"Fuiste papá, amigo y representante": la carta de Messi a su padre, una lección sobre los valores que se heredan

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Tras la muerte de Jorge Messi, el capitán argentino publicó en sus redes una despedida íntima que revela el rol de su papá en su carrera y en su vida.

Lionel Messi despidió a su padre, Jorge, con una carta publicada en sus redes sociales que conmovió al mundo del fútbol. El texto, escrito en primera persona y con una intimidad inusual para el capitán argentino, revela la dimensión que su papá tuvo en su carrera profesional y, sobre todo, en la construcción de los valores que hoy transmite a sus hijos.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", comienza la carta, que recorre desde la infancia en Rosario hasta el último Mundial y que termina con una promesa: educar a sus hijos como sus padres lo educaron a él.

El padre que estuvo desde el principio A lo largo del texto, Messi reconstruye una presencia constante. "Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar", recuerda, y agrega que a los partidos su padre no faltó a uno: "Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios".

Esa última frase condensa un estilo de paternidad: la del acompañamiento sin sobreactuación, la exigencia silenciosa, el orgullo que no necesita declamarse. Jorge Messi fue además el representante de su hijo durante toda su carrera, y el propio Leo resume esa doble condición en una de las líneas más citadas de la carta: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías".

Hay también un guiño a la discreción con la que su padre vivió el fenómeno Messi: "Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí".

El último Mundial, la despedida que no fue El pasaje más desgarrador de la carta es el que vincula la enfermedad de su padre con el Mundial que acaba de terminar. "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste", escribe Messi, y cuenta que era la primera vez que Jorge no iba a estar presente en un torneo suyo. "Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar".

El capitán relata que jugó ese torneo con una motivación secreta: darle tiempo. "Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más".

Y revela un detalle íntimo de los últimos días de su padre: "Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No fuiste campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".

La carta deja incluso abierta una incógnita sobre el futuro deportivo del mejor jugador de la historia: "Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?".

La herencia que sigue: los valores Pero si algo distingue esta despedida de cualquier otra carta de duelo es su cierre, donde Messi convierte la pérdida en legado. "Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo", escribe.

Ahí está, quizás, la clave de toda la carta: el reconocimiento de que lo más importante que recibió de su padre no fueron las gestiones de representante ni los consejos futbolísticos, sino una forma de estar en el mundo. El trabajo —ese padre que lo llevaba a entrenar "apenas llegaba de trabajar"—, la familia como centro, el perfil bajo, la palabra que se cumple. Valores que el hombre más famoso del planeta declara querer transmitir intactos a Thiago, Mateo y Ciro.

"Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa", cierra el texto, con la simpleza de un hijo que despide a su padre como cualquier hijo: sin épica, con gratitud.

La carta completa A continuación, la transcripción textual de la carta publicada por Lionel Messi en sus redes sociales:

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí... 😉

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.