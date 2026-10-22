Vuelve la Honda Biz: se fabrica en Campana, ya está en concesionarios y cuesta $4.006.500

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La marca retomó la producción nacional del ciclomotor con inyección electrónica, tablero LCD, puerto USB-C y freno combinado. El 24 de octubre será el “Biz Day”.

Honda Motor de Argentina presentó oficialmente la nueva Biz 110, que regresa al mercado local con producción nacional en la planta bonaerense de Campana. Desde el 1 de octubre está disponible en toda la red oficial de concesionarios a un precio sugerido de 4.006.500 pesos, el mismo valor anunciado durante la etapa de preventa.

El modelo pertenece al segmento CUB, motos urbanas de baja cilindrada cuyo nombre remite a la Honda Super Cub, y se posiciona por encima de la Wave 110, la moto más vendida históricamente en el mercado argentino, con una diferencia de precio cercana al medio millón de pesos.

Tablero LCD con puerto USB-C Qué trae la nueva generación La actualización se concentra en tecnología, seguridad y practicidad para el uso urbano cotidiano. La Biz 110 incorpora inyección electrónica PGM-FI, que según la marca aporta un funcionamiento más eficiente y una respuesta más suave del motor, en reemplazo del sistema de carburador de las generaciones anteriores.

En el apartado del equipamiento, suma un tablero con pantalla LCD y un puerto de carga USB-C, un detalle pensado para quienes dependen del teléfono durante la jornada laboral. También incluye un baúl con capacidad para guardar el casco, una de las prestaciones más valoradas en este tipo de vehículos.

El cambio más relevante en materia de seguridad es la adopción del sistema de frenado combinado CBS, que distribuye la fuerza entre ambas ruedas al accionar una sola maneta. La moto tiene además los comandos de freno en el manillar, es decir, en las dos manetas, sin pedal trasero, lo que simplifica la conducción para usuarios con menos experiencia.

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Precio, colores y financiación La Biz 110 se comercializa en una única versión, disponible en blanco, azul, gris y rojo, con tres años de garantía. Al precio sugerido de 4.006.500 pesos se suma la incorporación del modelo a Honda Plan de Ahorro, con un esquema de 36 cuotas que permite financiar hasta el 100% de la unidad, con adjudicación por sorteo o licitación según las condiciones vigentes.

La planta de Honda en Campana, donde la empresa inició la producción local de motos hace 20 años El “Biz Day” y el peso industrial del regreso El próximo 24 de octubre se realizará el “Biz Day”, una jornada simultánea en toda la red de concesionarios del país destinada a presentar oficialmente el modelo a los usuarios. La acción implica un hito para la compañía: será la primera vez que organice un lanzamiento coordinado en todos sus concesionarios a escala nacional.