a decir algo que veníamos guardando.

Leo aporta creatividad, seguridad y expresividad a Mercurio. Por eso, podemos sentir más facilidad para mostrarnos, defender nuestras ideas y hablar desde un lugar más auténtico.

También puede aparecer una mirada más optimista hacia el futuro: una idea que antes parecía demasiado grande puede empezar a parecernos posible.

La mejor manera de aprovechar estos días es simple: más confianza, menos impulsividad; más expresión, menos ego; más diálogo, menos necesidad de tener razón.

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La Luna en Libra Como si el cielo quisiera ponerle un poco de equilibrio a todo este fuego leonino, la Luna ingresa en Libra este sábado y permanece allí hasta el lunes.

La Luna habla de nuestro mundo emocional y de cómo reaccionamos. En Libra busca armonía, diálogo, cooperación y equilibrio.

Es una combinación interesante para conversar, resolver diferencias, negociar y mejorar vínculos. El desafío es encontrar el punto medio entre decir lo que sentimos y cuidar la manera en la que lo comunicamos.



