> ¿En qué municipio comenzó a regir el DNI obligatorio para mascotas?

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Habrá multas para quienes no cumplan con el registro.

El Concejo Deliberante de una ciudad de la provincia de Córdoba aprobó una ordenanza que crea un Registro Municipal de Animales para identificar a perros y gatos, que popularmente ya se lo nombra como DNI para mascotas.

La normativa, pionera en derecho animal, establece multas para quienes incumplan con el registro y con otras obligaciones vinculadas a la tenencia responsable. Además, incorpora la figura del "animal comunitario".

Cuál es el municipio donde las mascotas tendrán DNI La ciudad en donde se aprobó la implementación de esta innovadora medida es Villa María y tiene el objetivo de mejorar la identificación de las mascotas, facilitar su recuperación en caso de extravío, reforzar los controles sanitarios.

Qué tipo de mascotas deberán inscribirse en el Registro Deberán inscribirse todos los perros y gatos que estén a cargo de una persona responsable identificada, ya sea un propietario, cuidador o, en el caso de los llamados "animales comunitarios", quien asuma formalmente su cuidado.

Qué datos incluirá el DNI de mascotas El DNI de mascotas incorporará datos básicos como la especie, la identificación del animal, el domicilio o lugar donde permanece habitualmente, información sanitaria y los datos de contacto de la persona responsable.

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Cómo iniciar el trámite del DNI para una mascota El municipio informó que la inscripción será gratuita y, según adelantó, la identificación podría realizarse mediante un microchip, aunque aún no se brindaron más detalles, ya que falta que se reglamente la ordenanza.

Multas económicas para quienes no registren a sus mascotas Las multas serán desde 100 hasta 1.000 unidades, equivalentes a valores aproximados de 84.400 a 844.000 pesos argentinos, según la gravedad de la infracción.