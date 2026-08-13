> Cómo son los triciclos eléctricos que llegan a Buenos Aires

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La Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha el 1° de diciembre una prueba piloto con 40 unidades destinadas exclusivamente a turistas. El servicio contará con conductores capacitados y cuatro circuitos que recorrerán atractivos del Microcentro, San Telmo, Puerto Madero y Palermo.

13 de agosto de 2026 a las 10:46 a. m.

13 de agosto de 2026 a las 10:46 a. m.

La Ciudad de Buenos Aires sumará triciclos eléctricos a sus calles como una nueva alternativa para realizar recorridos turísticos. La iniciativa comenzará como una prueba piloto con 40 unidades y tendrá cuatro circuitos delimitados que atravesarán algunos de los principales puntos de interés de la Ciudad.

El nuevo servicio empezará a funcionar el 1° de diciembre y, al menos durante esta primera etapa, estará destinado exclusivamente a turistas. A diferencia del sistema de Ecobici, no podrán alquilarse para circular libremente: cada unidad contará con un conductor capacitado y realizará itinerarios previamente autorizados.

Los vehículos funcionan mediante pedaleo asistido por un motor eléctrico, que complementa el esfuerzo realizado por el conductor y permite trasladar pasajeros sin emisiones contaminantes. El esquema busca incorporar una modalidad silenciosa y de bajo impacto ambiental para viajes cortos vinculados con el turismo.

Además, tendrán reglas específicas para desplazarse por la vía pública. Los triciclos podrán utilizar ciclovías y bicisendas, pero no estarán autorizados a ingresar a los carriles exclusivos del Metrobús. Tampoco podrán apartarse de los recorridos establecidos para realizar viajes particulares por otros sectores porteños.

Cuáles son los cuatro recorridos habilitados La prueba contempla cuatro circuitos turísticos, distribuidos entre el Microcentro, San Telmo, Puerto Madero y Palermo. Cada uno permitirá conectar atractivos de la Ciudad mediante trayectos cerrados.

-Plaza San Martín-Plaza de Mayo: recorrerá el Microcentro a través de calles como Maipú, Reconquista, San Martín y 25 de Mayo, además de utilizar el corredor habilitado sobre la avenida Corrientes.

-Plaza de Mayo-San Telmo: atravesará parte del casco histórico por Balcarce, Perú, Bolívar, Defensa y Humberto I. Uno de sus puntos centrales será Plaza Dorrego, uno de los lugares turísticos más reconocidos del barrio.

-Puerto Madero nocturno: conectará la zona de avenida Corrientes con distintos sectores del barrio a través de Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Calabria y Lola Mora. El circuito estará pensado especialmente para recorrer el área durante la noche.

-Bosques de Palermo: tendrá como punto de partida el sector de Casares y Castex y circulará por el entorno de las avenidas Del Libertador, Figueroa Alcorta y Sarmiento. El trayecto bordeará los lagos y pasará por las inmediaciones del Planetario Galileo Galilei.

De esta manera, las primeras unidades se concentrarán en zonas de alta circulación turística y con infraestructura para bicicletas, sin extender inicialmente el servicio hacia otros barrios de la Ciudad.